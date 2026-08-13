La Ruota della Fortuna, Samira Lui non si tiene sul doppio senso ma Gerry Scotti la fulmina: “Non c’è niente da ridere” La puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 13 agosto 2026 è stata caratterizzata da una frase equivoca, Gerry Scotti non ha gradito la risata di Samira Lui

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Divertire e allenare la mente, questo è il duplice obiettivo che si pone "La Ruota della Fortuna", regolarmente in onda anche questa sera. giovedì 13 agosto 2026. Davvero suggestiva la descrizione fatta dai Fortuna Five per dare il via alla puntata, "quando si spengono le luci in città si accendono quelle della Ruota", per poi consentire l’ingresso di Gerry Scotti.

Lui questa volta cambia il suo stile, con la sua consueta ironia: "Una camminata alla Malgioglio, ve la faccio? Roba bella (dice in riferimento alla musica in sottofondo, ndr), che sound, ragazzi. Quanti anni saranno passati? Quaranta, forse cinquanta, il sound è bello, e quando il sound è bello i nostri ragazzi lo fanno più bello ancora, accogliamo con un applauso i nostri Fortuna Five. E accogliamo con un applauso il pubblico a casa, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Non manca un ulteriore accenno al brano: "Che bello, mi avete fatto perdere dieci anni e dieci chili. Facciamo solo dieci anni, dopo troviamo l’anno della canzone, 1986, quindi sono quarant’anni".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Francesca, insegnante di Selino Alto (Bergamo), che in due sere ha vinto 72.500 euro, che andranno nei lavori di casa, come precisato dalla giovane. A sfidarla sono Oriano, informazione medico audio-protesico di Carbonia, e Simone, digital content specialist di Segrate (Milano).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, sempre al ritmo di "Cabana". Una volta arrivata, Gerry la stuzzica: "Dalle mie parti c’era un locale che si chiamava Cabanon, in dialetto vuol dire ‘una grossa capanna’, si andava sotto si ballava. Il nostro Paolino ride, forse se lo ricorda. Entrando c’era una scritta in dialetto: "Se sai ballare conosci la tua fidanzata", sono proverbi di campagna di una volta".

La Ruota della Fortuna, puntata 13 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Bacalau a gomes de sa", la frase è "eccellenza della cucina lusitana", come indovinato da Simone, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Come di consueto, Gerry saluta parte del pubblico, alcuni di loor vengono da Pancalieri, località che è considerata "una delle capitali mondiali della menta, hanno menta ovunque – precisa -. Hanno portato una boccettina di menta, tu te ne metti un goccino e passa qualunque cosa". Samira inizialmente si chiede dove poterla mettere, poi capisce: "Ah, magari per il mal di testa, i dolori", Scotti promette di provarla.

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il pesce chimera", è ancora Simone a dare la risposta esatta e a salire a 4.900 euro. La gara prevede anche "Tormentoni", incentrata su "L’esercito del surf", lo sfidante indovina anche questa, così da raggiungere quota 6.800 euro, mentre entrambi gli avversari sono a zero.

Non manca una manche suggestiva, "Un’estate fa", dedicato a quanto accaduto in un periodo ben preciso, "Estate 1897", Simone non sbaglia nemmeno questa, arrivando a 8.300 euro. La frase era riferita all’invenzione della prima tenda da campeggio, Samira dice subito a Gerry: "Lei ne sa qualcosa, bazzicava nelle tende", lui a quel punto spiega: "Non è che bazzicavo nelle tende, la mia prima vacanza da solo, l’ho scritto anche nel mio libro, è stata a Lignano Sabbiadoro con la tenda. Eravamo in tre amici, la tenda era da due, ma stavamo in tre, evidentemente per risparmiare sull’acquisto, tanto uno stava sempre in giro. Avevamo 16-17 anni, quella tenda ce la siamo scambiati uno con l’altro fino ai 30 anni della nostra vita, era un po’ come un amuleto da far sopravvivere. Poi l’allagamento di una cantina ce l’ha tolta per sempre".

Tutto può comunque cambiare con "Ciak, si gira", grazie a uno dei due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe stare lontani dall’unico con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è incentrato su "Terminator", Samira sembra apprezzare Simone, a cui dice: "Mi piace la tua calma", che gli consente di gestire al meglio le varie fasi del gioco. Fino ad ora la serata si rivela un dominio di Simone, che arriva a 12.400 euro, anche Gerry ha da dire la sua su quanto sta accadendo: "Ormai ci siamo abituati, prendi la ruota tu, non la molli più, sei il nostro Terminator".

Arriva il momento del "Traghetto Express", tabellone a tema "Il contadino". E’ la campionessa a trovare lo spicchio dedicato che le consente di giocare in solitaria, in una fase ha poco da perdere e non mancano troppe lettere da inserire, ma quando tutto sembrava quasi completo commette un errore e perde tutto. A quel punto è ancora Simone a dare la soluzione, arrivando a 13.400 euro.

I due avversari di Simone non possono che aggrapparsi al "Triplete", a tema "Mancini", al termine ci si trova con Simone in testa a 14.400 euro, seguono Oriano e Francesca con 1.000 euro a testa. A decidere chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "L’anguria", al momento di girare la ruota Gerry preferisce mettere le mani avanti: "Non posso promettervi tutte le sere il 5 mila, ormai la gente al supermercato mi dice: ‘Stasera faccia il 5 mila'", questa volta arriva solo allo spicchio da 700 euro, ogni lettera varrà quindi 1.700 euro, Scotti commenta quindi amaro: "Qualcuno mi ha frenato". A dare l’ultima soluzione è Francesca, che arriva a 7.800 euro, è Simone il nuovo campione con 14.400 euro.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Fortuna". La seconda frase era "La Dea del caso e del destino", non indovinata dal giovane, Samira scoppia però a ridere, Gerry le chiede quindi il motivo: "No, niente, non poteva essere altrimenti" pensando evidentemente a un’altra parola, lui ribatte: "E’ logico, c’è poco da ridere. Ogni tanto un po’ di stupidera le viene, il caldo, qualche anguria di troppo". Il campione indovina la prima e la terza, mossa che le consente di avere i complimenti di Gerry: "Bel colpo, due su tre è ottimo, all’esordio c’è molta tensione", anche Samira concorda e si lascia scappare un: "Bravo Simone". La mamma del giovane sceglie di non esprimersi, lui decide di partire dalla numero 3, dove ci sono 1.000 euro, lui decide di cambiarla e passare alla numero 1, che contiene 15 mila euro, così da arrivare a 29.400 euro. Ma cosa c’è nella numero 2? Gerry tergiversa come fa spesso rivolgendosi alla mamma: "Lo tenga su, signora. No, non svenite tutti e due, uno tenga l’altro. Non so di quanto tu l’abbia sbagliata, era proprio un bel caso, c’erano 100 mila euro".

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