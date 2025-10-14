Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Marco Galeone, chi è il cantante de La Ruota della Fortuna: da Raffaella Carrà a Nicla Ozenda

Noto per aver partecipato a The Voice of Italy nel 2014, il vocalist è legato sentimentalmente a Beatrice Pezzini, voce della band di Sarabanda. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Chi si sintonizza ogni sera su Canale 5, per seguire le nuove puntate de La Ruota della Fortuna, oltre al carisma di Gerry Scotti e alla bellezza di Samira Lui è abituato ad aspettarsi un cast musicale di altissimo livello. Tra i più talentuosi spicca Marco Galeone, vocalist e tastierista che insieme alla collega Nicla Ozenda contribuisce a rendere ogni puntata unica e irripetibile. Noto per aver partecipato a The Voice of Italy nel 2014, Galeone è stato scelto da Raffaella Carrà nella sua squadra. Ed è regolarmente protagonista nei concerti di una famosissima cantante italiana. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le curiosità sulla sua carriera.

La Ruota della Fortuna, chi è il vocalist e tastierista Marco Galeone

Marco Galeone ha costruito il suo percorso nel mondo dello spettacolo attraverso studio, esperienze e collaborazioni di rilievo. Diplomato al Conservatorio di Parma, il musicista non è certo un volto nuovo per gli appassionati di talent e musica live. Nel 2014, infatti, ha partecipato a The Voice of Italy, dove è stato notato e scelto da una delle grandi icone della tv e della musica italiana, Raffaella Carrà, diventando parte del suo team. La versatilità di Galeone lo ha portato anche a lavorare al fianco di Irene Grandi, accompagnandola come tastierista in diversi concerti, e dimostrando un talento duttile sia dietro le quinte che sul palco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Galeone è inoltre voce e tastiera all’interno della band pop Nøvel, selezionata tra i primi 70 finalisti ad Area Sanremo 2016, una delle competizioni più ambite dai giovani musicisti. Nel gruppo, oltre a Marco, troviamo Alessandro Viglio, Alessandro Fava e Davide Viglio. L’esperienza con i Nøvel lo ha poi portato alle selezioni di X Factor 12, dove si è esibito sul palco il brano "Gigabyte".

Sul piano personale, invece, Marco Galeone è legato sentimentalmente a Beatrice Pezzini, anche lei cantante e protagonista quest’anno come voce della band di Sarabanda. Nel 2023, Marco e Beatrice hanno anche partecipato insieme a Name That Tune – Indovina la canzone (TV8), show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, con Beatrice come voce della band e Galeone alle tastiere.

L’esperienza di Galeone a La Ruota della Fortuna

Dallo scorso luglio, Galeone vive una nuova avventura in tv grazie al coinvolgimento all’interno de La Ruota della Fortuna, game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Insieme a Nicla Ozenda, voce femminile della band, Marco Galeone accompagna con energia ogni serata dell’access prime time di Canale 5. Ogni esibizione dal vivo è una conferma di professionalità e reciproca complicità sul palco. E il volto del tastierista e vocalist – insieme a quello di Nicla – è ormai uno dei più riconoscibili e amati dal pubblico.

Potrebbe interessarti anche

La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, chi è Nicla Ozenda, cantante della sigla: da Sanremo al successo del game show con Gerry Scotti

Dietro il trionfo del programma negli ascolti tv c’è anche la voce della cantante li...
Gerry Scotti - Stefano De Martino

La Ruota della Fortuna, numeri da record per Gerry Scotti (in attesa di Affari Tuoi): la sfida a De Martino è lanciata

Il conduttore Mediaset si gode i risultati da urlo del game show nell’access prime t...
La Ruota della Fortuna 25 agosto 2025

La Ruota della Fortuna, Sergio stupisce tutti e i social applaudono: "Finalmente un vero campione"

Il concorrente romano ha preso il posto della campionessa Letizia grazie alla sua br...
La Ruota della fortuna, cosa è successo nella puntata del 21 settembre: Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime

La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti scoppia a piangere per la maxi-vincita di Fabio, crolla anche Samira Lui. Cosa è successo

Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime per la maxi-vincita di Fabio: la puntata del 21...
Gerry Scotti scioccato da Veronica, vincita mostruosa (e miracolosa): cos'è successo a La Ruota della Fortuna (28 settembre)

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in lacrime per Veronica: la vincita pazzesca che 'oscura' Affari Tuoi

La nuova campionessa vince 200mila euro e il conduttore esplode in lacrime con Samir...
Stefano De Martino e Gerry Scotti

Affari Tuoi, gli ascolti Tv spiegati: la rimonta di De Martino (e l’arma segreta di Scotti). Chi vince davvero

Continua la sfida punto su punto tra il gioco dei pacchi e lo storico show di Canale...
Max Giusti

Max Giusti rimpiazza Gerry Scotti, De Martino e Affari Tuoi nei guai: la svolta sul futuro de La Ruota della Fortuna

Il conduttore è pronto a sbarcare alla corte di Mediaset e prendere le redini di ‘Ca...
Stefano De Martino

Affari Tuoi, il momento più buio contro Gerry Scotti: Stefano De Martino getta la spugna. Cosa è successo

Il record stagionale de La Ruota della Fortuna (volato oltre i 5 milioni di spettato...
Stefano De Martino

Affari Tuoi, De Martino è scioccato: il sorpasso a Scotti ha un milione di motivi. Tutte le vincite (e le polemiche)

Il game show di Rai 1 ha finalmente superato la concorrenza de La Ruota della Fortun...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963