La Ruota della Fortuna, Samira Lui in soccorso del concorrente sfortunato: "Ti porterei il sale". Ma Gerry Scotti sa come consolarlo A gareggiare nella puntata de La Ruota della Fortuna mercoledì 15 luglio 2026 c'è un concorrente sfortunato, Samira Lui ha in mente una soluzione, ma Gerry ha un'altra idea

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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All’indomani della festa per il primo compleanno, "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda anche questa sera, mercoledì 15 luglio 2026, e lo sarà per tutta l’estate. I Fortuna Five accolgono come sempre in studio Gerry Scotti, con una musica che lui riconosce subito: "Dai, con Stevie Wonder, dai, tenete il ritmo, se non erro questa è "Part-Time Lover", buonasera pubblico, buonasera ai miei concorrenti, godiamoci il sound dei ragazzi dei Fortuna Five, che bel giro, era lo Stevie, quello degli anni ’80, siamo lì. Ok, io e i Fortuna Five vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Federica, "celebrata a metà come una delle più sfortunate della stagione e un quarto d’ora dopo ha vinto 27.500 euro", sottolinea Scotti. A sfidarla sono Christian, infermiere di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) e Monica, key account manager di Milano.

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, ancora con "Follia mediterranea" a farle da sottofondo, che era stato il primo stacchetto del quiz agli esordi. Gerry sottolinea la scelta musicale: "Da ieri sera ci tributa il sound della sua prima discesa a ‘La Ruota della Fortuna’. Ti guardo interessato, è tornato di moda l’hot pants? Ne ho via due o tre in pelle", Samira ribatte: "Questo è in paillettes, deve provare", ma lui replica: "A me in paillettes dà un po’ fastidio, non posso spiegarle, ma quelli che ho in pelle non mi vanno su". La ragazza fa una proposta: "Me li presti, li metto io", a quel punto lui precisa: "Non è vero, sono un regalo, sai quei pantaloni del Trentino, un po’ tirolesi, quelli mi vanno bene, ma non posso venire qui con il pantalone tirolese, quindi lasciamo stare", anche se Samira non sembra del tutto d’accordo: "Perché? Fa caldo".

La Ruota della Fortuna, puntata 15 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Piatti estivi", a tema "Saltbarsciai", che sta a indicare una "zuppa rosa a base di barbabietole", come indovinato da Monica, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Non appena vista un’immagine, Scotti non sembra troppo convinto per il colore rosa (dovuto alla rapa rossa), per questo dice: "Buonissimo, ma se lo mangiate voi è meglio. Se vi fidate, mangiatela voi e poi mi scrivete. Molto meglio una pasta e fagioli fredda, dove sta in piedi il cucchiaio, mi piace con densità al 90%".

Si prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 1998", definito da Samira come "l’anno migliore" visto che è quello in cui è nata, anche se precisa come non possa essere riferito a quello non essendo nata in estate. A dare la soluzione è ancora Monica, che sale a 2.800 euro. Spazio a "Tormentoni" a tema "Un’estate al mare", a dare la risposta esatta è Christian, che guadagna i suoi primi 4 mila euro.

Tutto resta comunque apertissimo, a maggior ragione con "Ciak, si gira", a tema "Scuola di Polizia", manche che prevede due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, e uno con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Questa volta a dare la soluzione è la campionessa, che sale a 7.600 euro, cifra che le permette subito di salire in vantaggio.

La situazione è ancora piuttosto equilibrata, resta da vedere come andrà con il "Traghetto Express" se qualcuno dovesse trovare lo spicchio dedicato, visto che può consentire di giocare in solitaria, ma allo stesso tempo di perdere tutto in caso di errore. Il tabellone ha come titolo "Casa dolce casa", a trovare lo spicchio è Christian, ma al primo tentativo sceglie una lettera non presente, cosa che porta a zero. A indovinare la frase è Federica, che aumenta il suo vantaggio arrivando a 3.600 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Cartoline da", tabellone dal titolo "Panarea". Al primo giro di ruota Christian trova subito il "Bancarotta", per questo il conduttore gli chiede: "Vuoi un po’ di anestesia?", prendendo ovviamente spunto dal suo lavoro, iui risponde: "Quasi quasi", Gerry quindi corregge il tiro: "Ieri lei (riferita a Federica, ndr) in questo momento aveva preso tre Bancarotta ed era a zero, eppure è diventata campionessa, dovete giocare fino alla fine". A dare la risposta esatta è Monica, che sale a 5.400 euro, così da ridurre lo svantaggio.

E’ arrivato il momento del "Triplete", a tema "Karaoke", al termine ci si trova con Federica in testa a 9.600 euro, seguita da Monica a 6.400 euro, chiude Christian a 1.000 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Golose passeggiate". Le giocate di Christian si rivelano parecchio sfortunate, per questo Gerry sottolinea subito: "Lo dobbiamo richiamare", in riferimento evidentemente alla seconda chance, ma Samira ha un’altra idea: "Ti porterei il sale", che in genere si considera un modo per scacciare la sfortuna. E’ lui a dare la soluzione approfittando di un’indecisione della sfidante, che aveva dimenticato una parola, mossa che purtroppo le costa il titolo, il giovane sale a 2.200 euro, a restare campionessa è Federica con 9.600 euro. Il presentatore ffa comunque una promessa: "Rivedremo sicuramente Christian in autunno nel torneo per la seconda chance".

Federica ha ovviamente la possibilità di arricchire il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Marco". Nel momento in cui Samira va a raccogliere le buste nel posto in cui si sono fermate, Gerry fa riferimento alla loro posizione: "Esce spesso Bugie, meglio non dirle, altrimenti bisogna dire le bugie bianche. Sono quelle innocue, tipo ‘Sei brutta'", Samira prosegue: "Ma simpatica", Scotti continua: "Anche quella è una bugia". Le cose non vanno però bene, la concorrente non riesce a indovinarne nemmeno una, si trova così con tre buste rosse. Il conduttore parte dalla numero 2, dove ci sono 10 mila euro, si prosegue con la numero 3, che contiene 5 mila euro. Ma cosa c’è nella numero 1? L’unica speranza è data dalle biciclette elettriche, queste non ci sono, ma fortunatamente troviamo solo 100 euro, così da arrivare a 37.100 euro complessivi.

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