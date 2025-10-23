Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

A La Ruota della Fortuna (ancora) lacrime e soldi: così Gerry Scotti ha ‘rubato’ il segreto di Affari Tuoi

Mentre Canale 5 e il suo storico game show continuano a conquistare i pubblico e a far vincere, su Rai 1 e De Martino piovono critiche.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Non solo share stellare a La Ruota della Fortuna, ma anche commozione, lacrime e ricche vincite. Lo storico game show, condotto ora da Gerry Scotti, sta conquistando, sera dopo sera, milioni di spettatori, mettendo sempre più in ombra i pacchi di Affari Tuoi. Se fino allo scorso anno il programma timonato da Stefano De Martino sembrava impossibile da battere negli ascolti, ora la musica è cambiata. Tra picchi di share oltre il 25%, La Ruota si è presa la fascia preserale, lasciandosi dietro il gioco di Rai 1, che non riesce più a ingranare la marcia per risalire la china.

Scotti e Samira Lui sembra abbiano trovato la formula vincente per ammaliare il cuore del pubblico italiano, proprio la stessa con cui Affari Tuoi era diventato il programma più amato della Tv: grosse, vincite, momenti di grande commozione, empatia e tanto spazio alla storia dei concorrenti. Ora, invece, pacco dopo pacco, proprio questi ultimi sono meno al centro della scena, e le puntate sembrano essere più votate all’entertainment con balletti, siparietti di De Martino e perfino le gag di Herbert Ballerina, una scelta che i telespettatori pare non apprezzino per nulla.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La Ruota della Fortuna continua a commuovere e far vincere: ad Affari Tuoi solo balletti e caos

Un inizio settimana coi fiocchi a La Ruota della Fortuna. Dopo le grosse vincite di lunedì e martedì di Daniela Petrilli, che si è portata a casa ben 242.700mila euro, mercoledì 22 ottobre il protagonista del game show è stato il prof Tommaso. Il concorrente è riuscito a prendersi il titolo di campione, dimostrando bravura e tanta umiltà di fronte ai contenuti delle buste della Ruota delle Meraviglie. Senza sfidare la sorte, e mostrando grande rispetto dei soldi, infatti, il professore ha accettato la prima scelta, con all’interno 15mila euro, accaparrandosi così un montepremi totale di 27.100 euro, a cui si è aggiunto anche il premio della spesa per un anno intero. Tra il pubblico che lo applaudiva, anche la sorella in lacrime e i complimenti di Gerry Scotti e Samira Lui.

Diversa scena, invece, su Rai 1 dove Affari Tuoi ha messo in scena una puntata confusionaria e parecchio criticata sui social. Qui a giocare è stata la pacchista Giorgia, protagonista di un record per il programma: ha cambiato pacco ben 4 volte, portandosi a casa per un pelo 20mila euro. Su X la concorrente è stata parecchio criticata come anche gran parte della puntata, troppo piena di balletti, monologhi del conduttore e riepiloghi senza fine: "La peggiore giocatrice nella storia di #AffariTuoi", "Uno sconcio il cast del partecipanti. Sembra la sfilata di Miss italia. Tutti belli e giovani, e tutti con ottime professioni neanche un disoccupato. E la relation guest manager scommetto che vince", "Mamma che noia però quando capita così eh…", "Ecco che parte il monologo di De Martino. Che due pal*e!", "Inizio a stufarmi", "E basta, sta durando un’eternità è tre volte che fa il riepilogo di quello che è successo. Basta! Vogliamo l’inizio della prima serata! Sgrunt!", "Villaggio turistico mode on".

Potrebbe interessarti anche

Gerry Scotti risponde ad Affari Tuoi con lacrime e vincita esagerata

Gerry Scotti risponde ad Affari Tuoi con lacrime e vincita esagerata: Samira Lui non ce la fa più

La campionessa Daniela sbanca La Ruota della Fortuna e fa commuovere tutti: "Nel gio...
Gerry Scotti scioccato da Veronica, vincita mostruosa (e miracolosa): cos'è successo a La Ruota della Fortuna (28 settembre)

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in lacrime per Veronica: la vincita pazzesca che 'oscura' Affari Tuoi

La nuova campionessa vince 200mila euro e il conduttore esplode in lacrime con Samir...
Daniela Petrilli. campionessa La Ruota della Fortuna

Daniela Petrilli a La Ruota della Fortuna, chi è la campionessa dei record: la vincita epocale (con malore di Gerry Scotti)

Daniela Petrilli trionfa a La Ruota della Fortuna con due vincite consecutive da 100...
Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna puntata 21 ottobre 2025

Gerry Scotti surclassa Affari Tuoi con una vincita storica: De Martino cede il testimone e si arrende

Martedì 21 ottobre, doppia vittoria da 100mila euro per Daniela a La Ruota della For...
La Ruota della fortuna, cosa è successo nella puntata del 21 settembre: Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime

La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti scoppia a piangere per la maxi-vincita di Fabio, crolla anche Samira Lui. Cosa è successo

Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime per la maxi-vincita di Fabio: la puntata del 21...
Gerry Scotti e Stefano de Martino

Affari Tuoi vs La Ruota della fortuna, De Martino e Scotti esagerano: le battute (imbarazzanti) per lo share

Due scivoloni in una sola sera: tra battute infelici e ironie fuori luogo, Affari tu...
La Ruota della Fortuna, Barbara vince tutto

La Ruota della Fortuna, puntata storica, Barbara è record: vincita mai vista e tutti in lacrime

Campionessa da tre sere, la concorrente di Benevento ha sbancato il game show di Can...
Affari Tuoi - Stefano De Martino

La Rai cambia Affari Tuoi: nuova formula (con trucchetto) per rimontare Gerry Scotti. E Fiorello punge...

A partire da stasera il game show condotto da Stefano De Martino proverà ad adottare...
Affari Tuoi - De Martino

Ascolti tv Affari Tuoi, i 3 segreti della riscossa: così De Martino ha ribaltato La Ruota della Fortuna

Il game show di Rai 1 ha finalmente raggiunto la concorrenza di Canale 5 nell’access...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Sofia Bartoli

Sofia Bartoli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963