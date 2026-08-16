La Ruota della Fortuna, Samira Lui è su di giri, Gerry Scotti corre ai ripari: "Dopo viene un medico e ti visita" Tenere a bada Samira Lui nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 16 agosto 2026 appare difficile, la soluzione secondo Gerry Scotti può essere solo una

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Archiviato il Ferragosto, non c’è giorno di riposo per "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, domenica 16 agosto 2026. Il via della puntata spetta come sempre ai Fortuna Five, che hanno pensato a una presentazione d’eccezione per Gerry Scotti, sottolineando che "negli anni ’80 faceva ballare l’Italia, oggi la fa giocare, lui è il dj del game show".

Lui entra ballando al ritmo scelto dalla band, lanciando ancora una volta un obiettivo: "Facciamo gli stadi, facciamoli con questi. Buonasera pubblico, siete sopravvissuti a Ferragosto? No? Pare di sì, se siete qui, questa sera con queste atmosfere i nostri ragazzi dei Fortuna Five vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Cristina, ricercatrice di Aversa (Napoli), che ieri ha vinto 28.200 euro. A sfidarla sono Simona, tutor di politiche attive di Rovecca (Bergamo) e Michele, bancario di Bologna.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, al ritmo di "Cabana" di Irama, Samira però rivela di avere già prono il nuovo stacchetto per la prossima puntata. Gerry, che non aveva nascosto di amare la canzone le chiede di tenerla per un’altra settimana, lei però ribatte: "E’ pronto, mi scusi", lui replica: "E’ come quando è pronto a tavola".

La Ruota della Fortuna, puntata 16 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Prosciutto e melone", Scotti però sottolinea come nella sua zona piaccia di più salame e fichi. La frase è comunque semplice "piatto moderno dalle origini storiche", come indovinato da Michele, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Il conduttore ne approfitta per rivelare un dettaglio: "Parliamo della tua terra, Samira. Il metodo di essiccare con il sale il pre sciutto, ovvero asciugarlo dalle sue acque, lo possedevano già gli antichi romani. L’Artusi, che fu il primo a codificare le ricette italiane, inserì anche questa". Come sempre, la ragazza dà indicazioni sugli ingredienti necessari, anche se in questo caso servono solo prosciutto e melone, a quel punto Gerry non si trattiene: "Se non aveva voglia di lavorare me lo poteva dire. Questa è una fregatura, ma è estiva e la accettiamo".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Pesce pagliaccio", è ancora Michele a dare la soluzione arrivando a 3.500 euro. Non può ovviamente mancare un’altra manche tipicamente estiva, "Tormentoni", incentrata su "Chihuahua" è Simona, che guadagna 2.200 euro. Spazio a "Cartoline da", dedicata a "Ponza", è ancora Simona a dare la risposta salendo a 5.200 euro. Samira ne approfitta per svelare un suo desiderio: "Ci devo andare, se un giorno non mi trovate qui sono a Ponza", Scotti replica: "Basta che ci avvisa, le mandiamo una telecamera e sarà un piacere vederla anche a Ponza".

Tutto può cambiare, a maggior ragione con "Ciak, si gira", se si ha la possibilità di trova uno dei due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si deve sperare di stare lontani dal Ciak con il pop corn, che costringe a dividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Non ci resta che piangere". Michele riesce a trovare il Ciak, fortunatamente è quello con la stella, questo gli permette di salire a 8.500 euro solo con qusta manche. Lui esita a dare la risposta, mossa che si rivela vincente perché trova anche lo spicchio "Raddoppio" a un passo dal "Bancarotta", a quel punto riesce a dare la soluzione raggiungendo quota 18.500 euro, mossa che gli consente di andare in vantaggio.

Arriva il momento del "Triplete", a tema "Bis", al termine ci si trova con Michele in testa a 18.500 segue Simona a 5.200 euro, chiude Cristina a 5 mila euro (grazie al Triplete). A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Una tartaruga marina", con ogni lettera che ha un valore di 1.200 euro. A dare l’ultima soluzione è Simona, che sale a 11.200 euro, a laurearsi campione è però Michele con 18.500 euro.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", dove si ritrova con tre frasi a tema "Gesso". La prima frase, indovinata facilmente, è "Stride sulla lavagna", Samira non può che commentare: "Solo al pensiero mi viene male", anche per Gerry è tempo di ricordi: "Una roba tremenda. Ancora mi ricordo il maestro prendeva il gesso e lo faceva. Non rifacciamolo". Al momento della seconda è Samira a provare a indovinare dicendo: "Si cala con la colla", anche se in realtà era "Si cita con la calma", a quel punto il presentatore non si trattiene rivelando un dettaglio al campione: "Dopo viene un medico e ti visita. Ieri sera abbiamo fatto la festa con l’anguria, quella è andata avanti tutta la notte, ciuffettini.. E oggi è in quelle condizioni". Alla fine il giovane dà la prima e la terza risposta esatta, così da avere due buste verdi, Gerry vuole quindi mostrare subito quella rossa, dove ci sono 15 mila euro. La fidanzata suggerisce di aprire la numero 1, dove ci sono le due biciclette elettriche, Michele si aggiudica comunque anche la numero 3, che contiene solo 1.000 euro, così da arrivare a 19.500 euro.

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