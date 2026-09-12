La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stravolto dopo l'estate senza vacanze: "Pronti per la neurodeliri". Poi annuncia la svolta in arrivo La Ruota della Fortuna non si è fermata per tutta l'estate, la stanchezza si fa quindi sentire, per questo sabato 12 settembre 2026 Gerry Scotti affronta la situazione con ironia

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il sabato sera "La Ruota della Fortuna" non lascia soli i suoi fedelissimi, per questo è regolarmente in onda anche oggi, 12 settembre 2026. Il via della puntata avviene come sempre grazie a Marco Galeone, il cantante dei Fortuna Five, che descrive al meglio il game, sottolineando come sia "la migliore medicina per il vostro umore, l’allegria regna sovrana, qua a La Ruota di Gerry Scotti".

Il conduttore entra quindi in studio accolto dal ritmo della band: "Cos’è sta roba? ACDC, danno la carica, che giro, allora allora, le mie batterie viventi, quando mi vedono un po’ stanco mettono su sta roba e io mi autoalimento Immagino sia roba dura, questa ACDC? (In realtà è Bon Jovi, ndr). Io ve la faccio fare fino alle 11 e poi buonanotte, va bene, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, che lui definisce "intelligente, giovane e bella", Sara, diciannovenne che in due puntate ha vinto 91.200 euro. "La gioia nel fare il nostro lavoro di saper contribuire alla serenità di una ragazza che affronterà il suo ciclo di studi con più leggerezza, con una cifra del genere è come prendere tre borse di studio", evidenzia Scotti. Lei rivela di sognare di diventare interprete a traduttrice per il Parlamento Europeo, dopo averle fatto dire la frase in inglese, Gerry dice entusiasta: "Ma io la prenderei". A sfidarla sono Maria Giulia, proprietaria di un bar con il compagno di Galatina (Lecce) e Thomas, studente di Giurisprudenza di Camponogara (Venezia), anche lui desideroso di lavorare nelle istituzioni europee. Il presentatore non può che fare un’osservazione: "I sogni dei giovani sono cambiati, se l’avessi chiesto alla mia epoca avrebbero detto di voler fare il pompiere, invece questi vogliono andare subito al Parlamento Europeo, hanno ambizioni alte".

A loro si aggiunge ovviamente Samira Lui, sempre al ritmo di "Canto d’amore", una volta arrivata, Gerry le dice subito: "Dammi un grr", lei ribatte: "Dammi un ciao", lui conclude: "Si vede che è tutta estate che siamo qua", lei continua: "Stiamo delirando", teoria su cui lui concorda: "Siamo pronti per la neurodeliri,ma chi è più fortunato di noi, siamo sinceri. Io e Samira vi dobbiamo semplicemente ringraziare amici del pubblico perché ci avete fatto trascorrere un’estate eccezionale, che ci ricorderemo tutta la vita", Samira è della stessa idea: "Senza di voi nulla avrebbe un senso". Il presentatore conferma l’arrivo di tante novità in arrivo nei prossimi giorni, senza svelare altro.

La Ruota della Fortuna, puntata 12 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Piatti estivi", manche alla sua ultima presenza, per questo Samira sostiene di volere un voto alto, dedicato a "La pizzata ligure", questa volta però Gerry rivela di voler fare una cosa non fatta per tutta l’estate, quindi dare il voto prima, ora la sua preferenza è chiara: "Dieci e lode". Lui rivela di essere abituato ad andare in due ristoranti di Milano, che la fanno buona quasi quanto là, anche se "sarà l’aria, il profumo, il mare, prende un altro sapore". Questa non è altro che "la variante di un simbolo "gastronomico", come indovinato dallo sfidante, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. La campionessa inizialmente aveva detto "astronomico", Gerry non si trattiene: "Ma come ti è venuto? Vengo lì al Parlamento e ti meno, è come quando a un cantante parte la dentiera".

Si prosegue con "In fondo al mar", altra manche alla sua ultima apparizione, dedicata a "La megattera", è ancor alo sfidante a dare la soluzione, così da salire a 4.300 euro. Spazio a "Tormentoni", dedicata a "L’estate sta finendo", questa volta è Maria Giulia a indovinare la frase, così da guadagnare 4.200 euro.

La gara a "La Ruota della Fortuna" in questi giorni prevede anche "Un’estate fa", a tema "Estate 1974", Gerry ribatte: "Nascevo due anni dopo", anche se ovviamente non è vero, visto che da poco ha festeggiato il suo 70esimo compleanno, questa volta è Sara a dare la risposta e a guadagnare 1.500 euro (Thomas nel frattempo è tornato a zero). La frase era "Un chimico inglese scopre l’ossigeno", Samira commenta: "Sono sicura che lui fosse in una situazione di caldo afoso, quindi avrà detto: ‘Aspetta un attimo qua, come si sta. Avrà detto: Ah, qua si sta meglio, e ha scoperto l’ossigeno", Gerry ribatte: "Mi piacciono le sue scenette", a quel punto lei replica: "Me la sono immaginata così, ma sicuramente non è andata così", Scotti quindi domanda: "Ma fino a quel momento lì la gente respirava?", lei risponde: "Respirava, inconsapevole di cosa stesse respirando".

Tutto può ancora cambiare con la manche più ricca, "Ciak, si gira", Gerry chiede subito a Samira: "Vogliamo chiudere alla grande la stagione, c’è un bel film, ‘La supplente al distretto militare’?", lei ovviamente nega, per questo lui prova ad avanzare altre richieste: "Non c’è ‘Maciste contro i Filistei’? Non abbiamo ‘Eccezziunale veramente’?". Il tabellone è invece dedicato a "Stayng Alive", è Sara a dare la soluzione salendo a 4.800 euro.

Non può ovviamente mancare il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "Granchio", al termine ci si trova con Sara in testa a 5.800 euro, segue Maria Giulia a 4.200 euro, chiude Thomas a 3 mila euro. La gara è quindi ancora apertissima, tutti possono conquistare il titolo grazie a "L’Ultimo Round", che deciderà chi vincerà la puntata, a tema "Troppe cene fuori", con ogni lettera che ha un valore di 1.700 euro grazie al giro di Gerry. Lui tenta di trovare la motivazione del valore più basso del previsto: "E’ colpa di una che mi ha messo la crema sulla mano. Se metto quella lì che mi mette la crema guarda", ma Samira ribatte: "Ha le mani secche". A dare l’ultima soluzione è Sara, che raggiunge quota 19.400 euro, così da restare campionessa. Il conduttore nota i suoi occhi decisamente lucidi: "E’ davvero commossa perché non ci credeva questa sera, è bella anche la sua emozione".

"La Ruota delle Meraviglie": la manche finale

La campionessa si trova a poter aumentare il suo già ricco bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Avviso". La prima frase vede davvero poche lettere tra quelle messe a disposizione, Gerry quindi commenta: "Adesso vado in regia, spacco il dito medio a chi ci viene, così non lo usa", ma la giovane "pretende" di più: "Almeno tre dita", ma a questo Scotti replica: "Gli ho già rotto tre dita, ma vedo che continua a non mettere caselle".

Sara alla fine indovina la prima e la terza frase, così da trovarsi con due buste verdi. Il conduttore decide di mostrare subito l’unica busta rossa, la numero 2, dove ci sono 5 mila euro. Prima di procedere lui ci tiene a fare un altro annuncio: "Da domani grandi novità, grandi grafiche, piccoli grandi cambiamenti, tanto divertimento a ‘La Ruota’, non perdete la puntata di domani".

Il fidanzato della ragazza decide di partire dalla numero 1, che contiene 10 mila euro, lei decide di giocarsela e passa alla numero 3, prima di svelarlo Gerry sottolinea: "A me c’era quel 19 che dava fastidio perché non è una cifra tonda, adesso così è una cifra tonda, ci sono infatti 1.000 euro", così da superare di poco i 20 mila solo stasera. La vincita complessiva è invece di 111.600 euro in tre sere.

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