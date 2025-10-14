Marco Galeone, chi è il cantante de La Ruota della Fortuna: da Raffaella Carrà a Nicla Ozenda Noto per aver partecipato a The Voice of Italy nel 2014, il vocalist è legato sentimentalmente a Beatrice Pezzini, voce della band di Sarabanda. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Chi si sintonizza ogni sera su Canale 5, per seguire le nuove puntate de La Ruota della Fortuna, oltre al carisma di Gerry Scotti e alla bellezza di Samira Lui è abituato ad aspettarsi un cast musicale di altissimo livello. Tra i più talentuosi spicca Marco Galeone, vocalist e tastierista che insieme alla collega Nicla Ozenda contribuisce a rendere ogni puntata unica e irripetibile. Noto per aver partecipato a The Voice of Italy nel 2014, Galeone è stato scelto da Raffaella Carrà nella sua squadra. Ed è regolarmente protagonista nei concerti di una famosissima cantante italiana. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le curiosità sulla sua carriera.

La Ruota della Fortuna, chi è il vocalist e tastierista Marco Galeone

Marco Galeone ha costruito il suo percorso nel mondo dello spettacolo attraverso studio, esperienze e collaborazioni di rilievo. Diplomato al Conservatorio di Parma, il musicista non è certo un volto nuovo per gli appassionati di talent e musica live. Nel 2014, infatti, ha partecipato a The Voice of Italy, dove è stato notato e scelto da una delle grandi icone della tv e della musica italiana, Raffaella Carrà, diventando parte del suo team. La versatilità di Galeone lo ha portato anche a lavorare al fianco di Irene Grandi, accompagnandola come tastierista in diversi concerti, e dimostrando un talento duttile sia dietro le quinte che sul palco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Galeone è inoltre voce e tastiera all’interno della band pop Nøvel, selezionata tra i primi 70 finalisti ad Area Sanremo 2016, una delle competizioni più ambite dai giovani musicisti. Nel gruppo, oltre a Marco, troviamo Alessandro Viglio, Alessandro Fava e Davide Viglio. L’esperienza con i Nøvel lo ha poi portato alle selezioni di X Factor 12, dove si è esibito sul palco il brano "Gigabyte".

Sul piano personale, invece, Marco Galeone è legato sentimentalmente a Beatrice Pezzini, anche lei cantante e protagonista quest’anno come voce della band di Sarabanda. Nel 2023, Marco e Beatrice hanno anche partecipato insieme a Name That Tune – Indovina la canzone (TV8), show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, con Beatrice come voce della band e Galeone alle tastiere.

L’esperienza di Galeone a La Ruota della Fortuna

Dallo scorso luglio, Galeone vive una nuova avventura in tv grazie al coinvolgimento all’interno de La Ruota della Fortuna, game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Insieme a Nicla Ozenda, voce femminile della band, Marco Galeone accompagna con energia ogni serata dell’access prime time di Canale 5. Ogni esibizione dal vivo è una conferma di professionalità e reciproca complicità sul palco. E il volto del tastierista e vocalist – insieme a quello di Nicla – è ormai uno dei più riconoscibili e amati dal pubblico.

Potrebbe interessarti anche