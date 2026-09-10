La Ruota della Fortuna, Samira Lui ‘censura’ Gerry Scotti e la nuova scenografia (hot): "Mezzo nudo? Speriamo sia decente" A La Ruota della Fortuna giovedì 10 settembre 2026 Gerry Scotti stupisce tutti puntando a un servizio fotografico osé, ma Samira Lui lo stronca senza mezzi termini

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" è in onda come ogni sera anche oggi, giovedì 10 settembre 2026, pronta a regalare un’ora di intrattenimento al pubblico, che ha la possibilità anche di mettersi alla prova con i tabelloni proposti. Il via della puntata arriva con il consueto entusiasmo di Marco Galeone, cantante dei Fortuna Five, che dice: "Sale la febbre del gioco, sale la voglia di far festa, sale sul palco della Ruota Gerry Scotti".

E a fare da colonna sonora all’ingresso in studio del conduttore non poteva che esserci "Salirò" di Daniele Silvestri, con lui che canta e fa la sua coreografia. "Dai basta fare gli scemi, sennò la gente dice: ‘Ma che fanno?’, noi ci divertiamo con i ragazzi dei Fortuna Five, oggi si è unificata anche Nicla, diventata fragolina anche lei. Ok, salirò, salirò, saliremo, saliamo nelle vostre case a farvi compagnia un’ora al giorno, allora benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire da una novità, quella relativa alla campionessa, Elisa di Trieste, che ha vinto 41.200, in grado di battere Giulia, la campionessa più vincente della storia. Lei è responsabile di un atelier di abiti da sposa, confessa come siano ancora in tante a volersi sposare e di tutte le età, per questo Gerry la stuzzica: "Voi avete fatto la convenzione con ‘Temptation Island‘, e poi li mandate direttamente là? Fate il buono, uno prende e va, così poi vendete un altro abito, è una bella idea", lei confessa: "Non ci avevamo pensato". A sfidarla sono Sara, studentessa di interpretariato di Calderara di Reno (Bologna) e Pasqualino, agente commerciale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, introdotta come "la nostra Pasqualina", questa volta con un look semplice ma perfetto, una maglietta bianca e una gonna a ruota nera, sempre al ritmo di "Canto d’amore". Lei replica subito chiamando Gerry "Pasqualinho" alla brasiliana, lui ribatte: "Quando giocavo a pallone mi chiamavano così", per poi chiederle se lei abbia mai avuto un diminutivo: "Samirute, si usa in friulano, ma Gerry sarebbe Gerry o Virgy".

La Ruota della Fortuna, puntata 10 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Papa a la Huancaina", che si rivela essere un "antipasto legato al nome di una città", come indovinato da Sara, che guadagna i suoi primi 1000 euro. Samira illustra come sempre gli ingredienti per indicare la ricetta, tra questi c’è il peperoncino giallo peruviano, per questo dice: "Se non ce l’avete vi arrangiate", ma Gerry non ci sta: "Ma come ‘Vi arrangiate?’, ma avete mai visto una rubrica televisiva che dice: ‘Se piove vi arrangiate'", ma lei risponde prontamente: "Bisogna sempre arrangiarsi nella vita". A questi si deve aggiungere mezzo cucchiaio di succo di limone, Scotti suggerisce: "Guai, se ne mettete di più viene a casa e vi mena con il cucchiaio di legno".

Scotti conferma l’arrivo dalla prossima settimana di nuove manche, nuovi colori e nuovo divertimento, ma senza sbilanciarsi volutamente ulteriormente. Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il San José", a dare la soluzione è la sfidante, che guadagna 8 mila euro, mentre nel frattempo la campionessa è tornata a zero. La gara continua con un altro classico dell’estate, "Tormentoni", dedicata a "Restless", la sfidante trova dopo qualche giocata il "Bancarotta", ma si riscatta giocando il Jolly, a quel punto Gerry fa una rivelazione con l’immagine in mano: "Samira, la prossima settimana arriverà la versione autunnale, sarò io pieno di castagne attorno, questo con il bagnino lo leviamo, mettiamo le castagne, l’uva, tipo Bacco la volevo fare, mezzo nudo", Samira concorda: "Con una bella stola, ci pensiamo, che sia decente". A dare la soluzione è ancora la sfidante, che arriva a quota 11.700 euro.

Elisa e Pasqualino devono provare a riprendersi con "Un’estate fa", a tema "Estate 1999". A indovinare la frasi è Pasqualino, che guadagna 7.500 euro, ed era riferita a "l’ultima eclissi solare del millennio", Gerry ne approfitta per raccontare un aneddoto personale: "Era l’11 agosto 1999, ero con mio figlio e gli ho comprato delle protezioni giuste, la prossima sarà l’anno prossima, il 2 agosto 2027, noi la vedremo all’80-90%. Quella successiva ho paura di non esserci, ma non ci sarai nemmeno tu, 3 settembre 2081. Dai, sarai vecchia, ma ci sarai".

Arriva la manche più ricca, "Ciak, si gira", grazie ai due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si deve sperare di non trovare il Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Mr. CrocodileDundee", è Elisa a dare la soluzione guadagnando 7.100 euro.

La partita è quindi apertissima, a maggior ragione con il "Traghetto Express" all’orizzonte, tabellone dal titolo "Il dubbio", è Sara a trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, lei ne approfitta e dà la risposta esatta arrivando a quota 15.200 euro, anche se nel frattempo la campionessa è tornata a zero a causa della "Bancarotta". "Brava, hai giocato con freddezza", le dice Gerry.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Luna Park", al termine della prima manche Gerry rivela: "Io ero bravissimo nell’autoscontro e in un’altra specialità che non vorrei fosse scritta lì, ero l’eroe del Calcio in culo", Samira ribatte: "Anch’io, afferravo tutti i polli", ma per Scotti la situazione era differente: "No, io spingevo", la ragazza prosegue: "Io mi facevo spingere e afferravo il pollo, eravamo una coppia perfetta", il conduttore tronca il discorso: "In un’altra vita, quando io frequentavo il luna park lei non c’era", a quel punto a lei viene un’idea: "Possiamo andarci", Gerry ribatte: "Vediamo se troviamo tempo". Al termine ci si trova con Sara in testa a 17.200 euro, segue Pasqualino a 8.100 euro, chiude la campionessa ancora a zero.

A decidere chi vincerà la puntata sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", con un tabellone dal tema "Carboidrati", con ogni lettera che ha un valore di soli 1.100 euro grazie al giro di Gerry, che resta insoddisfatto dicendo: "Scarsissimo" (ieri aveva trovato i 5 mila euro. A dare l’ultima soluzione è Sara, che sale a 24.900 euro, così da diventare la nuova campionessa.

"La Ruota delle Meraviglie": un’occasione per vincere ancora

La concorrente ha ovviamente la possibilità per rendere ancora più speciale la sua serata con "La Ruota delle Meraviglie" con tre frasi a tema "Lampo". Le cose non vanno però bene, lei non ne indovina nemmeno una, anzi sbaglia l’ultima per solo una vocale, ma Gerry prova a consolarla: "Abbiamo capito che sei brava, la gente ti seguirà anche le prossime sere, questa era difficilissima e lo sapevi".

Scotti parte proprio aprendo la busta numero 3, dove ci sono 10 mila euro, si prosegue con la numero 1, che contiene 15 mila euro, per poi chiudere con la numero 2, che era legata alla lampo dei pantaloni, il conduttore tergiversa prima di svelare l’importo: "Eh, ragazzi, è la prima sera, è giovane, ha 19 anni, non glielo dico e basta, non l’ha vinta, perché devo dirglielo? E’ una regola, è mettere ll dito nella piaga, magari non mi dorme la notte, e povero lì, Ludovic (il fidanzato, ndr) deve stare sveglio e andare avanti e indietro tutta la sera. Da regolamento te lo devo dire, ma voglio che tu vada avanti a sorridere, purtroppo lasci qui 100 euro". Era evidentemente un bluff.

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