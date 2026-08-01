La Ruota della Fortuna, il discorsetto di Gerry Scotti commuove: "Andiamo via con gli occhi lucidi, ma non ci fermiamo mai” Gerry Scotti usa spesso l'ironia a La Ruota della Fortuna, ma sabato 1° agosto 2026 ha sottolineato come sia impossibile restare impassibile di fronte a quanto accade

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ sabato sera e hai voglia di relax? Niente paura, "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda anche questa sera, 1° agosto 2026, pronta a regalare un’ora di leggerezza a chi si sintonizza su Canale 5. I Fortuna Five danno il via come sempre alla puntata, definendo il quiz come "glamour, fresco, accattivante e con tutti i colori dell’estate", per poi accogliere in studio Gerry Scotti.

Lui riconosce subito la canzone scelta per l’occasione: "Simply Reds! Facciamo tutta la puntata così, loro vanno avanti, come se fosse un concerto dei Simply Reds. Dai, tenete il tempo, è agostooo, e noi siamo qui. Siamo stati con voi tutto l’anno, abbiamo passato insieme i momenti più significativi dell’anno, l’autunno, il Natale, il Capodanno, la Pasqua, abbiamo portato la primavera, l’estate, e adesso siamo qui anche ad agostooo, con i ragazzi dei Fortuna Five. Grazie di cuore, con il nostro pubblico che non rinuncia ad esserci e con noi a casa che non riuscite a smettere di guardarci. Grazie, grazie di cuore, e bentornati a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore prosegue facendo un annuncio: "Oggi è una giornata particolare per noi, abbiamo l’onore che è venuto a trovarci il nostro direttore generale, Paolino. Grazie di cuore, la notizia è giunta dall’ANSA questa mattina, è diventato direttore generale per il mese di agosto, poi vediamo se a settembre lo cacciano (l tutto detto ovviamente con la sua ironia, ndr)". In realtà, si tratta del collaboratore di studio che lui nomina spesso, anche per prenderlo in giro.

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Erminia, protagonista ieri di una grande serata, che l’ha portata a vincere ben 120.700 euro, oltre alla Fiat 500 Dolcevita. "La vostra felicità è stata contagiosa", sottolinea Gerry. A sfidarla sono Giulia, agente della Polizia di Stato di Roma, e Luca, infermiere di Nove (Vicenza).

Non può ovviamente mancare Samira Lui, questa volta in total black, sempre con "Buon vento" di Alfa e Jovanotti a farle da colonna sonora. Una volta arrivata, Scotti ci tiene a fare un discorso: "Ho appena rievocato le grandi emozioni di ieri sera, è un anno che distribuiamo emozioni ai nostri telespettatori, ma quando capita andiamo sempre via con gli occhi lucidi e il cuore gonfio di felicità. Ieri sera è capitato un’altra volta. Il bello è che non ci fermiamo, il giorno dopo siamo d nuovo qui a ricominciare".

La Ruota della Fortuna, puntata 1 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", questa volta Samira è dotata di un segnalibro particolare composto da uno scolapasta, lei sottolinea: "Aspetti perchè è un segnalibro un po’ strano". Il tabellone ha come tema "Pasta alla norma", che sta a indicare che "il nome è un omaggio a un’opera", come indovinato da Luca, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Scotti sottolinea: "Se la fate la dovete fare bene (il riferimento è alle melanzane fritte, ndr), se dovete farla dietetica fatevi un riso in bianco", Samira concorda: "Non si può fare la dieta su queste cose". Il conduttore le dà un 10–, dimostrando di apprezzare la ricetta, lei replica: "Tutto merito dello scolapasta".

Si prosegue con "In fondo al mar", la versione estiva de "Il Regno degli animali", a tema "Stella marina", a dare la soluzione è Giulia, che guadagna 2.700 euro. Spazio ai "Tormentoni", dal titolo "Stessa spiaggia stesso mare", questa volta è Erminia a dare la risposta esatta e a guadagnare 2.200 euro.

La gara è davvero apertissima, è il momento di "Cartoline da", a tema "La Maddalena", è Giulia a dare la risposta esatta incrementando il suo vantaggio salendo a 4.200 euro, mentre nel frattempo l’altro sfidante è finito a zero.

Arriva così "Ciak, si gira", la manche più ricca perché prevede due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, ma anche il ciak con il pop corn, che prevede di dover suddividere quanto guadagnato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "Il postino". Si parte subito con Luca che trova il Ciak, Gerry chiede a Diego della band di fare un rullo con la batteria per alimentare l’attesa, anche se in realtà ci sono i pop corn, fortunatamente essendo già a zero non perde niente. E’ proprio Luca a dare la risposta esatta e ad arrivare a 4.200 euro, al pari dell’altra sfidante.

Si continua con il "Triplete", a tema "Riposo" (vengono fatte quattro manches), al termine ci si trova con Luca in testa a 6.200 euro, segue Giulia a 5.200 euro, chiude Erminia a 3.200 euro. Tutto può ancora succedere, a stabilire chi vincerà la puntata è "L’Ultimo Round", dal titolo "Rimedi naturali", Gerry fa un colpo da maestro e trova il 5 mila come valore per ogni lettera, Samira grida subito: "Bravo Gerry", lui si compiace e dice: "Che manina". A dare l’ultima soluzione è Erminia, che arriva a 23.200 euro, cifra che le consente di conservare il titolo.

La campionessa ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Velocità". Questa volta le cose non vanno troppo bene, all’en plein di ieri risponde restando oggi a bocca asciutta, quindi con tre buste rosse. Gerry parte dalla busta numero 1, sottolineando: "Vediamo cosa ho vinto io, è l’unica a cui ho dato la risposta", qui ci sono 10 mila euro, si passa alla numero 2, che contiene 5 mila euro, mentre prima di svelare la 3 Scotti tergiversa: "Secondo voi una può trovare la stessa cifra nelle buste davanti a sé? Quante possibilità ci sono? Io scatenerei quelli forti in matematica, vorrei tagliarla corta, ieri sera li hai presi, questa sera li lasci, c’erano 100 mila euro. A quel punto il presentatore invita il marito dicendole: "Stasera la devi consolare". La vincita complessiva di Erminia è di 143.900 euro, non ha quindi davvero motivo di lamentarsi.

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