La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti boicottato dagli autori: “Me lo impediranno”. E la campionessa compra (quasi) casa Gerry Scotti non manca di usare l'ironia a La Ruota della Fortuna, nella puntata di mercoledì 12 agosto 2026 ha però parlato a sorpresa di un suo gesto ora poco apprezzato

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni sera anche oggi, mercoledì 12 agosto 2026. La formula resta la stessa, sono i Fortuna Five a dare il via alla puntata, presentando in maniera perfetta Gerry Scotti: "la sua linea è ritmo e stile, lui sa come si accende una serata". Lui entra e riconosce subito la musica scelta per il suo ingresso: "‘Hold the line’, i Coco, mamma mia, sembrano quelli veri, anche meglio, purtroppo quelli non ci sono più, ma loro sì. Tenete la linea, state sintonizzati, state con noi, stasera anche il basso, sono sere che sognava il nostro basso di suonare, che bel giro. Fate come vi dicono i nostri ragazzi dei Fortuna Five, tenete la linea e ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Francesca, insegnante di Selino Alto (Bergamo), che ieri ha vinto 35.500 euro. Lui la stuzzica subito: "Preparati quando tornerai a scuola, dovrai tenere un’intera lezione su ‘La Ruota’. Poi essendo un fenomeno internazionale la puoi fare anche in inglese. Ieri 3 su 3 alla manche finale, hai fatto una scelta che ho apprezzato molto, hai visto la busta con 20 mila e hai detto la frase che io ammiro quando la dite: ‘Ci vuole rispetto per i soldi’, e hai fatto bene a tenerteli. Brava". A sfidarla sono Leonardo, studente di Comunicazione e Media di Cervia (Ravenna) e Valeria, avvocato da Brindisi. Il conduttore rivela di avere ricevuto un omaggio gradito dalla sfidante: "Hai sentito dire che mi piace il pumo, una ceramica portafortuna pugliese, l’ho messa in camerino".

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, Gerry la stuzzica per la sua coreografia, che si conclude con il gesto che solitamente si fa quando si va a dormire: "Finisce a nanna? Uno viene giù tutto gasato: ‘Ti prendo le mani, ti prendo le mani’ e poi finisce che vanno a dormire". A questo si aggiunge una battuta sul suo abito: "Complimenti corallina. Ti ho vista nel buio, sembravi una corallina. Sei proprio corallosa".

La Ruota della Fortuna, puntata 12 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Moules-Frites", la frase è semplice, "la strana coppia cozze e patatine", come indovinato da Valeria, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira rivela come in Francia esista una gara a chi ne mangia di più: "Ci sono ristoranti con al di fuori accumuli di gusci di cozze", racconta. Arriva la battuta ti Gerry: "Non me ne ero mai accorto. Ah, perché i gusci non si mangiano?", la giovane non si trattiene: "Ah, perché lei li mangia? Ho capito tutto".

Alla ripresa del programma Gerry ne approfitta per presentare una signora tra il pubblico, Giovanna, che "ha scelto di passare il compleanno qui da noi. Grazie". Il conduttore precisa: "Non si dice l’età di una signora", per poi bofonchiare e far capire come siano 87, a quel punto lui finge di non avere detto e dice: "Ho tanta sete io", per poi sottolineare; "Ne dimostra venti in meno, è meravigliosa".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "La damigella fasciata", a dare la soluzione è Leonardo, che guadagna 1.300 euro. Samira racconta poi le caratteristiche di questo pesce, Scotti sottolinea come si possa chiamare anche "Pesce Juventus" per il suo colore bianconero, ma la Lui non transige, lei preferisce "Pesce Udinese". Questo è in grado sfuggire ai predatori ipnotizzandoli, su questo il conduttore sembra scettico: "Eh, come no. A me gli occhi, come il Mago Oronzo. Senti bella", per poi fare uno sguardo fisso come quello che può accadere in casi simili, Samira interviene: "Vede, si è ipnotizzato. Devo chiamare Giucas? Come facciamo", ma lui ribatte subito: "Alla voce Giucas mi sono svegliato".

La gara prevede anche un classico dell’estate, "Tormentoni", tabellone dal titolo "Mare mare", Scotti ricorda di avere premiato il brano al Festivalbar: "Non me lo posso dimenticare, dietro c’era mio figlio grosso così (indicando dimensioni ristrette, ndr), era appena nato". A indovinare la frase è ancora Leonardo, che raggiunge quota 14.700 euro mettendo un grande vantaggio sugli avversari, che sono ancora a zero.

E’ il momento di "Un’estate fa", a tema "Estate 1923", questa volta a dare la soluzione è la campionessa, che guadagna 4 mila euro. Il riferimento è all’inizio della moda di abbronzarsi al sole, come racconta Gerry "tutto nasce da Coco Chanel, che era tornata dalla Costa Azzurra a Parigi abbronzata perché non si era riparata dal sole. Le sue clienti parigine, tutte bianche, dissero: ‘Su di lei gli abiti stanno meglio che su di noi, perchè?’. E lei ha risposto: ‘Provate ad abbronzarvi, staranno meglio anche a voi’. E da lì è partita".

Tutto è comunque ancora apertissimo, a maggior ragione con il round "Ciak, si gira", con i due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre se si trova quello con il pop corn si deve suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è incentrato su "Cast Away", è Francesca a dare la soluzione approfittando di un’indecisione dello sfidante, così da arrivare a 5 mila euro.

In una serata a "La Ruota della Fortuna" non può ovviamente mancare il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "Varietà", al termine ci si trova con Leonardo in testa a 15.700 euro, segue Francesca a 7 mila euro, chiude Valeria a 1.000. A stabilire chi vincerà la puntata sarà come sempre "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Giungla estiva", ogni lettera avrà valore di 5 mila euro l’una grazie al giro di Gerry, a quel punto lui sottolinea: "Tra ho un po’ mi impediranno di farlo, ho preso una mano che li rovina". A dare l’ultima soluzione è Francesca, che arriva a 37 mila euro, così da restare campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Rap". Ieri era riuscita a fare l’en plein, questa volta le cose vanno all’inverso, non ne indovina nemmeno una, si ritrova così con tre buste rosse. Gerry parte mostrando la numero 3, dove ci sono 1.000 euro. Si prosegue con la numero 1, che contiene 100 euro, mentre nella numero 2 troviamo 20 mila euro. La vincita complessiva è comunque di 72.500 euro, il conduttore sottolinea che "la casa può andare avanti", ben sapendo quale sia il modo con cui la giovane vorrebbe investire la cifra.

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