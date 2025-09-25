Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

La Ruota della Fortuna, puntata storica, Barbara è record: vincita mai vista e tutti in lacrime

Campionessa da tre sere, la concorrente di Benevento ha sbancato il game show di Canale 5, portandosi a casa due vacanze, l'auto e una pioggia di gettoni d'oro.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ieri sera, mercoledì 24 settembre 2025, su Canale 5 è andata in onda una puntata de La Ruota della Fortuna che passerà agli annali. Reduce dalle vittorie di lunedì e martedì, a confermarsi campionessa dello storico game show è stata Barbara da Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, che si è portata a casa un bottino mai visto prima. Brava, simpatica, talentuosa e preparata, la concorrente ha conquistato pubblico in studio e a casa, ed è subito incoronata come una delle protagoniste più brillanti di questa edizione. Le prime due sere, dopo aver azzeccato soluzioni una dietro l’altra, la campionessa si è guadagnata ben 30.500 euro in gettoni d’oro, una vacanza per due persone alle Maldive e una crociera ai Caraibi. Ma è stata la partita di ieri a lasciare tutti a bocca aperta, con la vittoria dell’autovettura in palio, premio mai vinto finora a La Ruota della Fortuna.

Barbara sbanca La Ruota della Fortuna, tra le lacrime di Samira Lui

Puntata da brivido ieri sera a La Ruota della Fortuna. La campionessa Barbara, dopo aver già dato prova della sua bravura nelle due serate precedenti, vincendo ben due vacanze da sogno e 30.500 euro, si è portata a casa l’auto messa in palio nel gioco finale, premio che finora nessuno era mai riuscito ad aggiudicarsi. Dopo aver indovinato le tre frasi all’ultimo match, ossia ‘Oscar alla carriera’, ‘Leone d’oro a Venezia’ e ‘Nobel per la letteratura’, la concorrente accompagnata da sua figlia Selene e dal suo peluche portafortuna a forma di panda, ha vinto la Fiat Panda gialla, tra le urla di gioia di Gerry Scotti e le lacrime sincere di commozione di Samira Lui. Ma non è tutto, perché il gioco non era ancora finito. La campionessa, infatti, doveva ancora scoprire il valore delle tre buste scelte alla Ruota delle Meraviglie e, dopo aver rifiutato con coraggio quella da 10mila euro, ha scelto di andare avanti e ha fatto bene. Nell’ultima busta c’erano 15mila euro, cifra che ha portato Barbara a un totale di 22.500 euro conquistati in una sola puntata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

La Ruota della fortuna, cosa è successo nella puntata del 21 settembre: Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime

La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti scoppia a piangere per la maxi-vincita di Fabio, crolla anche Samira Lui. Cosa è successo

Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime per la maxi-vincita di Fabio: la puntata del 21...
La Ruota della Fortuna 25 agosto 2025

La Ruota della Fortuna, Sergio stupisce tutti e i social applaudono: "Finalmente un vero campione"

Il concorrente romano ha preso il posto della campionessa Letizia grazie alla sua br...
Gerry Scotti - La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti commosso tronca la puntata: cosa è successo a La Ruota della Fortuna

Visibilmente emozionato, il conduttore del game show di punta di Canale 5 è stato so...
Verissimo, Samira Lui

Samira Lui in lacrime a Verissimo. Cos’è successo alla co-conduttrice de La ruota della Fortuna

Intervistata da Silvia Toffanin, Samira Lui ha parlato della sua carriera, il succes...
La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi irrompe in diretta: “Abbiamo fatto un piccolo miracolo”. Poi punge Affari Tuoi

L’ad Mediaset si è presentato a sorpresa nello studio del game show, che ha battuto ...
La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, chi è Nicla Ozenda, cantante della sigla: da Sanremo al successo del game show con Gerry Scotti

Dietro il trionfo del programma negli ascolti tv c’è anche la voce della cantante li...
Gerry Scotti - Stefano De Martino

La Ruota della Fortuna, numeri da record per Gerry Scotti (in attesa di Affari Tuoi): la sfida a De Martino è lanciata

Il conduttore Mediaset si gode i risultati da urlo del game show nell’access prime t...
Samira Lui, la vita privata: padre, origini e fidanzato

Samira Lui, la vita privata: il padre sparito, tre fratelli mai visti e il fidanzato ‘glamour’

Scopriamo qualche dettaglio sulla sfera più intima della valletta del programma la R...
Gerry Scotti, conduttore La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti scioccato da Simone, vincita mostruosa (e miracolosa): cos'è successo a La Ruota della Fortuna

Il nuovo campione incassa 115mila euro con un colpo di genio che spiazza il condutto...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Barbara De Santi

Barbara De Santi
Mary Segneri

Mary Segneri
Barbara D’Urso

Barbara D'Urso

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963