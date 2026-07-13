La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti taglia tutto: “Come corre quando c’è Maria”, puntata moscia e bordate del web La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 13 luglio 2026 ha regalato pochi spunti divertenti, oltre a essere stata più corta del solito, il pubblico lo ha evidentemente notato

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Prima puntata della nuova settimana, in onda oggi, lunedì 13 luglio 2026, per "La Ruota della Fortuna", che terrà compagnia al pubblico per tutta l’estate, senza alcuna sosta. I Fortuna Five accolgono Gerry Scotti, sottolineando come "la sera non ci sia di meglio che farsi cullare nelle braccia della fortuna", lui entra quindi tenendo le braccia in una modalità simile a quella che si proprio quando si cullano i bambini, per poi dare il via al suo discorso introduttivo. "Inizia un’altra settimana, e la Ruota gira, gira, come le pale di un ventilatore nelle vostre case, solo che l’aria fresca esce dal televisore, insieme ai colori, ai suoni, al divertimento che i nostri ragazzi sanno creare per voi. Facciamo un grane applauso ai Fortuna Five, ancora una volta vi dicono ‘benvenuti a La Ruota della Fortuna'". Lui poi precisa ulteriormente un concetto importante alla band: "L’applauso è tutto per voi, siete una ventata di aria condizionata".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Federica di Torino, che ieri ha vinto 21.300 euro. Lei rivela di essere originaria di Sotto al Monte (Bergamo), Gerry fa quindi una precisazione: "Ma chi non conosce Sotto al Monte, la mia mamma una volta all’anno mi portava là per chiedere la grazia perché io ero gracilino, e ora guarda, mi ha portato troppe volte, ha esagerato a portarmi". A sfidarla sono Romina, project manager (gestisce studi di ricerca clinica) di Milano, e Filippo, impiegato amministrativo di Firenze in un’azienda di moda.

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A loro si unisce ovviamente Samira Lui, ma pur essendo a inizio settimana ha deciso di mantenere come stacchetto musicale la canzone appena uscita di Cristiano Malgioglio. Questo porta il conduttore a dire la sua a riguardo: "Ci siamo emozionati, ci è piaciuto tanto lo stacchetto di Malgioglio, che gli abbiamo regalato una giornata in più, questa. Domani, non diciamolo, ma ve lo diciamo, grande sorpresa", il tutto "per un motivo particolare", come precisa la ragazza.

La Ruota della Fortuna, puntata 13 luglio 2026: cosa è successo

Si parte da "Piatti Estivi", a tema "Frisella Pugliese", il "piatto estivo preferito" di Samira, come lei stessa ha precisato. A dare la soluzione è Filippo, che approfitta di un’indecisione dell’altra sfidante, così da guadagnare 1.000 euro. La ragazza rivela di avere provato a pucciarla nell’acqua di mare, come si farebbe secondo tradizione, mentre si trovava a Capri.

Si prosegue con "Tormentoni", a tema "Una rotonda sul mare", altra frase indovinata da Filippo, che sale a 6.300 euro. Dopo avere ascoltato il brano, Scotti si rivolge al cantante Marco invitandolo a inserirlo nel suo repertorio: "Quando faremo gli stadi questa la cacciamo e lì le donne svengono. Poi inquadriamo il baffo di conquista di Diego e siamo a posto".

Tutto può però ancora cambiare con una delle manche più ricche, "Ciak, si gira", che prevede due ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, e uno con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "The Blues Brothers", a indovinare la frase ci pensa Romina, che sale a 7.600 euro.

Spazio al "Traghetto Express", occasione da sfruttare al massimo per la campionessa, con il titolo "Non solo formaggio". A dare la risposta esatta è ancora Romina, che sale a 9.800 euro, mentre nel frattempo l’altro sfidante è finito a zero. E’ quindi il momento del "Triplete", a tema "Monosillabi", al termine ci si trova con Romina in testa a 9.800 euro, segue Filippo a 5 mila (grazie al Triplete), chiude la campionessa a zero. Non potrà quindi che essere "L’Ultimo Round" a stabilire chi conquisterà il titolo, a tema "In Barca a vela". A dare l’ultima soluzione è Romina, che raggiunge quota 17.300 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La concorrente può rendere ovviamente ancora più speciale questa serata con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Tondo". Romina riesce a indovinare solo la terza, ma questo le permette almeno di avere una busta verde. Gerry parte subito mostrando la prima delle rosse, la numero 1, dove ci sono 15 mila euro, si prosegue con l’altra rossa, la numero 2, che contiene 20 mila euro. Ma cosa c’è nella sua? Qui troviamo 10 mila euro, così da arrivare a 27.300 euro.

Anche questa volta, come già accaduto nelle precedenti puntate in cui si deve poi dare la linea a "Temptation Island", la durata è stata più ridotta rispetto al solito, oltre a non regalare grandi spunti ironici. Alcuni telespettatori lo hanno notato, compreso chi ha detto la sua sui social. "#LaRuotaDellaFortuna come corre #gerryscotti quando dopo c’è un programma della de filippi #temtationisland", "Se solo tutte le sere #laruotadellafortuna fosse già alla manche finale alle 21:22 che meraviglia", sono solo alcuni dei commenti apparsi su X, segno evidente di come la cosa non potesse passare sotto traccia e far storcere il naso ad alcuni.

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