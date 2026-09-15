La Ruota della Fortuna, 600 mila euro alle campionesse: "Uomini spariti", Gerry Scotti e Samira Lui festeggiano la rivoluzione rosa La puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 15 settembre 2026 è l'occasione per rendere omaggio alle ultime campionesse, tutte di sesso femminile, Gerry Scotti ne è orgoglioso

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ iniziata da poco la versione autunnale de "La Ruota della Fortuna", con l’introduzione di nuove manche dedicate al periodo che ci attende, oltre a un cambiamento importante che ha riguardato la band (ha salutato il cantante e tastierista Marco Galeone, sostituito da Alex Mandelli, voce, e da Luca Algisi alle tastiere).

Il compito di dare il via alla puntata ora spetta al batterista Diego Fornaciari, che dice con entusiasmo: "E’ un ciclone di energia, che ogni sera ci regala il meglio di sé, è lui, l’infaticabile Gerry Scotti".

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A quel punto il conduttore entra in studio accolto dal fumo scenografico e dal ritmo della band, che lui apprezza: "ACDC, e allora! Hai visto? Dal tunnel, sono venuto fuori dal tunnel, passo a salutare anche il pubblico, vado sotto le tribune, thank you very much, i Fortuna ex Five, now six, al centro una stella di nome Nicla, di bianco vestita. Va bene ragazzi, ancora una volta le nostre atmosfere a riempire le vostre serate, ancora una volta grazie per avere scelto di passare un’ora con ‘La Ruota della Fortuna'". Non manca una battuta conclusiva: "Che bello, l’ingresso con il fumo me lo faccio anche a casa, quando suono: ‘Drin’, ohh, solo che deve venire Fornaciari ad annunciarmi tutte le sere".

I proclami di Gerry non sono finiti qui: "Ho fatto un’analisi matematica delle ultime due settimane, in due settimane abbiamo avuto quattro campionesse donne, una sola di una sera, tre grandi campionesse, gli uomini sono spariti dal nostro orizzonte, E queste donne insieme hanno vinto più di 600 mila euro. Power, la nostra campionessa ne è la dimostrazione". A difendere il titolo è infatti Sabina, manager con tanto di patente nautica, che ha scelto di regalarsela per il suo 50esimo compleanno, forte delle tante vacanze in barca fatte, che ha finora vinto 51.200 euro. A sfidarla sono Ornella, studentessa di Giurisprudenza di Sesto Fiorentino (Firenze) e Francesco, avvocato di Terni. "Ma che è, la serata degli avvocati?", dice di avere chiesto Scotti agli autori.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con camicia e gonna bianchi e un insieme di fiori. Il presentatore fa una rivelazione: "Oggi le ho insegnato un bel proverbio", anche se lei sostiene di non averlo capito del tutto: "Era in inglese, in uno slang particolare", a quel punto lui le fa una raccomandazione: "Non lo dica, lo dirà più avanti, non te lo far scappare", lei conclude: "Non capirebbero".

La Ruota della Fortuna, puntata 15 settembre 2026: cosa è successo

Si parte dalla nuova manche gastronomica, "La locanda di Samira", a tema "Kottbullar", Gerry rivela di mangiarle in un negozio di mobili, dove alla fine non compra i mobili ma assapora questo piatto. Il termine indica "le polpette simbolo della Scandinavia", come indicato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Il conduttore commenta: "A chi piace può mettere un po’ di segatura", ma Samira non è convinta e dice: "Quello è un altro reparto".

Spazio a "Figli delle stelle", con lo spicchio Saturno che dimezza la cifra accumulata e quello Giove che la raddoppia, con un tabellone a tema "La Vergine". Lo sfidante trova lo spicchio zodiacale quando la campionessa aveva fatto gran parte del lavoro, fortunatamente qui si trova Giove. Nel frattempo, Scotti ne approfitta per annunciare l’intenzione di mettere un altro spicchio simile, così da lasciare più incertezza su quello che si potrà trovare. A dare la soluzione è però Ornella, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con il "Juke Box", dedicato "Take me home, country roads", questa volta lo sfidante riesce a rifarsi e a dare la risposta corretta, così da guadagnare 7.300 euro. Gerry ne approfitta per dare il benvenuto al cantante Alex, a cui dice: "Sei un po’ country", il frontman conferma, per questo Scotti sottolinea come lui abbia "quella faccia lì un po’ da taglialegna. Piace alle donne, mi hanno chiamato le mie parenti e mi hanno detto: ‘Chi è quel taglialegna che c’è lì?’ L’e lu, è Alex".

Arriva il momento di un’altra rubrica inedita "Chiacchere da bar", con tanto di figura di Gerry intento a shakerare, a tema "Traslochi inglesi". Questa volta è la campionessa a indovinare la frase e a piazzare un allungo, salendo fino a 12.200 euro. La frase era riferita a chi abbia fatto più scatoloni tra Harry e Meghan per tornare nel Regno Unito, Gerry chiede a Samira la risposta, ma lei non ha molti dubbi: "Secondo me nessuno dei due, qualcuno l’ha fatto per loro", Scotti conclude: "La scommessa non è valida".

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Il Regno degli Animali", tabellone dedicato a "La capra", è Antonella a indovinare la frase e ad arrivare a quota 4.300 euro. Tutto può ancora succedere, a maggior ragione ora che è il turno del "Jackpot", arrivato a 125.100 euro, tabellone dal titolo "Colpo di testa". E’ Ornella a dare la soluzione e a salire a 10.300 euro (Francesco nel frattempo è tornato a zero). Il jackpot va a dormire con 128.700 euro.

Il menu non può non prevedere il "Triplete", a tema "Poeti", al termine ci si trova con Sabina in testa a 14.200 euro, segue Ornella a 11.300 euro, chiude Francesco rimasto a zero. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", che prevede un tabellone a tema "Complesso" e ogni lettera che vale 1.500 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Francesca, che guadagna 3 mila euro che gli consentono di togliersi uno sfizio. A restare campionessa è Sabina con 14.200 euro.

"La Ruota delle Meraviglie": un’occasione per aumentare il bottino

La campionessa è ovviamente chiamata a chiudere la serata con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve affrontare tre frasi a tema "Pancia". Sabina rivela di avvertire la pressione della figlia che vorrebbe la macchina, la possibilità di conquistarla effettivamente c’è, visto che lei ha lo spicchio, ma serve l’en plein nella manche finale.

L’obiettivo viene effettivamente raggiunto, la manager indovina infatti tutte e tre le frasi, così oltre a vincere la Fiat 500 Ibrida ha anche tre buste verdi. La mamma suggerisce di partire dalla numero 2, dove ci sono 10 mila euro, lei decide di cambiarla e passare alla numero 3, qui troviamo però solo 100 euro. A quel punto inevitabilmente la tornata si chiude con la numero 1, che contiene 1.000 euro. La vincita complessiva è quindi di 66.400 euro.

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