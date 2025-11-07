Trova nel Magazine
La Ruota della Fortuna, ancora lacrime e colpaccio storico: tutte le vincite che hanno affossato Affari Tuoi

Grande trionfo del campione in carica che, nella puntata di giovedì 6 novembre, si è aggiudicato una grande vincita commuovendo tutto lo studio.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

La puntata di ieri sera, giovedì 6 novembre 2025, de La Ruota della Fortuna è ufficialmente entrata nella storia. Il campione Gabriele Casti si è aggiudicato una somma degna nota e un’auto nuova di zecca grazie alla sua bravura e a quel ‘pizzico’ di fortuna che non guasta mai. Nel corso degli ultimi mesi il gioco di Gerry Scotti e Samira Lui ha visto l’alternarsi di diversi campioni, e molte sono le cifre di valore vinte dai concorrenti. Proprio questo potrebbe essere uno dei segreti del successo de La Ruota della Fortuna che continua a travolgere Affari Tuoi a mani basse: scopriamo di più.

La Ruota della Fortuna, colpaccio storico: Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime

Quella di ieri sera è stata senza dubbio una puntata storica de La Ruota della Fortuna, dato che il campione in carica Gabriele Casti, insegnante di sostegno originario di Selegas nel Sud Sardegna e residente a Roma, è riuscito ad accaparrarsi una somma di tutto rispetto e un’auto. Nel dettaglio, in sole due puntate il campione ha vinto 161.800 euro (di cui 100mila euro proprio ieri sera a La Ruota delle Meraviglie) e la grande Panda nuova di zecca. Una maxi vincita che ha commosso tutto lo studio, compresi Gerry Scotti e Samira Lui che non sono riusciti a trattenere le lacrime per la contentezza.

E questa non è certo la prima volta che un concorrente de La Ruota della Fortuna riesce a portare a casa una cifra di grande valore aggiudicandosi anche l’auto in palio. Solo questa settimana, nella puntata del 4 novembre, abbiamo infatti assistito alla vincita di Marina, una signora di Finale Ligure che lavora nel settore immobiliare e che in una sola puntata è riuscita ad aggiudicarsi 40.500 euro e la grande Panda.

Le maxi vincite della Ruota della Fortuna affossano Affari Tuoi

Ad oggi, con La Ruota della Fortuna che continua sera dopo sera a sbaragliare la concorrenza, possiamo dire che proprio queste maxi-vincite sono indubbiamente uno dei segreti del suo successo in termini di share, nonché uno dei motivi per il quale Gerry Scotti continua a travolgere Stefano De Martino. All’inizio del mese di ottobre, Affari Tuoi aveva tentato di rispondere a questo con una sequenza di maxi vincite: oltre 1 milione di euro assegnati solo nei primi dieci giorni del mese con ben due premi consecutivi da 300mila euro. Il tentativo non si è però rivelato sufficiente a ridurre il gap con La Ruota della Fortuna, che continua ad essere il gioco dell’access prime time più apprezzato.

