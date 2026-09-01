La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti con Samira Lui: “Siamo nella storia”. La nuova campionessa è speciale: ecco perché A La Ruota della Fortuna martedì 1° settembre Gerry Scotti e Samira Lui esultano per un successo ottenuto dal quiz, oltre che per le doti della campionessa, fuori del comune

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, martedì 1° settembre 2026, quello che ci porterà all’autunno, anche se "La Ruota della Fortuna" non si mai fermata per tutta l’estate, per questo anche questa sera saranno intanti a essere davanti al piccolo schermo per seguire la puntata. Davvero particolare è l’introduzione che Marco Galeone dei Fortuna Five fa di Gerry Scotti, sottolineando che "brilla per noi ogni sera, è la nostra stella polare".

A quel punto il conduttore entra in studio, accompagnato da "Starman" di David Bowie, che lui canta in prima persona insieme a loro, per poi mettersi appoggiato alla balaustra dove si trova il pubblico: "Come va? Va bene? Va’ che bello qui, resto qua ad ascoltare i miei ragazzi, la chitarra di David Bowie per l’occasione e la sua famosissima ‘Starman’, il suo inno. Va bene, dai scendo senza rotolare possibilmente, insieme ai Fortuna Five vi dò il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore prosegue:"Amici, telespettarori, come dice Alfa, benvenuti al 32 di agosto. E invece no, prima o poi doveva arrivare, è il 1° settembre, uno dei miei mesi preferiti, non so il vostro, ma settembre mi evoca un sacco di bele cose, bei ricordi di quando ero bambino, andavo a fare la vendemmia dai miei nonni, allora era bello tutto, persino tornare a scuola era un bel momento".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Giulia di Urbino, che ieri ha vinto 42.300 euro. Lei è proprietaria e insegnante di un istituto di lingue, rivela di essere intenzionata a "investire il denaro nell’allargare le possibilità della scuola" se dovesse ottenere una bella cifra. A sfidarla sono Alberto, impiegato commerciale di Taggia (Imperia) e Gaia, praticante avvocato di Acireale.

Arriva così il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, una volta arrivata i due si scambiano un "Buon settembre", con Gerry che sottolinea: "Settembre mi ha sempre dato una bella carica", lei concorda: "E’ un mese transitorio. E’ bello perché c’è ancora il caldo, ma non è troppo caldo, è giusto", lui conclude: "Poi sa cos’è? C’è sempre La Ruota. Siamo un caso unico nella storia della televisione italiana, per un anno intero abbiamo fatto tutte le stagioni, dobbiamo semplicemente dire grazie al nostro pubblico che ci segue da casa".

La Ruota della Fortuna, puntata 1 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Piatti estivi", a tema "Banh Xeo", Scotti sottolinea come sia tipico del Vietnam, anche se lo fanno anche a Napoli ein Puglia. Questo si rivela essere "letteralmente frittella sfrigolante", come indovinato da Giulia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "La lepre di mare", la sfidante trova addirittura per due volte di fila il "Bancarotta", di fronte a questo Gerry non si trattiene, ed evidenzia: "Siamo quasi nei record", ma non va meglio agli altri due che pescano il "Passa", il conduttore sottolinea quindi ancora una volta la situazione: "Il pubblico, ma anche i vostri parenti, ridono per non piangere. Visto che è un gioco ridiamo per non piangere anche noi". A dare la soluzione è ancora Giulia, che sale a 3.600 euro. Spazio a un’altra manche tipicamente estiva, "Tormentoni", dedicata a "Para no verte mas", è Alberto, che guadagna 1.000 euro. Gerry chiede a Marco della band di tradurre il brano: "Pur di non vederti ti romperei le foto, butterei tutte le tue lettere", lui quindi osserva: "Eh la miseria, ma cosa gli ha fatto? Che cattiveria", ma Samira è di un altro parere: "Bisogna vedere il motivo". Il presentatore ritiene però che spesso la realtà sia un’altra: "Tutti gli innamorati fanno così, poi piangono".

La serata a ‘La Ruota della Fortuna’ prevede anche una novità introdotta recentemente, "Compiti per le vacanze", tabellone dla titolo "Non è mai troppo tardi", a indovinare la frase, che è "Scegliere un corso di formazione da seguire", è Giulia, che raggiunge quota 13.600 euro. Di fronte a questa mossa Gerry resta della sua opinione: "Rinnovo il complimento che ti ho fatto ieri, è da più di un anno che vediamo un campione ogni sera, ma di quelli sopra un certo standard ce ne accorgiamo, tu Giulia sei veramente tra i più bravi di questa stagione".

Arriva la manche più ricca, "Ciak, si gira", che comprende i due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe stare lontano dal Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Il Re Leone", è ancora Giulia a dare la risposta salendo a 16.700 euro.

Non può mancare il "Traghetto Express", con gli sfidanti che devono sperare di trovare lo spicchio che consente di giocare in solitaria, dal tema "Gli investigatori", ma è ancora Giulia a dare la risposta quando mancavano ancora diverse lettere nel tabellone, per questo Gerry sottolinea che "il pubblico rimane a bocca aperta", mentre Samira non si trattiene e dice: "Io adoro". Questo le permette di consolidare il suo vantaggio fino a 18.200 euro (anche lo sfidante è tornato a zero). "Ma chi abbiamo trovato", evidezia Scotti, Samira concorda: "Una campionessa fondamentale".

E’ il momento del "Triplete", a tema "Settembre"(vengono fatte quattro manches), al tema ci si trova con Giulia in testa a 20.200 euro, mentre Gaia guadagna 1.00 euro, chiude Alberto ancora a zero. Le speranze degli sfidanti di rifarsi sono appese a "L’Ultimo Round", che consente di capire chi conquisterà il titolo con un tabellone dal titolo "Attività estive", a dare l’ultima soluzione è di nuovo Giulia, che chiude a 25.300 euro, cifra che le consente di restare capionessa.

L’imprenditrice ha la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Banda". Giulia indovina solo la prima, ben diverso da Gerry che aveva intuito le soluzioni, non può quindi che rilevare le sue doti: "Stasera ero in forma, ho preso la pastiglia giusta, le sapevo tutte e tre, peccato che la campionessa sia lei". Scotti mostra quindi la numero 3, che è rossa, dove ci sono 10 mila euro, si apre l’altra rossa, la numero 2, che contiene 5 mila euro. Ma cosa c’è nella sua verde? Purtroppo ci sono 100 euro, si arriva a un totale di 67.700 euro.

In chiusura di puntata il conduttore ci ha tenuto a fare un annuncio: "Inizieremo a snocciolare una serie di novità", in riferimento, senza dirlo apertamente, a una serie di cambiamenti che potranno coinvolgere le varie manches legate alla stagione in arrivo, come accaduto in estate.

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