La Ruota della Fortuna chiude alle 21.30? Pier Silvio Berlusconi: "Per me va bene così". La decisione Mediaset (e la sfida con la Rai) Pier Silvio Berlusconi ha detto la sua sulla presunta chiusura anticipata de La Ruota della Fortuna. Mediaset ha deciso? Ecco la verità

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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La stagione televisiva 2025/2026 è ormai volta al termine, nell’attesa che inizi a tutti gli effetti quella estiva. Nel frattempo, il palinsesto Mediaset ha presentato la nuova offerta televisiva, in programma per la prossima edizione, a Cologno Monzese ieri 8 luglio. Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere tutti i programmi e le fiction che andranno in onda sulle tre reti Mediaset, e intanto gli è stato domandato cosa ne pensi della chiusura anticipata delle trasmissioni, a partire da La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti che è ormai al centro del dibattito insieme ad Affari Tuoi.

Negli ultimi anni, la programmazione tv è andata via via plasmandosi, soprattutto considerando l’inizio della messa in onda dei programmi in prima serata, che continua ad essere posticipati. Una situazione dovuta alla chiusura dei contenuti in access prime time come Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5.

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A che ora chiuderanno Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Parlano i vertici

A proposito del programma Rai condotto da Stefano De Martino, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha dato una risposta secca e diretta all’AD Rossi e al servizio della Rai. "Se la Rai anticipa la chiusura alle 21:30, noi seguiremo, è una promessa" – ha fatto sapere il Vice Presidente Mediaset – "Sono tre anni che lo dico ma ad oggi, mi spiace sottolinearlo perché non ho nulla contro la Rai e la sua attuale dirigenza, non hanno fatto niente, i numeri sono scuse. E allora si diano una mossa". Ha poi svelato che il palinsesto Mediaset sta attendendo da tre anni una decisione da parte del servizio pubblico. "Saremo felici di ridare alle famiglie italiane degli orari normali", ha infine concluso.

Come segnalato da Fan Page, Berlusconi Jr ha anche dichiarato, a proposito delle fasce access e prime time. "Ormai gli italiani sono abituati a un access più lungo, secondo me va bene così". E ancora: "La seconda serata di fatto non esiste più, ma non è solo un problema italiano, ogni paese ha le sue abitudini. Qui non ho una posizione netta o ferma, dipende anche dai prodotti: anticipare tutto sì, ma sulla durata del prime time dipende anche dal programma che si vuole mandare in onda".

Cosa pensa Pier Silvio Berlusconi di Stefano De Martino

A proposito del conduttore di Affari Tuoi, Piersilvio Berlusconi ha inoltre fatto sapere di ammirare molto De Martino. Gli è stato infatti domandato se guarderà il prossimo Festival di Sanremo e lui ha risposto: "Assolutamente sì, perché a me piace De Martino, mi è simpatico, ha imparato a fare televisione stupendomi, in maniera del tutto inaspettata. Ha un qualcosa, che è il DNA dell’intrattenimento. Gli auguro di fare bene, è una grande sfida, ha un bel coraggio. Forza Stefano, lo guarderemo".

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