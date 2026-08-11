La Ruota della Fortuna, Samira Lui perfida e Gerry Scotti stravolto dalla nuova campionessa: “Dove l’abbiamo presa?” Non sempre trattenersi è facile, emblematica è la battuta fatta da Samira Lui a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna martedì 11 agosto 2026, lui però pensa ad altro.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Non c’è serata senza "La Ruota della Fortuna", diventata una compagnia giornaliera per milioni di italiani, in onda anche oggi, martedì 11 agosto 2026. Il via della puntata arriva come sempre grazie ai Fortuna Five, che questa volta sottolineano come il programma "sera dopo sera diventi sempre di più il salotto degli italiani", per poi invitare Gerry Scotti a entrare in studio.

Il conduttore riconosce subito la musica scelta per l’occasione: "Billy Joel, Ladies and Gentlemen, ho riconosciuto il piano. Entro, come il Gatto Silvestro. Buonasera, devo andare nella mia postazione mentre vengo deliziato da questa raffinata musica di Billy Joel, ancora una volta la qualità dei miei ragazzi vi dà il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Sara di Donori (Cagliari), che ieri sera ha vinto 47.900 euro. "A casa non sanno cosa dire, ma neanche io", Gerry a questo punto ricorda: "Ieri sera quando ha vinto 50 mila euro le è scappata la lacrimuccia", lei ribatte: "Anche adesso, se mi impegno". Lui prova a sdrammatizzare: "Non ci pensare. Io ho i fazzoletti. La sua famiglia ha le pecore, ma lei ha le sue galline personali", lei quindi spiega la loro reazione su sollecitazione del conduttore: "Hanno detto coccò, il gallo è stato un po’ più fantasioso", Scotti "traduce": "Coccocò, vuol dire ‘che brava, faremo un ovetto per il fidanzato". A sfidarla sono Francesca, insegnante di inglese in un istituto alberghiero di Selino Alto (Bergamo) e Lorenzo, portalettere di Ronco Scrivia (Genova).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, Gerry la stuzzica su alcune delle parole della canzone che la accompagna, "Cabana". "Ti prendo le mani, t’acchiappo, t’agguanto. No, la canzone è più gentile".

La Ruota della Fortuna, puntata 11 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Carbonara di mare". La frase è piuttosto semplice: "Contiene pesce al posto del guanciale", come indovinato dalla sfidante, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "La lampuga". La campionessa aveva riempito gran parte del tabellone, ma decide di girare ancora la ruota, è in quel frangente che trova il "Bancarotta", Gerry le tira le orecchie: "Quando vi dico che dovete essere più coraggiosi lo dico perché la Ruota ha i suoi pericoli e la Bancarotta è un pericolo". A dare la soluzione alla fine è Lorenzo, che guadagna 1.500 euro. E’ quindi la volta della manche "Tormentoni", incentrata su "Abbronzatissima", soluzione data da Francesca, che arriva a 2 mila euro, mentre entrambi gli avversari sono a zero.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche la manche "Un’estate fa", a tema "Estate 1565", con Samira che stuzzica Gerry dicendogli: "Sicuramente te lo ricorderai perché eri in piena adolescenza, il periodo migliore". è Lorenzo a indovinare guadagnando 2.600 euro. La frase era: "La prima ricetta del gelato moderno", il conduttore ci tiene a spiegare come abbia scoperto questa cosa: "Vedevo che in Toscana nelle migliori gelaterie c’era il gusto Buon Talenti, non capivo cosa volesse dire. E’ stato un architetto che ha inventato nel 1565 la prima ricetta del gelato all’italiana alla corte di Caterina de’ Medici, ha aggiunto l’uovo alla panna e ha fatto il gusto Buon Talenti. Se lo vedete state mangiando il più antico gelato italiano".

Tutto può ancora cambiare con "Ciak, si gira", che prevede due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre sarebbe bene evitare l’unico Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato cn gli avversari. Il tabellone ha come titolo "Lillo & Stick", è Francesca a dare la soluzione incrementando il suo vantaggio arrivando a 10 mila euro.

Non può ovviamente mancare il "Traghetto Express", tabellone dal titolo "Libri sotto l’ombrellone", La campionessa non riesce proprio a ingranare, trova anche il "Bancarotta", Scotti sottolinea come "Non sia davvero giornata", nonostante ieri sia andato tutto alla grande. A dare la soluzione è Lorenzo, che raggiunge quota 4.800 euro.

La partita non è comunque ancora finita, è previsto ovviamente anche il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), incentrato su "Isole Caraibiche". Al termine ci si trova con Francesca in testa a 11 mila euro, segue Lorenzo a 6.800 euro, chiude Sara a 1.000. Come da tradizione del programma sarà ovviamente "L’Ultimo Round" a stabilire chi conquisterà il titolo con un tabellone dal titolo "Nel cielo". A dare l’ultima soluzione è Francesca, che raggiunge 15.500 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Elastico". Francesca le indovina tutte, si trova così con ben tre buste verdi, l’esordio è quindi ottimo, al punto tale da spingere Gerry a dire: "Che serata! Ma dove l’abbiamo presa? In un paesino di 400 anime, brava!". Il compagno della giovane la invita a partire dalla numero 1, dove ci sono 20 mila euro, lei apprezza il valore della cifra, sceglie quindi di tenere la cifra, Scotti apprezza, sottolineando come lei abbia "la testa sulle spalle", anche Samira è della stessa idea, commenta infatti: "Brava, rischioso". Si continua comunque mostrando il contenuto della numero 3, che è pari a 15 mila euro, ma cosa c’è nella numero 2? La scelta è stata ottima, c’erano infatti solo 1.000 euro.

Il conduttore conclude dando appuntamento a domani, ma con una precisazione: "Ricordate di aspettare l’eclissi, ma state attenti ai vostri occhi e agli occhietti dei vostri bambini".

Potrebbe interessarti anche