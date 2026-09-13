La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si trasforma in barman: "Io non bevo solo, li so fare". La reazione stupita di Samira Lui La puntata di domenica 13 settembre se La Ruota della Fortuna segna tante novità, a partire da alcune manches inedite. Il cantante dei Fortuna Five saluta il programma

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non c’è giorno di riposo per "La Ruota della Fortuna", in onda regolarmente anche la domenica, quindi anche questa sera, 13 settembre 2026, pronta a regalare un’ora di intrattenimento a chi si sintonizza su Canale 5. Il cantante dei Fortuna Five, Marco Galeone, dà come sempre il via alla puntata, indicando gli ingredienti che caratterizzano il game: "Ogni sera è un viaggio alla scoperta di nuove emozioni".

Gerry Scotti entra quindi in studio accolto dal ritmo della band, che lo esalta: "E vai col cashmere! E’ cashmere, questa? E’ cashmere, il sound della domenica signori, eh mamma mia, dai dai che è domenica ed è una domenica strana perché per noi sarà un’anteprima, un vernissage di tutto ciò che avverrà nelle prossime settimane perché sapete che in ogni stagione noi mettiamo qualche piccola novità. Cominciamo con questa, i Fortuna Five vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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E’ il conduttore a precisare che il brano suonato fosse dei LED Zeppelin, "di quando avevo i pantaloni corti e i capelli lunghi. Correvano gli anni ’70, avevo anch’io i pantaloni corti".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Sara di Calderara di Reno (Bologna), diciannovenne che in tre puntate ha vinto 111.600 euro. A sfidarla sono Jerome, falegname di Porto Ferraio e Sabina, manager in affitto (le aziende che hanno bisogno la chiamano come consulente e manager) di Roma.

A loro si aggiunge ovviamente anche Samira Lui, questa volta con un abito ciclamino. Una volta arrivata, Gerry le chiede subito: "Si è accorta?", lei non capisce a cose si riferisce, per questo lui le dice: "Ho tagliato i capelli", lei non è troppo convinta: "Leggermente, una spuntatina", ma lui ci resta male: "Una volta mi diceva: ‘Ah, ha tagliato i capelli’, adesso manca quello", lei si spiega: "Forse perché sono meno e non si vede tanto la differenza. Complimenti, sta da Dio".

La Ruota della Fortuna, puntata 13 settembre 2026: cosa è successo

Come detto, questa puntata è un’occasione per snocciolare alcune novità che vedremo nelle prossime settimane, si parte da una manche nuova di zecca: "La locanda di Samira", lei spiega: "Le cose si fanno sul serio, ho fatto il locale", lui quindi conclude: "Si è montata la testa, ora ha anche la locanda". Il tabellone è dedicato a "La caponata", la frase è "caratterizzata da una nota agrodolce", come indovinata da Jerome, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Gerry ci tiene a parlare di una novità importante, che vuole sia annunciata da Marco della band: "Da qualche giorno mi annoto dappertutto i migliori pensieri da esprimere per questo momento. Da qualche mese a questa parte mi ha bussato alla porta una scelta, che pian piano è diventata una necessità affabile. La prima cosa è stata parlarne con i miei compagni di viaggio di questa avventura meravigliosa che porterò sempre nel mio cuore, loro hanno compreso la mia esigenza, l’hanno ascoltata, la mia esigenza è di continuare a fare musica, ma al di fuori di questa trasmissione. Vorrei riprendere in mano i progetti che avevo preso in mano prima di questa avventura, con la resilienza che questo programma, solo questo programma, mi hanno insegnato. Devo fare assolutamente un plauso a tutta questa produzione, a Gerry per i continui elogi alla band, che porterò nel cuore. Grazie di cuore per tutto quello che mi avete dato, mi avete trasformato, io porterò via questa cosa qua, vi lascio nelle mani di nuovi professionisti". Anche Gerry ricambia: "Grazie, a te, alla sua persona, molto corretta, educata, ti auguriamo il meglio, questa rimane casa tua, quando vuoi venirci a trovare sei sempre il nostro Marco dei Fortuna Five. L’avventura della vita va avanti, ti auguriamo il meglio".

E’ quindi Marco a presentare il suo successore, Alex.

Spazio a un’altra manche inedita, "I Figli delle Stelle", ci sono due spicchi particolari, Saturno, sempre un po’ arrabbiato, e Giove, sorridente, nel primo caso si dimezza, nell’altro si raddoppia. C’è anche il Jolly Gerry, "mi hanno tolto la canottiera e messo la zucca e le castagne", con un tabellone dal titolo "Settembre". A dare la soluzione è Sabina, che guadagna 2.500 euro.

La musica non può ovviamente mancare, la manche dedicata questa volta si chiama 2Juke Box". Il nuovo cantante rivela di avere portato con sé un altro componente, Luca, alle tastiere, questo spinge Gerry a fare un commento: "O ti camuffiamo da cactus, o ti coloriamo da sfondo, o mi tocca chiamarvi Fortuna Six". Il tabellone ha come titolo "Happy Days", questa volta è Jerome a dare la risposta esatta, così da salire a 8.400 euro.

Scotti chiede quindi ai due nuovi componenti della band di farsi conoscere meglio. Si parte da Alex Mandelli di Varese, Luca, il tastierista è invece di Milano, ma originario di Parma.

Le parti inedite non finiscono qui, ecco un’altra manche mai vista, "Chiacchiere da bar", con tanto di scenografia, dove si vede Gerry in versione barista, in grado anche di fare i cocktail shakerando, Samira quindi commenta: "Questa dote non la sapevo", lui ribatte: "Io non bevo solo, li so fare", lei conclude: "Buono a sapersi". La manche è riferita a quello che si dice nei bar, a volte corrisponde a verità, in altre a bugia, il tabellone ha come titolo "Record". Samira nel frattempo scoppia a ridere e spiega: "Mentre lei parla di cose serie io vedo questa immagine di lei che shakera, non riesco a prestarle attenzione", anche lui "protesta": "Metteremo altre cose, quando io verso, non mettetemi sempre che io faccio alla.. ma guarda". E’ ancora Jerome a dare la soluzione, mossa che lo fa arrivare a quota 13.900 euro. La frase era "Questa è stata l’estate più calda di sempre", Scotti rivela come si sia superati l’estate del 2003, per questo chiede a Samira se abbia sofferto: "Io tantissimo", dice, anche se lui ribatte: "Ma siamo rimasti qui tutto il tempo", lei quindi spiega: "Solo quando stavamo qui si stava bene, qui si sta bene, freschi", lui continua: "Io glielo dicevo tutte le sere: ‘Venga con me all’Idroscalo, perché non è venuta? Poteva venire con me sui colli piacentini. Lì c’è un ben fresco".

Spazio al ritorno de "Il Regno degli Animali", a tema "Il binturong", questa volta è Sabina a dare la risposta esatta, così da salire a 8.300 euro.

C’è poi un altro ritorno inaspettato, il "Round Jackpot", Scotti rivela che "il maialino è stato in viaggio, è stato in vacanza ad Ariccia, non so come abbia fatto a tornare ma è tornato, è stato così gentile che mi ha portato un regalino, un salamino", lui lo prova e dice: "Sa di pop corn, ma ci vorrebbe un bel bicchiere di vino dei castelli". Prima di mettere da parte la manche si era arrivati a 123.100 euro, ora si riparte da qui, con un tabellone dal tema "La credenza", a dare la soluzione è Sara, che trova il jackpot quando si è a quota 125.100 euro, cifra che sarà sua se dovesse restare campionessa. Tutto il pubblico si alza in piedi per applaudirla, grazie alla soluzione data lei guadagna 5.600 euro.

A decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", a tema "Kimi Antonelli", a dare l’ultima soluzione è Sabina, che arriva a 14.800 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

"La Ruota delle Meraviglie": ecco com’è andata

La concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Lingua". La manager romana indovina solo la prima, era riuscita trovare la terza, ma con un dubbio su quando abbia formulato la frase, per questo Gerry sottolinea, con tanto di gesto simile a quanto avviene nel calcio: "Chiamo il VAR", ma la risposta degli autori è negativa.

Scotti parte così aprendo la busta numero 3, con un valore pari a 100 euro. Si prosegue con l’altra rossa, la numero 2, dove ci sono 15 mila euro. Si conclude ovviamente con l’unica verde, che contiene 1.000 euro, si arriva così a un totale di 15.800 euro.

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