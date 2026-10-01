La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude malissimo: “Vuoi l’anestesia?”. E Samira Lui si becca la frecciatina A La Ruota della Fortuna Gerry Scotti giovedì 1° ottobre 2026 è in vena di battute, non tutte riuscite, una alla campionessa e una a Samira Lui per il suo look particolare

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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All’indomani de la seconda puntata de "La Ruota dei Campioni e delle Stelle", "La Ruota della Fortuna" torna in onda questa sera, giovedì 1° ottobre 2026, nella sua versione tradizionale, in grado di assicurare divertimento ed emozioni ai telespettatori. Il compito di dare il via all’appuntamento quotidiano spetta ormai di diritto al batterista Diego Fornaciari, il musicista fa un invito ai telespettatori: "Anche stasera nessun dubbio, restate con noi, con La Ruota di Gerry Scotti".

A quel punto il conduttore entra in studio trainato dal ritmo della band, che ha scelto "Should I stay or should I go", che lui apprezza: "Senti che roba (dice andando a salutare alcune persone tra il pubblico, ndr). Addirittura, addirittura, e allora, dai che è ottobre, gnocchi, giovedì 1° ottobre gnocchi, è la musica dei nostri Fortuna Six a darvi il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore osserva poi il pubblico notando un dettaglio: "Tutte donne, cosa ne avete fatto degli uomini? Li avete lasciati a casa?".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Emanuele di San Stino di Livenza, che ha vinto finora 22.200 euro in una sera. A sfidarlo sono Francesco, studente di ingegneria meccanica di Fano (Pesaro) e Lucia, studentessa di Medicina di Torino.

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, ancora con "La testa gira£ a farl da sottofondo, questa volta con un abitino bianco. Una volta arrivata, lui la stuzzica subito sul suo outfit decisamente particolare: "Bella, mi piace quella presa d’aria che si è fatta lì, come le vetture sportive" (ha un cut out tra il reggiseno e il punto vita, ndr=, lei concorda: "Così va più veloce", a quel punto lui conclude: "Così va più veloce, fresca fino all’ascella. Allarghi le braccia, mi sono spariti i tiranti delle tende che ho in camerino", lei confessa: "Li ho io, come quelli per tirare su e giù le tapparelle". Il riferimento è a due cordini con tanto di pon pon che lei ha sul retro.

La Ruota della Fortuna, puntata 1 ottobre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", dedicata al "Puttu", che non è altro che "un morbido cilindro a colazione", come indovinato dal campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’astrologia, con lo spicchio con Giove, che raddoppia la cifra, mentre quello con Saturno la dimezza. Il tabellone ha come titolo "Per sette anni", a questo punto Gerry non si trattiene come a fare un gesto scaramantico: "Scusi, mi abbasso un attimo sotto qua. Fatemi guardare, no il mio segno non c’è, sono fatti vostri". A dare la soluzione è Lucia, che guadagna 1.000 euro. La gara prevede anche "Juke Box", incentrata su "Voglio andare a vivere in campagna". Lucia rivela di avere avuto cinque coinquiline, esperienza che Gerry sostiene di conoscere bene: "Noi eravamo in dodici in un monolocale", Samira replica subito: "Quella scatenata dozzina, eravate voi". A indovinare la frase è Francesco (con un piccolo errore di accento su "smania", che dice "smanìa"), questo gli consente di guadagnare 2.400 euro.

Tutto è quindi ancora apertissimo, ci sono le "Chiacchiere da bar", dedicata a "Cristiano Ronaldo", a dare la risposta esatta è Francesco, che fa un balzo fino a 15.800 euro. La frase era: "Adesso che si è sposato segnerà di più o di meno?", Gerry chiede al pubblico di dare una risposta alla domanda ad alzata di mano, c’è un quasi plebiscito su "segnerà di meno", Scotti quindi rivela un aneddoto personale: "E’ il motivo per cui io ho dato l’addio al calcio. Sono fissazioni degli sportivi, stava con quella signora da anni, hanno cinque figli, si è già impegnato con le punizioni, i tiri liberi e you understand, diciamo che cominciano a pesare gli anni, ha 41 anni".

Arriva poi una manche amata anche dai bambini, "Il Regno degli Animali", tabellone incentrato su "Il Potto", è Lucia a dare la risposta esatta nonostante il tabellone fosse quasi vuoto, questo le consente di salire a 2.200 euro. A scardinare la situazione può pensarci il "Round Express", che prevede lo spicchio di giocare in solitaria, anche se in caso di errore si perde quanto guadagnato. Il tabellone ha come titolo "Attività tra amici", Lucia trova subito lo spicchio al primo giro di ruota, la giovane ne approfitta fino a dare la soluzione, così da arrivare a quota 7.700 euro.

E’ così il momento del "Triplete", a tema "Testa" (vengono fatte quattro manches), al termine ci si trova con Francesco in testa a 16.800 euro, segue Lucia a 9.700 euro, chiude Emanuele a 2 mila euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Fauna fluviale" e ogni lettera che ha un valore di 1.400 euro grazie al giro di Scotti. A dare l’ultima soluzione è Lucia, che fa un balzo importante che le consente di arrivare a 18.100 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la puntata

La concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricca la serata con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Residenza". La giovane indovina solo la prima frase, questo le garantisce una busta verde.

Scotti apre subito la busta numero 3, dove ci sono 20 mila euro, si apre così la busta numero 1, la verde, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a un totale di 28.100 euro. Ma cosa c’è nell’altra busta rossa? Gerry tergiversa: "Vuoi un po’ di anestesia? Un po’ di analgesico?", facendo un gioco di parole con i suoi studi. La frase era relativa alla possibilità di cambiare residenza anche online, a Lucia questo costa però ben 100 mila euro.

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