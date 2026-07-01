La Ruota della Fortuna, cambia l'orario della puntata di stasera (1 luglio): ecco perché Il game show di Gerry Scotti va in onda con una durata ridotta per lasciare spazio a Temptation Island: a che ora finisce la puntata e cosa cambia nel palinsesto di Canale 5.

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Gerry Scotti chiude prima del previsto. Stasera – mercoledì 1 luglio 2026 – La Ruota della Fortuna andrà in onda con una durata eccezionalmente ridotta rispetto agli standard delle ultime settimane, proprio come accaduto mercoledì scorso. Il motivo è legato al prime time di Canale 5, dove arriva l’appuntamento più atteso della settimana televisiva. Per lasciare spazio alla seconda puntata di Temptation Island, infatti, il game show campione d’ascolti di Mediaset terminerà con largo anticipo rispetto al consueto. Ecco a che ora finirà La Ruota della Fortuna stasera e cosa cambia nel palinsesto.

A che ora finisce La Ruota della Fortuna stasera, 1 luglio 2026

Se Stefano De Martino ormai da quasi un mese è costretto a convivere con cancellazioni e puntate "flash" di Affari Tuoi a causa dei Mondiali trasmessi su Rai 1, stasera anche Gerry Scotti dovrà adattarsi alle esigenze di palinsesto della sua rete.

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Il mercoledì, infatti, è la serata di Temptation Island su Canale 5, il reality dei sentimenti che rappresenta, a mani basse, il programma più seguito dell’estate televisiva. Proprio per preservare il suo titolo di punta, Mediaset ridurrà la durata de La Ruota della Fortuna, così da consentire a Temptation Island di iniziare entro le 21.20.

Il game show di Gerry Scotti, il cui inizio è previsto alle 20.40, durerà quindi circa 40 minuti: una finestra decisamente più breve rispetto a quella abituale. Negli ultimi mesi, infatti, il programma ha spesso prolungato la propria messa in onda fino a sfiorare le 22, sfruttando gli ottimi risultati d’ascolto ottenuti nell’access prime time.

Non è la prima volta che Mediaset adotta questa strategia. Era già successo nei mesi scorsi quando, subito dopo La Ruota della Fortuna, erano in programma altri due colossi firmati Maria De Filippi, Tu sì que vales e il Serale di Amici, programmi che tradizionalmente vengono "blindati" in palinsesto per valorizzarne il grande potenziale in termini di ascolti.

Il momento d’oro di Gerry Scotti

La puntata ridotta di questa sera non cambia il momento estremamente favorevole che sta vivendo Gerry Scotti. Da settimane, infatti, La Ruota della Fortuna si è imposta come il programma di riferimento dell’access prime time, superando con continuità Affari Tuoi nella sfida degli ascolti.

I numeri parlano chiaro. Sabato 20 giugno il game show di Canale 5 ha conquistato 3.769.000 spettatori e il 27,3% di share, contro i 3.188.000 spettatori e il 23,7% di Affari Tuoi. Martedì 23 giugno il vantaggio è stato di oltre mezzo milione di spettatori (4.282.000 contro 3.767.000), mentre giovedì 25 giugno Scotti ha nuovamente prevalso con 4.184.000 spettatori e il 25,3% di share contro i 3.540.000 e il 21,9% del programma di Rai 1. Anche sabato 27 giugno il game show di Canale 5 ha mantenuto il primato con 3.593.000 spettatori e il 26,4%, mentre lunedì 29 giugno ha fatto registrare il distacco più netto: 4.381.000 spettatori e il 25,8% di share contro i 3.293.000 e il 20,3% di Affari Tuoi, con un vantaggio superiore al milione di telespettatori.

Stasera, dunque, Scotti sfiderà Stefano De Martino con una puntata più corta, mentre il suo rivale su Rai 1 chiuderà circa dieci minuti più tardi, intorno alle 21.40, per lasciare poi spazio a Notti Mondiali e, dalle 22, alla diretta di Belgio-Senegal, match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

Nelle prossime settimane, inoltre, Gerry Scotti potrebbe beneficiare di un ulteriore vantaggio. Affari Tuoi, infatti, si fermerà per la pausa estiva il 19 luglio e sarà sostituito da L’Eredità, mentre La Ruota della Fortuna proseguirà senza interruzioni per tutta l’estate. Una circostanza che potrebbe consentire al conduttore di consolidare ulteriormente la leadership conquistata nell’access prime time.

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