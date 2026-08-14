La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui non perdonano il collega per le sue false promesse: "Ci hai sulla coscienza" A La Ruota della Fortuna non mancano gli aneddoti, nella puntata di venerdì 14 agosto 2026 Gerry Scotti racconta di una promessa non rispettata, anche Samira Lui dice la sua

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati a venerdì 14 agosto 2026, vigilia di Ferragosto, ma "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda anche questa sera, ci sarà infatti chi ne approfitterà per seguirla anche dal luogo della propria villeggiatura. Sono i Fortuna Five come sempre a dare il via alla puntata, sottolineando come il game dia la possibilità di "godere di un altro spicchio di spensieratezza", per poi annunciare l’ingresso di Gerry Scotti.

Da grande intenditore lui riconosce la musica scelta: "Senti che roba, la riconoscete la batteria di Phil Collins? Questa è di Diego (il brano è "I Can’t Hurry Love", ndr). Dai, tutti insieme con le mani, Diego nei panni di Phil Collins, Mister Diego Fornaciari. Va bene, i nostri Fortuna Five ci hanno accolto come meglio non si poteva fare, allora buonasera a voi, ben trovati a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Non manca un commento sulla canzone: "E’ vero, come diceva Phil Collins, è inutile mettere fretta all’amore. lo dico, lo consiglio alle giovani generazioni, fate le cose con calma. Tutti la riconducono a Phil Collins, che è un grande batterista, ma era un brano degli anni 50 delle Supremes, lo sapevate. Sentite anche la loro versione, estasiante".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Simone di Segrate, che in una sera ha vinto 29.400 euro. Il giovane rivela di essere vicino ai 30 anni, questo merita un aneddoto di Scotti: "L’ha detto con rassegnazione. I 30 pesano, quando leggi il 3 ti va giù una spalla, quando leggi il 4 ti va giù l’altra, poi non vi dico cosa va giù, in generale va giù tutto". A sfidarlo sono Elena, studentessa di Scienze dell’Organizzazione e Amministrazione di Genova e Germano, consulente informatico di Maglie (Lecce), ma originario della zona di Lecco, si è trasferito lì per seguire la moglie.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, sempre al ritmo di Irama, tanto amato da Gerry, che dice: "Irama sarà contento che tutte le sere lo festeggiamo con la tua discesa. Sei contagiosa".

La Ruota della Fortuna, puntata 14 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Caciucco", la frase è semplice "un simbolo della cucina livornese", a indovinarla è Elena, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Riccio di mare". Nel momento in cui è Elena a girare la ruota Gerry prova a punzecchiarla invitandola a girare più forte: "Bello forte, non andate in palestra per niente. Dai una bella botta, sennò chiamo tua sorella a girare. Sarebbe bello mettere la regola per cui qualcuno ogni tanto può chiamare la sorella a girare, si può fare l’anno prossimo. Invece del ‘giro Gerry’, il ‘giro della sorella, o della mamma, della nonna, di quello che volete voi'". A dare la soluzione è Germano, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

La gara è apertissima, è il momento di "Tormentoni", incentrato su "Spiagge", frase indovinata da Elena, che arriva a quota 7.700 euro. Si continua con "Cartoline da", a tema "Hvar", altra risposta data da Germano, che arriva a 4300 euro, mentre nel frattempo la sfidante è tornata a zero. Gerry racconta un aneddoto personale: "Pensa che un amico, Marco con la k, mi aveva promesso di organizzarmi una settimana a Hvar. Sparito, non l’ho più visto, penso che mi abbia messo la foto apposta", Samira si chiede se ci sia non avendolo visto, lui conferma: "No, è scappato veramente". La ragazza è affascinata dall’immagine, per questo dice: "Ci voglio andare", Scotti ribatte: "Posso darti un consiglio? Chiedi a Marco, così non ci andiamo di sicuro. Ci hai sulla coscienza".

I ribaltamenti non possono essere esclusi, specialmente con "Ciak, si gira", dove ci sono due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre sarebbe bene evitare quello con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "Guerre stellari", trova subito il Ciak con il pop corn, ma fortunatamente non perde niente. A dare la soluzione è ancora Germano, che raggiunge quota 5.700 euro. Il pubblico applaude, molti sono in piedi, per questo Scotti dice: "Prenditi l’applauso della nostra tribuna, è bello, quando uno dà una bella risposta", Samira concorda: "E’ stato molto bravo", ad applaudire sono anche i suoi avversari.

Non può ovviamente mancare il "Triplete", a tema "Generazione" (vengono fatte quattro manches), al termine ci si trova con Germano in testa a 7.700 euro, seguono Elena e Simone con 1.000 euro a testa. A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", con valori che consentono a tutti di sperare, a tema "Questione di clima". A dare l’ultima soluzione è Simone, che ribalta tutto proprio alla fine arrivando a 11.500 euro, sufficienti per restare campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere il suo bottino ancora più ricco con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Scatto". La prima frase era "Bruciante è di velocità", Gerry rivela di averla indovinata perché "quando giocavo a pallone mi chiamavano Scatto Bruciante", Samira è però scettica: "Ci credo domani", lui a quel punto ribatte: "Possibile che i fatti che vi racconto della mia vita vengono messi in discussione anche in brutta maniera? Va bene, mi chiamavano Scatto Fisso, che è un’altra roba, della bicicletta". Alla fine lui indovina solo la terza, ma questo gli consente di avere una busta verde. Il conduttore parte mostrando la busta numero 1, dove c’erano 100 euro. Prima di andare avanti con le altre buste lui svela: "Ho una notizia Sam, è tornato Marco con la k, quello che ci doveva portare a Hvar", lei quindi continua: "Hai due weekend in sospeso", è Scotti a chiudere il discorso: "Dopo lo meniamo". Si va avanti aprendo la numero 2, che contiene 10 mila euro. Ma cosa c’è nella sua numero 3? Qui ci sono 1.00 euro, arriva così a 41.900 euro in due serate. Gerry conclude: "Adesso andiamo a beccare Marco", con Samira che lo appoggia: "Riscattiamo i nostri weekend".

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