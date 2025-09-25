La Ruota della Fortuna, puntata storica, Barbara è record: vincita mai vista e tutti in lacrime Campionessa da tre sere, la concorrente di Benevento ha sbancato il game show di Canale 5, portandosi a casa due vacanze, l'auto e una pioggia di gettoni d'oro.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Ieri sera, mercoledì 24 settembre 2025, su Canale 5 è andata in onda una puntata de La Ruota della Fortuna che passerà agli annali. Reduce dalle vittorie di lunedì e martedì, a confermarsi campionessa dello storico game show è stata Barbara da Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, che si è portata a casa un bottino mai visto prima. Brava, simpatica, talentuosa e preparata, la concorrente ha conquistato pubblico in studio e a casa, ed è subito incoronata come una delle protagoniste più brillanti di questa edizione. Le prime due sere, dopo aver azzeccato soluzioni una dietro l’altra, la campionessa si è guadagnata ben 30.500 euro in gettoni d’oro, una vacanza per due persone alle Maldive e una crociera ai Caraibi. Ma è stata la partita di ieri a lasciare tutti a bocca aperta, con la vittoria dell’autovettura in palio, premio mai vinto finora a La Ruota della Fortuna.

Barbara sbanca La Ruota della Fortuna, tra le lacrime di Samira Lui

Puntata da brivido ieri sera a La Ruota della Fortuna. La campionessa Barbara, dopo aver già dato prova della sua bravura nelle due serate precedenti, vincendo ben due vacanze da sogno e 30.500 euro, si è portata a casa l’auto messa in palio nel gioco finale, premio che finora nessuno era mai riuscito ad aggiudicarsi. Dopo aver indovinato le tre frasi all’ultimo match, ossia ‘Oscar alla carriera’, ‘Leone d’oro a Venezia’ e ‘Nobel per la letteratura’, la concorrente accompagnata da sua figlia Selene e dal suo peluche portafortuna a forma di panda, ha vinto la Fiat Panda gialla, tra le urla di gioia di Gerry Scotti e le lacrime sincere di commozione di Samira Lui. Ma non è tutto, perché il gioco non era ancora finito. La campionessa, infatti, doveva ancora scoprire il valore delle tre buste scelte alla Ruota delle Meraviglie e, dopo aver rifiutato con coraggio quella da 10mila euro, ha scelto di andare avanti e ha fatto bene. Nell’ultima busta c’erano 15mila euro, cifra che ha portato Barbara a un totale di 22.500 euro conquistati in una sola puntata. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche