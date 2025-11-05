La Ruota della Fortuna, Samira Lui sotto attacco: “Ragazza che gira la letterina tutta nuda”, l’accusa di Claudia Gerini Ospite del podcast Tintoria, Claudia Gerini critica La Ruota della Fortuna e il ruolo di Samira Lui: "È una cosa anacronistica, che non posso più vedere"

Nel momento di massimo successo di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si ritrova al centro di una polemica inaspettata. Il game show di Canale 5, tornato in onda a luglio e da allora campione d’ascolti dell’access prime time, continua a battere sistematicamente Affari Tuoi — un risultato impensabile fino a pochi mesi fa. Eppure, proprio ora che il programma è ai vertici, Claudia Gerini ha deciso di sollevare una critica che fa discutere. Ospite del podcast Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone, l’attrice ha commentato con tono polemico la presenza di Samira Lui al fianco di Gerry Scotti: "Ancora oggi vedo in tv una ragazza tutta nuda che gira la letterina", ha dichiarato, riaccendendo il dibattito sul ruolo delle donne nella televisione italiana.

La Ruota della Fortuna: Claudia Gerini critica Samira Lui e Gerry Scotti

Nel corso dell’intervista, Claudia Gerini ha detto: "Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda", aggiungendo: "Noi non eravamo nude", in riferimento ai tempi di Non è la Rai. L’attrice romana ha poi rincarato la dose, chiamando in causa direttamente il conduttore e il format: "Sono passati 100 anni (da Non è la Rai, ndr) e ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera. È una cosa anacronistica, che non posso più vedere". Come soluzione, ha suggerito ironicamente di cambiare la valletta con un uomo: "Tu dici, chi ci metto a girare la lettera? Mettici un ragazzo. Poverello perché non ci può stare un ragazzo? Magari tutti e due, vestiti normali". Per poi ammettere: "Questa è una polemica che ci annoia mortalmente".

Samira Lui, tutt’altro che una presenza decorativa (e una polemica che sa di déjà-vu)

L’attacco della protagonista di Sono pazzo di Iris Blond, però, sembra poggiare su basi poco solide. Samira Lui, infatti, non è una semplice figura "ornamentale" come la Gerini lascia intendere. Al contrario, nel nuovo corso de La Ruota della Fortuna il suo ruolo è tutt’altro che marginale: interagisce costantemente con Gerry Scotti, introduce i concorrenti, commenta le manche e partecipa attivamente alla conduzione. Il suo, insomma, è un approccio moderno e dinamico, ben diverso da quello delle "letterine" della televisione degli anni ’90. In realtà, il suo ruolo è molto più simile a quello di una co-conduttrice, piuttosto che a quello di una valletta.

La sortita di Claudia Gerini rievoca il solito dibattito sul corpo femminile in tv, ma sembra fuori tempo massimo. Anche perché il format di Scotti non solo ha conquistato il pubblico con leggerezza e ritmo, ma ha anche dato spazio a una presenza femminile viva e partecipe, non ridotta a semplice accessorio scenico. Resta da vedere se Gerry Scotti o Samira Lui decideranno di rispondere, ma una cosa è certa: il successo della Ruota continua a girare forte, nonostante — o forse proprio grazie — alle polemiche.

