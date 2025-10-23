A La Ruota della Fortuna (ancora) lacrime e soldi: così Gerry Scotti ha ‘rubato’ il segreto di Affari Tuoi
Mentre Canale 5 e il suo storico game show continuano a conquistare i pubblico e a far vincere, su Rai 1 e De Martino piovono critiche.
Non solo share stellare a La Ruota della Fortuna, ma anche commozione, lacrime e ricche vincite. Lo storico game show, condotto ora da Gerry Scotti, sta conquistando, sera dopo sera, milioni di spettatori, mettendo sempre più in ombra i pacchi di Affari Tuoi. Se fino allo scorso anno il programma timonato da Stefano De Martino sembrava impossibile da battere negli ascolti, ora la musica è cambiata. Tra picchi di share oltre il 25%, La Ruota si è presa la fascia preserale, lasciandosi dietro il gioco di Rai 1, che non riesce più a ingranare la marcia per risalire la china.
Scotti e Samira Lui sembra abbiano trovato la formula vincente per ammaliare il cuore del pubblico italiano, proprio la stessa con cui Affari Tuoi era diventato il programma più amato della Tv: grosse, vincite, momenti di grande commozione, empatia e tanto spazio alla storia dei concorrenti. Ora, invece, pacco dopo pacco, proprio questi ultimi sono meno al centro della scena, e le puntate sembrano essere più votate all’entertainment con balletti, siparietti di De Martino e perfino le gag di Herbert Ballerina, una scelta che i telespettatori pare non apprezzino per nulla.
La Ruota della Fortuna continua a commuovere e far vincere: ad Affari Tuoi solo balletti e caos
Un inizio settimana coi fiocchi a La Ruota della Fortuna. Dopo le grosse vincite di lunedì e martedì di Daniela Petrilli, che si è portata a casa ben 242.700mila euro, mercoledì 22 ottobre il protagonista del game show è stato il prof Tommaso. Il concorrente è riuscito a prendersi il titolo di campione, dimostrando bravura e tanta umiltà di fronte ai contenuti delle buste della Ruota delle Meraviglie. Senza sfidare la sorte, e mostrando grande rispetto dei soldi, infatti, il professore ha accettato la prima scelta, con all’interno 15mila euro, accaparrandosi così un montepremi totale di 27.100 euro, a cui si è aggiunto anche il premio della spesa per un anno intero. Tra il pubblico che lo applaudiva, anche la sorella in lacrime e i complimenti di Gerry Scotti e Samira Lui.
Diversa scena, invece, su Rai 1 dove Affari Tuoi ha messo in scena una puntata confusionaria e parecchio criticata sui social. Qui a giocare è stata la pacchista Giorgia, protagonista di un record per il programma: ha cambiato pacco ben 4 volte, portandosi a casa per un pelo 20mila euro. Su X la concorrente è stata parecchio criticata come anche gran parte della puntata, troppo piena di balletti, monologhi del conduttore e riepiloghi senza fine: "La peggiore giocatrice nella storia di #AffariTuoi", "Uno sconcio il cast del partecipanti. Sembra la sfilata di Miss italia. Tutti belli e giovani, e tutti con ottime professioni neanche un disoccupato. E la relation guest manager scommetto che vince", "Mamma che noia però quando capita così eh…", "Ecco che parte il monologo di De Martino. Che due pal*e!", "Inizio a stufarmi", "E basta, sta durando un’eternità è tre volte che fa il riepilogo di quello che è successo. Basta! Vogliamo l’inizio della prima serata! Sgrunt!", "Villaggio turistico mode on".
