La Ruota della Fortuna, Samira Lui consiglia il suo 'erede' al Grande Fratello. Poi Gerry Scotti confessa l'errore: "Sono una schiappa" A La Ruota mercoledì 16 settembre 2026 c'è tempo anche per parlare del Gf Vip, che Samira Lui conosce bene. Gerry Scotti invece commette una gaffe inaspettata

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni giorno, anche oggi, mercoledì 16 settembre 2026, subito dopo il Tg5. Da qualche giorno, dal momento della nuova costituzione della band a dare il via alla puntata è il batterista Diego Fornaciari, che illustra gli elementi del game, descrivendolo come "il programma più caldo dell’anno, che ha infliammato il palinsesto televisivo".

A quel punto lui entra in studio riconoscendo subito il brano scelto: "Hot Stuff! Donna Summer, mamma mia, disco riempipista, eh ragazzi, che fortuna avere la possibilità ogni sera di andare a spolverare uno dei dischi che hanno fatto la storia della musica, non solo in Italia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo, e avere una band come questa in grado di interpretarli tutti. I Fortuna Six, Hot Stuff, roba calda, quella che vivremo anche questa sera, un po’ come ieri sera, un po’ come tutte le sere, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Scotti ricorda quindi il cambiamento del nome, a questo punto doveroso: "Fortuna Six, ora sono sei, uno è magrolino ma lo contiamo intero lo stesso. Ah, ho capito Diego, continuiamo a dare cinque buoni pasto anche se siete in sei, e lui non mangia, poverino, dategli qualcosa".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa Sabina di Roma, che in tre puntate ha vinto 66.400 euro, oltre alla Fiat 500 Hybrid 3+1. A sfidarla sono Angelica, assicuratrice di Domus Nova, e Giuseppe, vigile del fuoco di Taranto.

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un abito nero attillato. Una volta arrivata, lui la stuzzica sulla coreografia: "Ho imparato anche il tuca tuca, solo che su di lei viene meglio, non so come mai", ma la giovane lo "consola": "No, non è vero, anche su di lei rende".

La Ruota della Fortuna, puntata 16 settembre 2026: cosa è successo

Si parte con "La Locanda di Samira", a tema "Pasta alla boscaiola", la frase è "Dall’Appennino rustico piatto contadino", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira illustra la ricetta, comprendente anche funghi secchi messi in ammollo in acqua, per poi aggiungere quell’acqua, che è ricca di sapori e sali minerali. A quel punto Gerry le dice: "Sa che lei è da sposare?", ma lei si tira indietro: "No, non l’ho ancora provata così", a quel punto lui cambia idea: "Allora niente, non è da sposare".

Si prosegue con "Figli delle stelle", che prevede lo spicchio Giove, che raddopia, mentre quello Saturno dimezza la cifra, per un tabellone dal titolo "Minuti preziosi". E’ la sfidante a dare la soluzione, e a guadagnare 1.000 euro La frase era relativa alla necessità di sapere l’ora di nascita per conoscere l’ascendente, Samira sostiene di essere ascendente Cancro, Gerry è invece nato alle 4 di mattina del 7 agosto, ma preferisce biascicare l’anno, ascendente anche il Leone. "Poveretta mia mamma, che non c’è più – racconta lui -. E’ nata il 23 novembre, hanno dato l’incarico a suo zio di andarla a dichiarare come si faceva in Comune, lui era un tipo molto divertente, ha preso la bicicletta, è arrivato facendo tutte le osterie nel paese dove c’era il Comune il giorno dopo, quindi mia mamma secondo mio zio è nata il 24 e non il 23. La distanza tra dove è nata mia mamma e il Comune era di un chilometro e mezzo, come ha fatto mio zio a metterci un giorno in bicicletta non lo sa nessuno. Vabbè, offriva da bere a tutti".

La gara a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Tormentoni", dedicato a "Partenope", ora è Giuseppe a indovinare la frase e a guadagnare 1.900 euro. La sfida è quindi apertissima, spazio a "Chiacchiere da bar", a tema "Domani sera", è la campionessa a dare la risposta esatta (la frase era riferita alla necessità di stare a casa per vedere la prima puntata del "Grande Fratello"). Il conduttore ne approfitta per annunciare uno dei prossimi concorrenti, Moreno Morello, che arriva prontamente in studio, Gerry ricorda di essere abituato a lanciarlo dal bancone di "Striscia" con i suoi inseguimenti, per questo gli chiede chi inseguirà lì: "Nessuno, purtroppo. Immagino che gli spazi siano un po’ ristretti, ma che piacere essere qui nelle mie ultime ore di libertà. Tra un po’ verrò confinato nelle mura, non si sa quanti giorni saranno, il Grande Fratello delle volte fa delle sorprese, dovrebbero essere al momento 63 giorni, ma il Grande Fratello riserverà delle sorprese. Quest’anno ci saranno dei concorrenti di lungo corso, ma anche degli esordienti mai stati nella ‘Casa’, per me è un salto nel buio, volevo mutuare le conoscenze e i segreti di qualcuno che è stata indimenticata concorrente". Il riferimento è a Samira, che in passato ha partecipato al reality, lei prova a dare un consiglio/raccomandazione: "Ti dico la verità, le telecamere ci sono, non te le puoi dimenticare, ma devi essere te stesso, rilassarti, divertirti e basta, non pensare a quello che le persone pensare di te".

Arriva il momento de "Il Regno degli Animali", tabellone incentrato su "Il Martin Pescatore", è Angelica a dare la soluzione e a guadagnare 2.700 euro (nel frattempo era finita a zero, come la campionessa). Nel menu c’è anche il "Jackpot", arrivato a quota 128.700 euro, tabellone dal titolo "Bye Bye Estate", lo sfidante crede di avere la soluzione, ma continua a girare sperando nel Jackpot, ed effettivamente lo trova quando si è a quota 134.200 euro (saranno suoi se diventerà campione), lui sfrutta l’occasione appieno. Il pubblico in piedi ad applaudire, anche Gerry lo nota: "In delirio quando succedono questi colpi". La manche gli permette invece di salire a 12.800 euro.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Tesoro", al termine ci si trova con Giuseppe in testa a 13.800 euro, segue Angelica a 3.700 euro, chiude Sabina a 1.000. A decidere chi conquisterà il titolo sarà "L’Ultimo Round", a tema "Dubbi notturni", con ogni lettera che ha un valore di 1.300 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Angelica, che sale a 15.700 euro, che le consentono per pochissimo di diventare campionessa superando Giuseppe. Il maialino tornerà quindi domani sera partendo da quella cifra.

"La Ruota delle Meraviglie": come si conclude la serata

La neo campionessa ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Forza".

Angelica non riesce a indovinare la prima, era convinto di averlo fatto, legge infatti "resistenza invece di prestanza", che era quella corretta, a quel punto non può non commentare: "Per una volta che ne sono mezza mi hanno bocciato anche quella mezza, sono una schiappa". La concorrente indovina la terza, così da avere perlomeno una busta verde.

Scotti parte mostrando la prima delle buste rosse, la numero 2, dove ci sono 5 mila euro. Questa è l’occasione per sottolineare un altro dato emerso già ieri: "Uomini svegliatevi, un’altra campionessa donna". Si prosegue con l’altra rossa, la numero 1, che contiene 1.000 euro. Ma cosa c’è nella sua verde? Qui ci sono 15 mila euro, arriva così a 30.700 euro complessivi.

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