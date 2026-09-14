La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti show tra esequie (inattese) e collaboratori allarmati: “Si è spaventato” La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 14 settembre 2026 è caratterizzata da aneddoti particolari di Gerry Scotti, che lasciano di stucco studio e pubblico

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Inizia oggi, lunedì 14 settembre 2026, una nuova settimana per "La Ruota della Fortuna", la prima con le nuove manches autunnali introdotte nella puntata di ier. La puntata è entrata nella storia anche per l’addio del cantante e tastierista Marco Galeone, sostituito da Alex Mandelli e Luca Algisi, rispettivamente nelle vesti di voce e tastiera dei Fortuna Five.

Questa volta a dare il via alla serata è il batterista Diego Fornaciari: "Direttamente dalla macchina del tempo un classico della Tv che ringiovanisce a ogni giro", definizione perfetta per il quiz.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quel puno Gerry Scotti può entrare in studio, incalzato dal ritmo della band: "E allora, back to the future, the power of love, è quella? Vi danno il benvenuto ancora una volta qui nell’atmosfera, nei colori, nel calore della nostra trasmissione. Grazie, da ieri sera, domenica, abbiamo cominciato a snocciolarvi alcune novità, altre ve le mostreremo questa sera, ma insomma non cambia, sono sempre i nostri sapori, a cominciare dalla nostra splendida band, non sono più cinque, sono sei, anche se uno non mangia, si vede, perché è magro, sono i ragazzi dei Fortuna Six, che vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Sabina, manager con una passione per il musical. A sfidarla sono Noa, istruttore di arrampicata di San Giovanni in Marignano (Rimini) e Matteo, event manager di Pogliano Milanese (Milano).

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, come sempre a inizio settimana, questa volta con un elegante abito grigio.

La Ruota della Fortuna, puntata 14 settembre 2026: cosa è successo

Si parte con la prima manche, dedicata a Samira, dal titolo "La locanda di Samira", dedicata a "Le Seadas", ovvero "ravioli dolci fritti serviti con il miele", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

E’ il momento di una nuova rubrica, "Figli delle stelle", con lo spicchio Saturno che dimezza, mentre quello con Giove consente di raddoppiare quanto guadagnato. Il tabellone ha come tema "Lo Scorpione". La campionessa è fortunata, trova lo spicchio Giove, a quel punto Gerry inneggia subito al batterista che con il suo rullo di tamburi ha portato bene, dicendo "Bravo Diego", a dare la soluzione è ancora la campionessa, che sale a 4,700 euro.

Arriva poi un’altra manche inedita, "Jukebox", dedicata a "Pazza Idea", è Simone a dare la risposta esatta, così da guadagnare 2 mila euro. Non può mancare un classico come "Il Regno degli Animali", a tema "Il cincillà", è ancora la campionessa a dare la risposta esatta, questo le consente di incrementare il suo vantaggio e raggiungere quota 5.700 euro. Questa è l’occasione per spiegare che il cincillà non ha la possibilità di bagnarsi (hanno pelo folto, possono fare solo bagnetti di sabbia), Gerry ne approfitta così per raccontare un aneddoto: "Io lo sapevo per un motivo molto triste, i figli di un mio amico gli hanno fatto la doccia. Sono seguite le esequie il giorno dopo".

A cambiare la gara può essere il "Triplete", a tema "Risposta", al termine ci si trova con Sabina in testa a 7.700 euro, segue Matteo a 3 mila euro, chiude Noah ancora a zero. A decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", a tema "L’antichità", con ogni lettera che ha un valore di 1.500 euro grazie al giro di Gerry, a dare l’ultima soluzione è ancora Sabina, che sale a 15.400 euro, cifra che le consente di conservare il titolo.

"La Ruota delle Meraviglie": come si conclude la partita

La campionessa ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Gomma". Il primo tabellone appare più pieno rispetto ai giorni scorsi, questo spinge Gerry a fare un commento: "Bene, oggi non vado a staccare le orecchie a nessuno, Piccinini (il collaboratore incaricato, ndr) si è spaventato e ha messo un sacco di lettere".

Sabina indovina la prima e la terza frase, così da avere due buste verdi. Scotti parte aprendo l’unica rossa, la numero 2, dove ci sono fortunatamente solo 100 euro. La mamma della concorrente suggerisce di aprire inizialmente la numero 3, che contiene 5 mila euro, lei decide di giocarsela e passare alla numero 1, con un valore pari a 20 mila euro. La vincita complessiva è così pari a 51.200 euro in due sere. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche