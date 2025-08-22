La Ruota della Fortuna, chi è Nicla Ozenda, cantante della sigla: da Sanremo al successo del game show con Gerry Scotti Dietro il trionfo del programma negli ascolti tv c’è anche la voce della cantante ligure, che canta il singolo firmato da Margherita Vicario nel 2023

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La Ruota della Fortuna continua a dominare negli ascolti tv. Il regno incontrastato di Gerry Scotti (in attesa del ritorno di Stefano De Martino e Affari Tuoi) è una delle sorprese dell’estate. La scelta di spostare lo storico game show di Canale 5 nell’access prime time di Pier Silvio Berlusconi si è infatti rivelata vincente e il programma macina ogni giorno numeri da record. Il volto simbolo di questo trionfo, ovviamente, è Gerry Scotti, così come Samira Lui; dietro il successo della trasmissione c’è però anche Nicla Ozenda, che guida la live band de La Ruota. Scopriamo tutta la sua storia nel dettaglio.

Chi è Nicla Ozenda, la voce musicale de La Ruota della Fortuna

Nata il 16 ottobre del 2002, Nicla Ozenda è cresciuta a Sanremo, una delle città simbolo della musica italiana. Ha iniziato giovanissima a esibirsi e a partecipare a vari concorsi canori sia nella città dei fiori e del celebre Festival sia a livello internazionale. La cantante ligure si è poi iscritta e laureata presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Dal placoscenico agli studi televisivi, oggi Nicla guida la live band de La Ruota della Fortuna ed è la voce musicale del game show di Gerry Scotti, in onda tutti i giorni alle 20:30 su Canale 5.

La sigla de La Ruota di Gerry Scotti firmata da Margherita Vicario

Uno dei momenti più iconici di ogni puntata de La Ruota della Fortuna è indubbiamente l’ingresso di Samira Lui, che scende le scale dello studio Mediaset di Cologno Monzese accompagnata proprio dalla live band guidata da Nicla Ozenda. Ma dove arriva la sigla de La Ruota? La giovane Nicla canta uno dei maggiori successi di Margherita Vicario, cantante e regista romana classe 1988. Si tratta di ‘Canzoncina’, singolo pubblicato nel 2023 ed estratto dal suo secondo EP Showtime. Nicla intona il ritornello ("Uh la la la chissà se il senso della vita è tutto qua…") mentre Samira entra sulle note della canzone (che parla di ecologia e allarme climatico), che ha sicuramente fatto breccia nel cuore del pubblico più affezionato. Margherita Vicario, inoltre, ha fatto il suo esordio da regista nel 2004 con il film Gloria!, che le è valso il David di Donatello nel 2025 come migliore regista emergente.

