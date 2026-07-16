La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui sul suo passato da scout: "Tutti hanno avuto delle turbe" Gerry Scotti approfitta della puntata de La Ruota della Fortuna per raccontare un aneddoto sulla sua infanzia, in questo invece Samira Lui ha ottenuto risultati migliori

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Pur avendo da poco superato il suo primo compleanno, "La Ruota della Fortuna" continua a essere amatissima, proprio per questo anche questa sera, giovedì 16 luglio 2026, saranno in tanti a essere sintonizzati su Canale 5 per seguire la puntata. I Fortuna Five accolgono Gerry Scotti presentandolo come "il conduttore delle meraviglie", in riferimento alla manche finale del game, che si chiama proprio "La Ruota delle Meraviglie".

Lui entra riconoscendo subito la musica, per poi dare il via al suo discorso introduttivo: "Chi sono? Gli ABBA? Benvenuti con gli ABBA, dedicato ai campioni che si prendono tutto. Eh sì, i nostri Fortuna Five ci ricordano il semplice regolamento de ‘La Ruota’, uno vince, gli altri due no, ovvero "And The Winner Takes IT On", ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Federica di Roma, che in due puntate ha vinto 37.100 euro. A sfidarla sono Silvia, proprietaria di un negozio di abbigliamento di Dolianova (Cagliari) ed Enrico, viticoltore di Cafier (Treviso).

Non poteva ovviamente non unirsi a loro Samira Lui, questa volta vestita con un top arancio e una gonnellina nera, alle prese con "il primo storico stacchetto della Ruota", come ricorda Gerry. Il conduttore apprezza il suo look: "Splendido accostamento, quell’arancio-nero", le infatti precisa: "Non è rossonero", lui a quel punto sottolinea: "No, mi ricordi una foto che ho di Ruud Gullit", a quel punto lei non può che sorridere. Gerry precisa: "Guarda che Gullit aveva i capelli come te", lei ribatte: "Lo so, me lo ha detto dietro le quinte, mi ha chiesto: ‘Ma è rossonero?’, io ho detto: ‘No, è arancione"". Il presentatore conclude: "Volevo essere sicuro".

La Ruota della Fortuna, puntata 16 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Ful Mudammas", che non è altro che "Dal Medio Oriente crema di fave", come indovinato da Silvia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 1907", a dare la soluzione è Enrico, che guadagna i suoi primi 3.600 euro. La frase era relativa alla nascita del movimento degli scout, questo porta Gerry a raccontare un aneddoto personale a Samira: "Mia mamma non mi ci ha mai mandato, lo sai? Lei non voleva, ero gracile. Pensa, io volevo andarci e lei non mi mandava", la ragazza ribatte: "Non fa niente, è sempre in tempo". A quel punto lei ci tiene a fare la promessa dei lupetti, per poi raccontare: "Io sono stata guida, sono entrata in prima media, ho saltato le coccinelle", lui ribatte: "Quell’anno tutti gli scout hanno avuto delle turbe".

Spazio ai "Tormentoni", tabellone dal titolo "Andamento Lento". La serata, almeno dalle prime battute, non sembra essere troppo fortunata per la campionessa, che stava tentando di riprendersi, ma trova poi il "Bancarotta", che sembrava essere riuscita a evitare, Gerry non può che fare un’osservazione: "Si era salvata, poi Fornaciari ha dato un colpo di batteria, lo spostamento d’aria ha provocato quello, devi dare 2 mila euro alla signora". Diego chiede scusa e dice: "Sarà fatto". A dare la risposta esatta è ancora lo sfidante, che raggiunge 6.900 euro, così da incrementare il suo vantaggio.

Tutto può però cambiare ancora con "Ciak, si gira", tabellone dal titolo "Attrazione Fatale". Ad aiutare possono essere i due ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, ma è determinante evitare il ciak con il pop corn, che porta a dividere quanto accumulato con gli avversari. Silvia trova il ciak, ma con il pop corn, i suoi 1.800 euro vengono così divisi in parti uguali con gli altri due giocatori. Prima di arrivare alla soluzione finale, Samira fa una rivelazione: "Non mi ricordo del film, secondo me avrò visto dei pezzettini, mi ricordo ma non tutto". A indovinare la frase è Silvia, che arriva a 5.300 euro, mentre lo sfidante è finito a zero.

E’ il momento del "Traghetto Express", occasione da sfruttare soprattutto per chi è ancora a zero, a tema "Oasi". A trovare lo spicchio in una fase ancora iniziale della manche è Silvia, che può allungare ma con il rischio di perdere il suo bottino in caso di errore. Nonostante la difficoltà, lei non sbaglia e raggiunge quota 11.800 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche la manche "Cartoline", a tema "Lago di Como". Questa volta a dare la risposta esatta è Federica, che incamera i suoi primi 7.100 euro, che le consentono di ridurre lo svantaggio. Spazio al "Triplete", dal titolo "Dolori", a fare il "Triplete" è Silvia, che arriva a 16.800 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà come di consueto "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Moda d’estate", a dare l’ultima soluzione è Silvia, che sale a 25.300 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Scala". Silvia indovina solo l’ultima frase, questo le consente di avere almeno una busta verde. Gerry parte dalla busta numero 1, che contiene fortunatamente solo 100 euro, si prosegue con l’altra rossa, la numero 2, che contiene 5 mila euro. Ma cosa c’è in quella verde? Qui troviamo 10 mila euro, così da arrivare a 35.300 euro.

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