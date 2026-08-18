La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti pronto a sostituire Samira Lui con la sua 'sosia': "Se lo sa fare siamo a posto" A sorpresa una delle concorrenti che partecipano a La Ruota della Fortuna martedì 18 agosto 2026 sembra essere davvero simile a Samira Lui, Gerry Scotti sa cosa fare con lei

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Milioni di persone considerano ormai imprescindibile l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, martedì 18 agosto 2026. La tradizione viene rispettata, sono i Fortuna Five a dare il via alla puntata, indicando gli ingredienti salienti, ovvero "gioco, divertimento e musica", ovviamente in compagnia di Gerry Scotti.

Lui entra in studio elettrizzato dal ritmo scelto dalla band: "Vai con il messaggio chiaro e forte, mettiamolo in bottiglia, benvenuti a ‘La Ruota’, benvenuti con i colori, i sapori, i ritmi che solo noi possiamo darvi, eccoli sono i ragazzi dei Fortuna Five (la canzone è ‘Message in a bottle’, e lui si mette a canticchiarla, ndr). Facciamo gli stadi, basta, ce ne andiamo, ecco la chitarra che arriva, signori fosse per me andrei avanti fino a mezzanotte, ma abbiamo un po’ di gente che ci aspetta e vorrebbe anche provare a giocare, allora benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna‘".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione Maikol, tornato in gioco dopo un’irregolarità emersa in occasione della sua prima partecipazione. Lui è un pasticcere di Villafranca Padovana, è stato lui a chiedere di esaminare il ricorso, puntualmente accolto, così da vincere in una sera 34.200 euro. A sfidarlo sono Tatiana, cosmetologa di Noicattaro e Beatrice, educatrice di Lecco.

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, al ritmo di "Danza Kuduro", questa volta con un abito grigio senza spalline e alcuni fiocchi sul punto vita. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica prendendo spunto anche dalle parole della canzone: "Lei mi fa venire male alla cabeza, altroché, devo chiedere al mio dottore". Lei ribatte: "Sarà l’aria condizionata", ma è interessata anche a sapere qualcosa di più da Tatiana, che sostiene di avere una mamma che le somiglia. "Samira è più alta", dice la sfidante", ma Gerry sdrammatizza: "Non stiamo a guardare tutto, guarda che Samira senza i tacchi è bassissima".

La Ruota della Fortuna, puntata 18 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Delizia al limone", la frase è semplice, "dolcetto monoporzione glassato", come indovinato da Maikol (guadagna i suoi primi 1.000 euro), che fa il pasticcere, anche se lui non è solito farla. Gerry fa una richiesta al campione: "Devi giurarcelo e promettercelo, visto che hai vinto questa manche da quando tornerai al lavoro i tuoi clienti devono trovare la delizia al limone della Ruota".

Si prosegue con "In fondo al mar", incentrata su "Il pesce cofano", a dare la soluzione è ancora Maikol, che sale a 4.500 euro. Scotti approfitta della situazione per fare una battuta a Tatiana: "Visto quello che hai detto prima sai che potresti essere la sorella di Samira?", lei sorride imbarazzata, ma diretta interessata concorda: "Be’ sì". Gerry lancia poi una proposta: "Se una sera devi andare via senza dirlo chiamiamo Tatiana, se sa fare le tue ricette siamo a posto", la Lui ribatte; "Sicuramente farà di meglio. Non può mancare una manche tipica dell’estate, "Tormentoni", dedicata al brano "L’estate di John Wayne", è Tatiana a dare la soluzione e a guadagnare 3.900 euro.

Spazio a una manche inaugurata ieri, "Compiti per le vacanze", con lo spicchio Seven, che prevede una fornitura per la scuola per chi lo trova. La frase ha come tema "Obiettivo sapere", a dare la soluzione è Beatrice, che guadagna 2.800 euro. La frase era "Imparare le capitali del mondo a memoria", Gerry sottolinea: "Questo è il compito che vi diamo per domani, ogni giorno ve ne daremo uno", ma Samira è scettica: "In un giorno è difficile", per poi ammettere di essere scarsa sul tema. Lui la mette alla prova, anche se non tutte le risposte sono corrette, per questo Scotti le dice: "Domani facciamo la gara", lei promette: "Stanotte studiamo".

Tutto è ancora apertissimo, a maggior ragione con "Ciak, si gira", grazie ai due Ciak con la stella, del valore di 5 mlla euro l’uno, mentre si dovrebbe evitare il Ciak con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è incentrato su "Mrs. Doubtfire", è Beatrice a dare la soluzione, che arriva a 11.800 euro, così da passare in vantaggio.

Arriva il momento del "Traghetto Express", tabellone dal titolo "In natura", è Tatiana a trovae lo spicchio che consente di giocare in solitaria in una fase però ancora iniziale della manche, quindi con il rischio di sbagliare e perdere tutto. Purtroppo, però, quando il tabellone era quasi completato commette un errore, è così Maikol a dare la soluzione arrivando a quota 5.500 euro (nel frattempo anche Beatrice è finita a zero).

Le due sfidanti possono rientrare però in gioco con il "Triplete", a tema "Perdono", al termine ci si trova con Maikol a 10.500 euro grazie al Triplete, viene però aggiunta una manche aggiuntiva, ad aggiudicarsela è Beatrice, che guadagna 1.000 euro. A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Tradizioni straniere in Italia", a dare l’ultima soluzione è Beatrice, che arriva a 7 mila euro, è però Maikol a restare campione con 10.500 euro.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Ritorno". Maikol riesce a indovinare l’ultima, si trova così con una busta verde. Scotti parte con la prima busta rossa, la numero 1, dove ci sono 10 mila euro, per poi aprire l’altra rossa, che contiene 5 mila euro. Ma cosa c’è nell’unica busta verde? Qui ci sono 15 mila euro, così da arrivare complessivamente a 59.700 euro in due sere. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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