La Ruota della Fortuna, caos tra Gerry Scotti e Samira Lui: “Non faccia certi gesti”. Poi il collaboratore rischia grosso Gli aneddoti divertenti a La Ruota della Fortuna non mancano, ma nella puntata di giovedì 17 settembre 2026 è Samira Lui a tenere a freno Gerry Scotti, lui resta sorpreso

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda questa sera, giovedì 17 settembre 2026, che da poco ha rinnovato la sua formula con manche inedite che stanno appassionando il pubblico. Ora che i Fortuna Five si sono trasformati in Fortuna Six a dare il via alla puntata è Diego Fornaciari, che spiega cosa ci attende: "Per chi vuole ribellarsi alla routine basta un giro di ruota, quella della fortuna, con Gerry Scotti".

A quel punto Gerry Scotti entra in studio accompagnato dal fumo scenografico, scelta che apprezza: "Che bello! Che ingresso! Che fumera! Rebel Rebel (è il titolo della canzone in sottofondo, ndr), questo è David, che bello. Che giro ragazzi, mi mancava un inizio con il Duca Bianco. Grazie alla bravura dei nostri ragazzi dei Fortuna Six, ribelli o non ribelli, vi diciamo benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore continua il suo intervento con un messaggio a cui tiene: "Da qualche giorno voglio fare un’osservazione e la voglio condividere con voi. Ricevo da amici, conoscenti, parenti, non addetti ai lavori, i complimenti per la bellezza dello studio di quest’anno, che è ancora più bello. E’ stato un grande lavoro del nostro regista Giovalli, del nostro scenografo, di tutti i tecnici del reparto grafico, ci hanno donato uno degli studi più belli della televisione europea. Grazie, con tutte le grafiche che cambiano, c’è un grande lavoro dietro e io li voglio ringraziare.

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Angelica di Domus Novas, che ha vinto 30.700 euro, mamma e assicuratrice. A sfidarla sono Chiara, studentessa di medicina Vasto (sogna di diventare ginecologa, per questo Gerry le dice: "Allora non ci incontriamo") e Francesco, product manager di Palermo, ma che ora lavora quasi stabilmente a Milano.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con una camicia bianca e una gonna blu con tanti brillantini. Scotti si complimenta con lei per il look: "Stai bene, anche con una camicina così stai bene, hai la fortuna cosa che qualsiasi cosa ti sta bene", lei ovviamente ringrazia.

La Ruota della Fortuna, puntata 17 settembre 2026: cosa è successo

Si parte da "La locanda di Samira", dedicata a "Pancake alle zucchine", la frase è semplice, "stuzzicano l’appetito dei bambini", come indovinato da Francesco, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry si complimenta con lei per la ricetta: "Stai diventando una donna di casa", ma lei lo ritiene "naturale": "Ormai ho un locale".

Si continua con "Figli delle stelle", che prevede lo spicchio Saturno, che dimezza la cifra, mentre quello Giove la raddoppia. Il tabellone ha come tema "Chi è del Sagittario…", è ancora Francesco a dare la risposta e a salire a 2.100 euro. E’ il momento di "Jukebox", a tema "La società dei magnaccioni", ora è la campionessa a indovinare la frase, così da guadagnare i suoi primi 2.100 euro, al pari dello sfidante.

Il menu de "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Chiacchiere da bar", a tema "Buoni propositi", è ancora Francesco a distinguersi, mossa che lo fa salire a 3.100 euro. La frase era "Dopo le spese estive inizio a risparmiare", Gerry spiega come la situazione sia comune a molti in grado di dire: "Con quello che ho speso questa estate inizio a risparmiare… E poi invece, niente", è Samira a chiudere il discorso: "E poi si ricomincia, c’è il Natale, c’è la Befana", Scotti pensa però anche "alla settimana bianca. E la Lui sottolinea: "Ci sono sempre scuse per spendere".

Arriva una delle manche più attese dai piccoli, "Il Regno degli Animali", tabellone dedicato a "Il Ragno delle banane", è Francesco a dare la soluzione e a salire a 5.500 euro. Samira fa una rivelazione sull’animale: "E’ davvero molto velenoso, soprattutto per l’uomo, a cui causa effetti collaborali benefici.. Non dico altro", questo genera interesse in Scotti, che sottolinea con una serie di movenze particolari, che spingono Samira a dirgli: "Non faccia certi gesti", poi l’opinione del padrone di casa: "Io sono d’accordo di portare il ragno, per questo ragno sono d’accordo, se lo importano a Miradolo Terme, non per me, ma per un mio amico che ha bisogno".

Non può mancare il "Jackpot", arrivato a quota 134.200 euro, con un tabellone dal titolo "Un’immagine romantica". A metà manche sia la campionessa sia Francesco trovano il "Bancarotta", questo rende tutto ancora aperto, come se la puntata fosse agli inizi, nonostante manchi poco alla conclusione. E Chiara a dare la soluzione e a guadagnare 1.200 euro. La frase era davvero suggestiva: "Le orme di una coppia impresse nella sabbia", il conduttore vuole sapere da Samira se lo abbia fatto, lei conferma, le chiede poi se ha "una foto con i piedi suoi e di Luigi", ma in questo caso la risposta è negativa: "Non ho la foto, ma ho il ricordo", mentre per Scotti la situazione è diversa: "Io ho una mia foto con i piedi nudi in spiaggia.. all’Idroscalo, logicamente. E per anni è stata mostrata come la presenza dello Yeti a Milano", Samira chiude: "Interessante". Il maialino va a dormire con 136.100 euro.

Attesissimo è quindi il "Triplete", a tema "Norvegia", al termine ci si trova con Chiara in testa a 6.200 euro (frutto del Triplete) ed entrambi gli avversari a zero, viene però offerta la possibilità di fare un’altra manche, ad aggiudicarsela è Francesco, che guadagna 1.000 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Dillo con un fiore", ogni lettera ha un valore di 1.500 euro, anche se con i giri preliminari Francesco ha trovato un altro "Bancarotta". A dare la soluzione è Chiara, che capovolge del tutto la soluzione che la vedeva a zero fino a poco tempo prima, è lei la nuova campionessa con 16.500 euro. Francesco aveva in realtà compreso la risposta, ma ha scelto di non darla dopo aver compreso di non riuscire a conquistare il titolo. Gerry non può che celebrarla: "Un’incredula ragazzina di 19 anni è la nuova campionessa, una delle più giovani, è ancora donna, continua il dominio delle donne".

"La Ruota delle Meraviglie": come si conclude la serata

Chiara ha ovviamente la possibilità di rendere più ricco il bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Grande Fratello".

Nel primo tabellone le lettere inserite di default sono davvero poche, Gerry quindi non si trattiene: "Un po’ poco, adesso vado su in regia, prendo quel Grande Fratello di Piccinini (uno dei collaboratori, già citato in una delle scorse puntate, ndr) e gli spacco un dito del piede", Samira osserva: "Abbiamo finito con le mani", ma è Scotti a chiudere il discorso: "Il computer lo usa con le mani? Fa niente, io gli spacco un dito del piede".

La giovane fa il colpaccio, indovina tutte e tre le frasi, così da avere tre buste verdi. La mamma suggerisce di partire dalla numero 3, dove ci sono 20 mila euro, a quel punto la genitrice sottolinea il valore elevato e il rischio in un eventuale cambio (idea condivisa dal conduttore), la ragazza sceglie così di tenerla. Prima di procedere Scotti sottolinea: "Se c’è quella con lo zero in più non mi dovete guardar male, io sono felice che lei in una sera abbia vinto 36.700 euro). Si prosegue mostrando la numero 2. che contiene 1.000 euro, Samira è in fermento, dice: "Che ansia, possiamo dare la linea a Ilary e saltiamo questa parte?", ma la concorrente vuole sapere, prima di svelare il tutto Gerry fa la faccia sconfortata. "Sembra un copione scritto, e chi è stato qui a vedere la trasmissione sa che non ci sono copioni scritti, solo tabelloni scritti. Un quarto d’ora fa lei era a zero, non aveva possibilità di vincere, si sono bloccati gli altri due, lei è uscita con gli ultimi due giochi alla grande, ha vinto, ha preso i suoi soldi, ha aggiunto questa busta. Ma guardate il destino come è strano, io ho il compito di dirvelo, se non avesse accettato quella busta forse le cose sarebbero ulteriormente cambiate. Ricordatemi sempre con un sorriso, vi prego, giuramelo. Signori, io ho l’obbligo di farvi sapere che lei avrebbe vinto 100 euro". Tutto era frutto quindi di uno scherzo: "Ho approfittato delle coronarie giovani. Un’altra campionessa donna, qui è il regno delle donne".

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