La Ruota della Fortuna, il venerdì 17 non aiuta i concorrenti. Gerry Scotti interviene: "Vogliamo il sale di Samira" La puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 17 luglio 2026 è caratterizzata da qualche momento sfortunato di troppo, Gerry Scotti chiede aiuto a Samira Lui, lei tergiversa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Venerdì sera per molti è sinonimo di relax, anche ora che siamo in piena estate, trascorrere un’ora seguendo "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 17 luglio 2026, può essere quindi l’ideale, così da approfittarne anche per tenere allenata la mente. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti, sottolineando come il quiz sia "il programma dell’estate, che fa venire voglia di sole e spensieratezza", lui entra quindi con il suo consueto entusiasmo.

"Vamos amigos, vai con i Fortuna Five, che sound, mamma mia che raffinatezza. Come mai tutta questa raffinatezza? Dove siamo? In una lounge, un bell’aperitivo, una bella terrazza sul mare, i nostri ragazzi che suonano dal vivo, il pubblico, i miei concorrenti sono già pronti, bentornati amici nelle vostre case, godetevi quest’ora con ‘La Ruota della Fortuna'"". Il cantante, Marco Galeone, svela il brano: "Era ‘La La Land’, la colonna sonora".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Silvia, proprietaria di un negozio di abbigliamento di Dolianova (Cagliari), che ieri ha vinto 35.300 euro. A sfidarla sono Chiara, fisioterapista di Caltagirone, e Fabio, imprenditore nel settore degli eventi, di Cassina de’ Pecchi (Milano).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, mentre effettua la discesa dalle scale Gerry fa il gesto tipico della canna da pesca, per questo le dice: "Tentavo di pescarti, ma non ti prendo, è difficile", lei ribatte: "Come alle giostre".

La Ruota della Fortuna, puntata 17 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Brandacujiun", Gerry precisa come il piatto sia ligure, ma anche che "ne conosco personalmente", Samira ribatte: "C’è una lunga lista qui", per poi precisare "di ingredienti". Questo non è altro che una "prelibatezza della cultura marinara", come indovinato da Chiara, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si procede con "Cartoline da" a tema "Palinuro", la campionessa non sembra essere troppo fortunata, trova infatti il "Bancarotta", per questo Gerry le dice: "E’ una serata, anzi è un venerdì come gli altri", in riferimento evidentemente al fatto che sia venerdì 17, pur senza ammetterlo apertamente. A dare la soluzione è Fabio, che guadagna i suoi primi 1.600 euro. Spazio a "Tormentoni", tabellone dal titolo "Maracaibo". Questa volta è Flavio a essere alle prese con un mini filotto nel corso della manche, ma anche lui trova il "Bancarotta", a quel punto interviene Samira con il suo metodo ormai noto: "Io ho il sale, Gerry concorda: "Ancora un colpo così e Samira arriva con il sale, è un po’ che non vieni", lei promette: "Alla prossima Bancarotta, mi auguro non ci sia, lo porto"", lui concorda: "Alla prossima sale di Samira, lo vogliamo". Chiara invece va dritta per la sua strada e indovina la frase, così da salire 2 mila euro.

Tutto può comunque cambiare con la manche più ricca, "Ciak si gira", grazie ai due ciak con la stella, che hanno un valore di 5 mila euro l’uno, ma c’è anche quello con i pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come titolo "Ufficiale e Gentiluomo". La situazione si inverte velocemente per Fabio, che trova i 3 mila euro, oltre al ciak con la stella, a dare la soluzione è però ancora Chiara, che incrementa il suo vantaggio salendo a 7.900 euro.

Chi è ancora a zero può comunque rifarsi con il "Traghetto Express", dal titolo "In Cina". E0 invece Chiara proprio in fase iniziale a trovare lo spicchio dedicato, diventa cruciale non sbagliare per non ritrovarsi a perdere inaspettatamente tutto. Gerry scalpita con la concorrente, arriva a dire: "Che ansia questo gioco", per questo Samira interviene in suo aiuto e gli dice: "Dopo le preparo una tisana". Lei però non sbaglia il colpo, dimostrando grande intuito, così da raggiungere i 16 mila euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Un’estate fa", tabellone dal titolo "Estate 1970". Non sembra essere davvero serata per la campionessa, che trova per due volte consecutive il "Passa" così da non riuscire a giocare, Samira replica subito: "Che devo fare? Devo prendere il sale?", Gerry ribatte: "A me basta il commento del marito, che ha fatto segno come dire: ‘Che possiamo fare?'". E’ Silvia a dare la risposta esatta, guadagnando solo 1.000 euro.

La partita volge al termine, è già il momento de "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conquisterà il titolo, per un tabellone dal titolo "In barca". Fabio dà la soluzione, così da arrivare a 13.600 euro, non sufficienti per diventare campione, è Chiara a vincere la puntata. Scotti fa però una promessa al concorrente: "Ci rivediamo a ‘La Seconda Chance'".

La giovane fisioterapista ha la possibilità di incrementare il suo bottino come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Borsa". Chiara dà la seconda e la terza risposta esatta, così da avere due buste verdi. Il fidanzato della campionessa suggerisce di partire dalla numero 3, dove ci sono 20 mila euro, lei decide di tenerli, consapevole del valore della cifra, così da arrivare a 36 mila euro in una sola sera. Ma cosa c’è nella numero 2, che è verde? Troviamo 5 mila euro, la scelta è stata quindi corretta. Si chiude con la numero 1, l’unica rossa, prima di svelare il contenuto il conduttore si rivolge a lei e le dice: "Giura che sei felice così", lei ammette: "Tantissimo", lui continua: "Resterai felice così anche quando io ti avrò mostrato che la prima busta conteneva 100 mila euro". Lei sorride e dice: "Non fa niente".

La puntata di domani sarà speciale, è prevista infatti la finale del "Torneo dei Campioni d’Estate".

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