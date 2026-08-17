La Ruota della Fortuna, irregolarità durante la puntata: la decisione di Gerry Scotti (e poi il discorso amarissimo) A La Ruota della Fortuna le sorprese non mancano mai, nella puntata del 17 agosto 2026 emerge qualcosa di inaspettato, oltre a una frase di Gerry Scotti che fa riflettere

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Prima puntata della settimana per "La Ruota della Fortuna", in onda questa sera, lunedì 17 agosto, pronta a tenere compagnia a chi in oltre un anno di programmazione si è affezionato al game. I Fortuna Five nel dare il via alla puntata spiegano al meglio il senso della trasmissione, sottolineando che "ovunque voi siate, ancora in vacanza o in città, godetevi una boccata d’aria fresca".

A quel punto Gerry Scotti entra in studio: "Cos’è questa robina qua come diceva Mina? Ve l’ho fatta cantare perché è molto difficile come brano, penso sia Stevie Wonder, ho sentito parlare del Mississipi, qui abbiamo il Naviglio, va bene lo stesso? Va bene ragazzi, ancora una volta i componenti dei Fortuna Five ci hanno stupiti e accolti con la loro bravura, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Non manca una sottolineatura all’outfit della band: "Oggi siete celestini. Tranne Nicla, lei è la principessa, non si mischia".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Michele, bancario di Bologna, che ieri ha vinto 19.500 euro e due e-bike. Prima di indicare chi siano gli sfidanti Gerry sottolinea: "Guardateli, direte: ‘Da qualche parte li ho già visti’. Sì, perché noi abbiamo un ufficio che si occupa delle piccole eventuali irregolarità, che durante la complessità del gioco possono avvenire. In questo caso i concorrenti vengono riammessi a giocare, come loro". Si tratta di Lorenzo, ingegnere di Occhieppo Superiore, e Maikol, pasticcere di Villafranca Padovana.

Non poteva mancare Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, la scelta è ricaduta su "Danza Kuduro". Gerry la stuzzica subito sul brano. "Ho capito, è la canzone del mal de la cabeza. Tutta la nostra redazione e le donne della produzione hanno ballato", lei concorda: "La sanno tutti, è un tormentone".

La Ruota della Fortuna, puntata 17 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Kachumbari", Gerry rivela come questo sia un "piatto tipico della cucina africana, lo faceva anche mia nonna, quindi mia nonna era africana". Questo è "insalata con pomodori e cipolla", come indovinato da Simone, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Il conduttore sembra essere intenzionato a rifare il piatto, Samira ha però un suggerimento: "Faccia una cosa, prima deve mettere le cipolle un po’ in ammollo con acqua e sale, così diventano un po’ più delicate. Siccome dobbiamo lavorare insieme preferirei che lei facesse così", lui ribatte: "Le faccio notare che siamo a 20 metri di distanza", ma lei continua: "Non si sa mai".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Pesce pipa", è Maikol a dare la risposta esatta, guadagnando 1.000 euro, mentre nel frattempo l’altro sfidante è tornato a zero. Non può mancare una manche tipicamente estiva, "Tormentoni", incentrata su "Bella d’estate", a dare la soluzione è ancora Maikol, che arriva a 2.200 euro.

E’ il momento di una manche inedita, "Compiti per le vacanze", che presenta lo spicchio Seven ("è stato mio sponsor quando facevo Dj Television, stiamo parlando di 40 anni fa", rivela Scotti), che consente a chi ci finisce di avere una fornitura di prodotti per la scuola o per il tempo libero. Il tabellone ha come titolo "Buoni propositi", a dare la soluzione è Lorenzo, che guadagna 2.300 euro, questa volta è Maikol a essere tornato a zero.

Non manca ovviamente "Ciak, si gira", con due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre c’è il Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Scotti chiede a Samira, in veste di cassiera del cinema, se ci sia un biglietto per gli anziani con la riduzione, ma lei nega: "No, io faccio solo sabato e domenica". Il tabellone è dedicato a "Rocky IV", è Michele a indovinare la frase 2.400 euro. Il conduttore ne approfitta per ricordare un dettaglio relativo alla fine del fllm: "Il quarto episodio era quello con Rocky simbolo dell’America e Ivan Drago ‘ ti spiezzo, simbolo della Russia. Alla fine di un incontro sanguinoso Rocky dice la famosa frase: ‘Prima di odiavamo, adesso penso sia meglio che io e te facciamo la pace’. Sono passati più di 40 anni, ma si capisce che i potenti della Terra non l’hanno visto. E’ proprio così".

Arriva il momento del "Traghetto Express", a tema "Primi ex aequo", a trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria è Maikol, lui non sbaglia e dà la soluzione guadagnando 5 mila euro, mossa che gli consente di recuperare e passare in vantaggio (Micheel è tornato a zero).

La gara a "La Ruota della Fortuna" prevede anche il "Triplete", a tema "Baleari", al termine ci si trova con Maikol in testa a 7 mila euro, segue Lorenzo a 3.300 euro, chiude Michele a zero. Gerry ha un aneddoto su Sandy Marton, interprete di "People from Ibiza". "Cecchetto con una cassetta in ufficio mi dice: ‘Senti questa roba’ e la mette su. Io dico: ‘Ma chi la canta?’, lui dice: ‘Guarda di là dal vetro’. Abbiamo guardato, c’era una specie di monumento biondo tutto abbronzato, gli ho detto: ‘Mi sembra forte’. La settimana dopo era al primo posto in hit parade". A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "La barca". A dare l’ultima soluzione è Maikol, che arriva a quota 14.200 euro, cifra che gli consente di diventare il nuovo campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rimpinguare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Taglia" (in caso di en plein può vincere anche la macchina). Maikol indovina però solo la prima e la seconda, si trova così con due buste verdi. Scotti mostra subito l’unica rossa, dove ci sono solo 100 euro. La moglie suggerisce di scegliere la numero 2, che contiene 5 mila euro, lui decide di cambiarla, passa così alla numero 1, dove troviamo 20 mila euro, così da arrivare a 34.200 euro complessivi.

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