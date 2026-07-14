La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in festa. "E' passato un anno e non ce ne siamo accorti". La gioia per i tanti premi vinti La puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 14 luglio 2026 è speciale, il quiz celebra il primo compleanno, Gerry Scotti e Samira Lu sono davvero orgogliosi di questo successo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova come ogni sera anche oggi, martedì 24 luglio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in una giornata che non può essere come tutte le altre per il quiz, che festeggia il suo primo compleanno (un anno fa andava infatti in onda la prima puntata, dando il via a un successo che non si è mai fermato). I Fortuna Five accolgono in studio Gerry Scotti, con un messaggio volto a mettere in evidenza il significato di questa giornata: "E’ da un anno che ‘La Ruota’ ci regala sorrisi e grandi emozioni, festeggiamola insieme a chi l’ha resa speciale".

A fare da colonna sonora al suo ingresso è ‘Let’s dance’, che lui riconosce subito: "L’et’s dance, sì signori. Erano esattamente 365 giorni fa, io entravo da quella porta e vi annunciavo che stava per partire una grande avventura televisiva, a distanza di un anno siamo qui a festeggiare una delle più grandi occasioni professionali della nostra vita, quindi andiamo avanti a ballare, dedico tutto questo ai nostri collaboratori, ai nostri concorrenti, al nostro pubblico, e naturalmente non posso non condividere queste soddisfazioni con coloro che sono stati la nostra colonna musicale per tutto quest’anno, questi ragazzi, i Fortuna Five, che questo programma ha messo insieme. Loro hanno potuto dimostrare una preparazione fuori dal normale, bene, buon compleanno anche a voi, e a tutti voi ‘Bentornati a La Ruota della Fortuna'".

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Gerry prosegue con un’altra riflessione: "E’ passato un anno e non ce ne siamo accorti, come diceva mia nonna ‘Quando ci si diverte lavorando il tempo non si sa se passa o no. Un anno senza interruzione nelle vostre case, questo ci fa davvero sentire di essere una grande famiglia. Grazie di cuore".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Romina di Milano, che ieri ha vinto 27.300 euro. A sfidarla sono Federica, da poco laureata in Lingue, di Roma, e Andrea, imprenditore di Catania. Il presentatore sottolinea subito come il concorrente abbia l’aspetto di un attore per il suo bell’aspetto, al pari del fratello che lo ha accompagnato, per questo dice: "Se vi vedono quelli che fanno le soap opera vi prendono tutti e due, vi mischiano con i turchi".

Non poteva ovviamente mancare in questa serata speciale Samira Lui, questa volta con un abito rosso che la esalta al meglio e una balza con i fiori sul bordo della gonna. Questa volta lei non va direttamente al tabellone, ma si avvicina al suo compagno di avventura, per scambiargli un bacio e gli auguri. Gerry poi sottolinea: "Se non erro questo è stato il primo stacchetto di un anno fa, grazie per averlo riproposto", lei conferma: "Esatto, siamo tornati alle origini. E’ stato un anno bellissimo, a parte sopportarti, ma vabbè si deve fare anche quello". Lui precisa: "Una splendida compagna di lavoro, abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere, il programma dell’anno, il game più bello, tu il personaggio rivelazione dell’annata, io sono felice per te, amica mia". Il brano era "Follia Mediterranea" di Baby K.

La Ruota della Fortuna, puntata 14 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Impepata di cozze", che sta a indicare "non andrebbe usato il succo di limone", come indovinato da Federica, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira fa una rivelazione: "Siccome la situazione ricette sta diventando molto importante, io ho preparato una cosa, ‘Il libro delle ricette’, con tanto di sedano e rosmarino". La copertina presenta lei, e un titolo emblematico, "Le ricette di Samira".

Si prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 1938", a dare la soluzione è Romina, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, mentre nel frattempo la sfidante è finita a zero. Spazio a "Tormentoni", a tema "The Summer is Crazy", a indovinare la frase è ancora Romina, che sale a 4.200 euro.

E’ quindi il momento di "Ciak, si gira", una delle manche più ricche grazie ai due ciak con la stella da 5 mila euro, anche se si deve stare attenti a non prendere quello con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con li avversari. Il tabellone ha come titolo "Mission: Impossible", Andrea trova subito il Ciak al suo primo giro, per sua fortuna c’è la stella, che gli consente di provare a invertire una partita che fino a quel momento era stata piuttosto sfortunata per lui. Anche l’altra sfidante trova il ciak, ma nel suo caso c’erano i pop corn, essendo comunque ancora a zero la situazione resta inalterata. Anzo, poco dopo trova lo spicchio da 3 mila euro, anche se al giro successivo è il momento della Bancarotta". A quel punto è Gerry a intervenire: "Ti garantisco, quando tornerà ‘La Seconda Chance’ sarai la prima che chiameremo, tre in una sera è stellare, e con 12 mila euro". A dare la soluzione è Romina, che sale a 6.900 euro.

Gli sfidanti possono provare a rifarsi con il "Traghetto Express", a tema "Il Lupo", Federica riesce a trovare quasi subito lo spicchio dedicato, questa volta lei non sbaglia e guadagna 7 mila euro, così da superare anche se di pochissimo la campionessa. Il tempo a disposizione consente di fare un’altra manche di "Traghetto express", dal titolo "Allarme!", è ancora Federica a trovare lo spicchio, anche questa volta non sbaglia, vola a 16.100 euro, svoltando del tutto la sua situazione in due manche. Questo spinge Gerry a fare un’osservazione: "E’ un anno che giochiamo, mai nessuno aveva fatto due Express di seguito, sei entrata di diritto nella storia dei record de La Ruota".

La serata a ‘La Ruota della Fortuna’ prevede ovviamente anche il "Triplete", a tema "Descrizione", al termine ci si trova con Federica in testa a 16.100 euro, segue Romina a 8.900 euro, chiude Andrea a 1.000 euro. Non potrà che essere "L’Ultimo Round"a stabilire chi conquisterà il titolo, dal tema "Lingua italiana", a dare l’ultima soluzione è Federica, che raggiunge quota 26.500 euro, che le consentono di diventare la nuova campionessa. Il conduttore non può che fare un commento ad hoc: "Sei proprio l’esemplificazione della storia de ‘La Ruota’, a metà della puntata era descritta come colei che aveva perso di più, ora è la nuova campionessa. E’ pazzesco".

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Fisico". Federica indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi. Gerry parte mostrando subito quella rossa, dove ci sono 5 mila euro, su consiglio del fidanzato lei sceglie la numero 3, che contiene 10 mila euro, lei decide di cambiarla e passare alla numero 1. Questa volta la scelta non è ideale, ci sno 1.000 euro, così da arrivare a un totale di 27.500 euro.

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