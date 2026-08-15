La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Samira Lui: "Non la tengo più". Poi celebra il ‘miracolo’ di Ferragosto Samira Lui ha voluto dare un suggerimento personale nella puntata de La Ruota della Fortuna del 15 agosto 2026, Gerry Scotti non ha però gradito e lo ha detto chiaramente

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Ferragosto di riposo? No, grazie. Almeno non per "La Ruota della Fortuna", regolarmente in onda anche questa sera, sabato 15 agosto 2026. Sono i Fortuna Five come da tradizione a dare il via alla puntata con una presentazione perfetta, sottolineando che questa "è una di quelle sere in cui è ancora più bello stare insieme", con tanto di "Buon Ferragosto.

A quel punto è Gerry Scotti a entrare in studio con il suo consueto discorso introduttivo: "One of thi nigths, una di queste notti (è il titolo del brano scelto, ndr). E noi la dedichiamo tutta a voi, amici. Grazie, grazie per trascorrere con noi anche la notte più importante dell’anno. Roba bella, ciao pubblico! Il sound degli Eagles a darvi il benvenuto anche questa sera, non cambiano le vostre abitudini, sì magari oggi avete indugiato di più a tavola, avete festeggiato con gli amici, ma quando vi capita di dare un’occhiata all’orologio dite: ‘Ah, sono le otto e mezza di sera, accendiamo dai, accendiamo su, che c’è ‘La Ruota della Fortuna'".

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Non manca poi un ringraziamento al pubblico in studio: "Grazie a questa gente che ha preferito stare qui all’aria fresca con noi, che non nelle loro sagre a 40°. Grazie, dopo vi avviso, per farvi passare il Ferragosto con noi passerà Paolino con le granite e l’anguria, la band suonerà genere vario, mazurke, tango".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Simone di Segrate, che in due puntate ha vinto 41.900 euro. A sfidarlo sono Cristina, ricercatrice di Aversa (Napoli) e Tiziano, data scientist di Sesto San Giovanni (Milano).

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un abito rosa. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica subito in merito al suo outfit: "Ciao rosina, posso chiamarti Rosina stasera. Dopo con il pubblico facciamo la festa dell’anguria".

La Ruota della Fortuna, puntata 15 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Pasta ‘ncasciata", la frase è semplice: "un piatto da spiaggia per i siciliani", a dare la soluzione è Cristina, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira ne approfitta per dare un suggerimento: "Che buona. Se pensate che sia un po’ pesante vi fare un coscia apert e via. E’ una bevanda che spesso facciamo a Napoli, dove si mette l’acqua frizzante, bicarbonato e succo di limone, poi si gira, si crea un vortice, esce tutta una schiuma e la bevi con le cosce aperte. Poi si digerisce che è una meraviglia. Imparate", Gerry ribatte: "Sentite, io non la tengo più. A Ferragosto non la tengo".

Scotti ci tiene inoltre a fare un augurio: "Buon Ferragosto a voi, è incredibile poterlo dire. Vi abbiamo detto Buon Ferragosto l’anno scorso, vi abbiamo detto Buon Natale, Buon Capodanno, Buona Pasqua e siamo ancora qui dopo un anno a dirvi Buon Ferragosto con La Ruota. E’ un piccolo grande miracolo industriale, televisivo italiano e dobbiamo essere grati tantissimo ai nostri telespettatori. A nome di tutti i nostri collaboratori grazie di cuore per il vostro affetto!".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il polpo mimetico", è ancora Cristina a dare la risposta esatta e a salire a 4.400 euro. Non può mancare un’altra manche tipicamente estiva, "Tormentoni", incentrata su "Sapore di sale", a indovinare la frase è Tiziano, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Tutto può cambiare con il round "Ciak, si gira", manche estremamente ricca perché prevede due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre sarebbe bene evitare il Ciak con il pop corn, che costringe a dividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "Sapore di mare". Si parte subito bene con il Ciak con la stella trovato da Tiziano, subito dopo è Cristina a trovare il Ciak, anche nel suo caso c’è la stella, così da incrementare ulteriormente il suo vantaggio e arrivare a 8.100 euro. A dare la soluzione è Cristina, che arriva a quota 12.700 euro incrementando il suo vantaggio.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Traghetto Express", a tema "Relax ferragostano". E’ il campione a trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, lui ne approfitta e arriva a dare la risposta esatta, così da guadagnare i suoi primi 4.300 euro.

Arriva poi il momento del "Triplete", con argomento "Woodstock" (vengono fatte quattro manches), al termine ci si trova con Cristina in testa a 12.700 euro, segue Simone a 7.300 euro, chiude Tiziano a 2 mila euro. A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "Bastone". Si parte con il giro di ruota in attesa di quello di Gerry, ma il campione trova subito il "Bancarotta", perdendo così quanto accumulato rendendo quasi del tutto vana la sua rimona. Il valore stabilito per ogni lettera è 1.200 euro, a dare l’ultima soluzione è Cristina, che sale a 18.200 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a dare tre frasi a tema "Tramonto". Cristina riesce a fare l’en plein, così da trovarsi con tre buste verdi. Il marito suggerisce di partire dalla busta numero 2, dove però ci sono solo 100 euro, lei ovviamente sceglie di restituirla, si passa alla numero 3 sempre su suggerimento del coniuge, dove troviamo 1.000 euro. Non resta che la numero 1, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a 28.200 euro. Samira osserva: "Se avesse aperto la 1 magari l’avrebbe cambiata e avrebbe trovato il 1.000".

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