La Ruota della Fortuna segue Affari Tuoi, lo stop in contemporanea: quando vanno in ferie (e chi li rimpiazza) I game show di punta di Rai 1 e Canale 5 continueranno ad andare in onda fino a (quasi) fine giugno, poi parte la sfida Liorni-Giusti: la nuova programmazione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Una sfida (quasi) infinita. Nell’access prime time degli ascolti tv di questa stagione, infatti, è stata ed è tuttora una lunghissima battaglia all’ultimo spettatore tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Anche i mattatori di Rai 1 e Canale 5, tuttavia, andranno in vacanza; stop quindi ad Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, che a fine giugno chiuderanno i battenti per lasciare spazio ai palinsesti estivi. Chi prenderà il loro posto? Scopriamo il calendario e tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: quando finiscono, c’è la data

Quest’estate l’infinite sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti negli ascolti tv conoscerà una tregua. Al termine di una lunghissima cavalcata al timone dell’access prime time, infatti, il conduttore di Affari Tuoi e il volto simbolo de La Ruota della Fortuna andranno ufficialmente in vacanza, facendo spazio alla programmazione estiva. Come reso noto dai listini di Mediaset Publitalia, La Ruota si fermerà il prossimo 27 giugno; Gerry Scotti e Samira Lui potranno così prendersi finalmente una ‘pausa’ e il game show – in onda addirittura da luglio 2025 quasi senza interruzioni – potrà rifiatare senza usurare il proprio format. Anche Affari Tuoi dovrebbe fermarsi il 27 giugno; inizialmente si era pensato a un’estate di ‘straordinari’ per Stefano De Martino, che sarebbe dovuto andare in onda durante tutto il periodo dei Mondiali. Il game show di punta di Rai 1 si fermerà invece regolarmente a fine mese, proprio lo stesso giorno dell’eterno rivale ‘zio Gerry’.

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Chi prende il posto di Stefano De Martino e chi sostituisce Gerry Scotti: la programmazione

Con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna momentaneamente in soffitta, su Rai 1 e Canale 5 sarà tempo dei palinsesti estivi. La tv di Stato farà spazio a un nuovo esperimento, vale a dire L’Eredità di Marco Liorni nell’access prime time (con la fascia preserale che passerà invece a Pino Insegno e a Reazione a Catena). Su Canale 5, invece, tornerà The Wall, con Max Giusti pronto a prendere il posto di Gerry Scotti alla conduzione e al timone dell’access della rete ammiraglia Mediaset. A settembre torneranno poi in onda sia Affari Tuoi che La Ruota della Fortuna e l’eterna sfida tra De Martino e Scotti potrà ripartire.

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