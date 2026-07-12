La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa un regalo speciale a Samira Lui: "Basta quello e sei felice" Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 12 luglio 2026 l'intesa tra Gerry Scotti e Samira Lui appare evidente a tutti, lui le ha fatto anche un dono inaspettato

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non riposa nemmeno la domenica, per questo è in onda anche questa sera, 12 luglio 2026, e lo sarà per tutta l’estate. Ad accogliere in studio Gerry Scotti sono ovviamente i Fortuna Five, che sottolineano come il programma sia "la regina dei programmi estivi, che rinfresca le vostre serate", lui trae quindi spunto da questo per il suo discorso introduttivo: "Rinfresco, dai, tutti al rinfresco. Roba bella, ma dove la trovate una musica così? Benvenuti anche stasera nel programma più colorato dell’estate italiana, senti che giro, facciamo un’ora così, facciamoli ballare tutti, poi diamo l’anguria e a casa. Grazie pubblico, grazie ai Fortuna Five, buona domenica a voi, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il presentatore prosegue: "Altro che lavorare, i ragazzi ci fanno venire voglia di passare una bella serata tra amici, ma noi siamo tra amici, abbiamo la fortuna di lavorare e divertirci anche, è il piccolo grande segreto del nostro programma".

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Si passa alla presentazione dei cocnorrenti, a partire dal campione, Andrea che in due sere ha vinto 88.100 euro (oltre a due biciclette elettriche). A sfidarlo sono Giada, che ha un negozio di abbigliamento, di Rimini (originaria però della Brianza) e Federica, ricercatrice al Politecnico di Torino.

Non poteva mancare ovviamente Samira Lu, questa volta con un vestito blu elettrico, sempre con il brano di Cristiano Malgioglio a farle da sottofondo. Una volta arrivata, Gerry le chiede subito una cosa: "Piccola, ti sono arrivati i miei regalini?", lei ribatte: "Sì, sono felicissima. Gerry mi ha portato una bella anguria e un bel melone, mi è venuta la voglia ieri, gli ho detto: ‘Prendimeli’ e lui è stato così gentile che me li ha portato". Il conduttore ribatte: "Brava, dì a tutti come ti coccolo. Sei come una bambina, basta portarti una fetta di anguria e sei felice", lei continua: "Io con la frutta sono contentissima".

La Ruota della Fortuna, puntata 12 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Goi Cuon", che si rivela essere "la carta di riso avvolge sapori unici", come indovinato da Federica, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si continua con "Cartoline", tabellone a tema "Tenby", a dare la soluzione è Giada, che guadagna 2.400 euro, mentre nel frattempo l’altra sfidante è finita a zero.

Spazio a "Tormentoni" a tema "Un’estate italiana", questa volta è Federica a dare la risposta esatta e a guadagnare 3.200 euro, che le permettono di ottenere un lieve vantaggio.

E’ il momento della manche più ricca, "Ciak, si gira", a tema "Alien", che prevede due ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, e uno con i pop corn, che porta invece a suddividere quanto accumulato con gli avversari. A tentare di dare la soluzione è Giada, che dice: "Una creatura terrificante che prega l’uomo", ma la parola "prega" è evidentemente sbagliata, non a caso Gerry le dice: "Adesso Alien viene a Messa con te e prega", la risposta corretta è "preda", detta da Andrea, che guadagna 2.300 euro.

Tutto è quindi apertissimo, Federica è in testa con 3.200 euro, seguita da Giada a 2.400 e da Andrea a 2.300 euro, ora è il momento del "Traghetto Express", che può consentire a tutti di svoltare con lo spicchio dedicato, dal tema "Intramontabile eleganza". Ad avere l’occasione è Giada, ma un errore la porta a perdere quanto accumulato. A indovinare la frase è Federic,a che raggiunge 6 mila euro (gli altri sono a zero), il tabellone indicava "Il costume intero è più chic del due pezzi". Gerry ne chiede quindi conto a Samira, che ribatte: "Sono d’accordo, il costume intero è forse più fine, ma anche il due pezzi con la vita alta è molto bello, ma è bello anche variare". Il conduttore dice la sua: "Da uomo preferisco il costume intero, io li ho solo sfiancati, ho roba olimpica io. Non faccio i tuffi, le bombe, al massimo".

Si arriva dritti a "L’Ultimo Round", che consentirà di stabilire chi conquisterà il titolo, per un tabellone a tema "Saggezza popolare". A dare l’ultima soluzione è Federica, che arriva a quota 21.300 euro, cifra che le consentono di diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Fede". Le cose non vanno però bene, la neo campionessa non riesce a indovinare nemmeno una frase, si trova quindi con tre buste rosse. Gerry parte dalla busta numero 1, dove ci sono fortunatamente solo 100 euro. si prosegue con la numero 2, che contiene 10 mila euro, si chiude con la numero 3, che contiene 15 mila euro.

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