La Ruota della Fortuna, nuova campionessa in lacrime, ma Gerry Scotti la fulmina: “Dovrebbe piangere ora", “Se vuoi lo faccio” C'è una nuova campionessa a La Ruota della Fortuna lunedì 10 agosto 2026, lei scoppia in lacrime, ma Gerry Scotti non perdona e trova il momento in cui invece dovrebbe farlo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 10 agosto 2026, una nuova settimana, quella che ci porterà al Ferragosto, non può comunque mancare l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", che tiene compagnia sia a chi si trova in vacanza sia a chi continuerà a seguirla da casa. Anche questa volta è Marco Galeone, il cantante dei Fortuna Five, a dare il via alla puntata definendo Gerry Scotti come "il conduttore delle meraviglie".

Lui entra così in studio accolto dalla musica della band: "Sono pazzi, da quando ho detto che facciamo gli stadi mi fanno queste robe (in riferimento al ritmo scelto, ndr). Ho capito adesso Marco, è tutto il pomeriggio che Fornaciari suona, pensavo venisse la cavalleria, invece la nostra Cavalleria sono loro, i Fortuna Five. Buona settimana a voi, un’altra settimana in nostra compagnia, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". E’ sempre il frontman a illustrare il titolo del brano, uno dei più noti, si tratta infatti di "They Don’t Care About Us" di Michael Jackson.

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Il conduttore prosegue nel suo discorso: "Buona settimana, sarà una settimana d’agosto, ma per noi è una settimana qualsiasi, vi abbiamo fatto compagnia con la neve, la nebbia, la pioggia, con il caldo, siamo sempre qui, siamo in una grande famiglia".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal giovane campione neodiplomato, Edoardo di Varisella (Torino), che in due sere ha vinto 38.800 euro e due e-bike. A sfidarlo sono Sara, studentessa di Scienze dell’Educazione (la famiglia ha un’attività con le pecore, lei ha un pollaio personale) di Donori (Cagliari) e Simone, professore di Educazione Fisica di Gazzada Schianno (Varese).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, con tanto di stacchetto nuovo, questa volta la scelta è ricaduta sulla canzone estiva preferita di Gerry, anche se finora il titolo non era stato svelato. La scelta è ricaduta su "La Cabana" di Irama.

La Ruota della Fortuna, puntata 10 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Piatti Estivi", a tema "Banana Split", la frase è semplice "deve avere tre gusti diversi di gelato", come indovinato dallo sfidante, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Lo Zifio", è ancora Simone a dare la soluzione, così da salire a 2.700 euro. E’ quindi la volta di "Tormentoni", tabellone dal titolo "Copacabana", è il campione a indovinare la frase, così da guadagnare 8.900 euro, mossa che gli consente di passare subito in vantaggio. La gara prevede anche "Un’estate fa", tabellone dal titolo "Estate 1963", questa volta è Sara a dare la risposta, guadagnando 2.500 euro.

In una gara così aperta possiamo aspettarci di tutto, a maggior ragione con "Ciak, si gira", manche che prevede due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre sarebbe bene evitare il Ciak con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è incentrato su una celebre saga, "Fast & Furious", è ancora Sara a dare la risposta esatta, salendo a 7.900 euro.

La sfida a "La Ruota della Fortuna" prevede anche il "Traghetto Express", a tema "L’intelligenza artificiale". E’ il campione, che ha accumulato 14.800 euro solo in questa manche, a trovare lo spicchio dedicato e a poter giocare in solitaria, anche se può bastare un errore per perdere quanto accumulato. Il giovane conferma invece il suo talento e arriva a dare la soluzione raggiungendo quota 25.700 euro.

Arriva il momento del "Triplete", a tema "San Lorenzo", al termine ci si trova con Edoardo in testa a 26.700 euro, segue Sara a 7.900 euro, chiude Simone a 4.700 euro. A decidere chi conquisterà la puntata sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", a tema "Vacanze da teenager", con ogni lettera che varrà ben 5 mila euro grazie al giro di Gerry, che non può che esultare. A questo punto lui non può che esserne orgoglioso: "Io farei un gioco dove la gente viene qui, deve prendere il 5 mila e va a casa, come la luna park. Vedo che si divertono di più". A dare l’ultima soluzione è Sara, che arriva a 47.900 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa, verdetto che accoglie tra le lacrime. Scotti sottolinea: "E’ commossa, ma quando sente la cifra si commuove ancora di più. Bella la commozione di questa ragazza, ma guarda che non è ancora finito, non usare tutto il fazzoletto adesso, ci saranno emozioni ancora più forti".

La giovane ha la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Presente". Le cose purtroppo non vanno troppo bene, a causa di alcuni piccoli errori in due delle frasi non riesce a indovinarne nemmeno una, così da trovarsi con tre buste rosse. Scotti parte aprendo subito la busta numero 3, dove ci sono 5 mila euro. Gerry sottolinea: "Forse è la cifra alta che blocca un po’, ha già vinto..", Samira concorda: "E’ come se l’emozione si fosse accumulata, la tensione scende e poi c’è quel momento lì", il conduttore conclude il suo ragionamento: "Dovrebbe piangere adesso che le ha sbagliate tutte", la ragazza replica: "Piango anche ora se vuoi". Si prosegue con la numero 2, dove ci sono 15 mila euro, per poi concludere con la numero 1, precisando che "devo dare anche le brutte notizie", chiosa Scotti che copre una parte del numero con la mano, anche se è un bluff, c’erano solo 1.000 euro. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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