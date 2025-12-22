Affari Tuoi verso il cambio d'orario definitivo (come Gerry Scotti): cosa succede Nuovi rumors sui due programmi dell’access prime time più amati di sempre che, molto presto, potrebbero conquistare definitivamente la prima serata.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Continua il successo di Gerry Scotti e Stefano De Martino alle redini rispettivamente de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, i due amatissimi programmi dell’access prime time di Canale 5 e Rai 1. I diversi mesi di sfida non hanno certo scalfito l’amore del pubblico, che ogni sera dimostra di apprezzare entrambi i giochi e i loro rispettivi conduttori. Solo ieri sera, domenica 21 dicembre, Stefano De Martino è riuscito a conquistare 4.814.000 spettatori con uno share del 24.24%, mentre Gerry Scotti ha incollato allo schermo 4.921.000 telespettatori con il 24.91% di share. Risultati che, secondo gli ultimi rumors, starebbero portando i vertici a nuove idee in grado di rivoluzionare definitivamente la prima serata: ecco nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

Gerry Scotti e De Martino verso la rivoluzione della prima serata

L’Amministratore Delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, non ha mai nascosto la grande soddisfazione per i risultati che La Ruota della Fortuna continua a registrare, sottolineando proprio nell’ultima conferenza stampa l’idea di allungare ulteriormente l’amatissimo gioco di Canale 5. L’ipotesi che aleggia nell’aria sarebbe infatti quella di affidare l’intera prima serata a La Ruota della Fortuna facendola proseguire fino alle ore 22.30, per poi mandare in onda un solo episodio di un’eventuale fiction.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da quanto affermato dal portale Affari Italiani, si tratterebbe inoltre di un’ipotesi particolarmente apprezzata anche dalla Rai che, dal canto suo, sarebbe pronta a fare la stessa cosa con Affari Tuoi facendo proseguire l’amato gioco condotto da Stefano De Martino fino alle ore 22.30, sempre per garantire una competizione equa e diretta con il forte avversario di Canale 5. Nonostante per il momento si possa parlare solo di ipotesi non confermate, nel caso in cui le due reti dovessero realmente rendere concreta tale decisione, ci ritroveremo di fronte a una vera e propria rivoluzione della prima serata di Rai 1 e Canale 5.

Rai e Mediaset, il grande ritorno della seconda serata

L’ipotesi di Rai e Mediaset di affidare definitivamente la prima serata ad Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, potrebbe dunque portare anche a una nuova valorizzazione della seconda serata, una fascia oraria da anni bistrattata e messa inevitabilmente in secondo piano. "Un prime time più corto, in linea con la durata di quelli del resto d’Europa, per poi concludere con una vera seconda/terza serata", ipotizza infatti Affari Italiani, mettendo in luce anche la possibilità di rivedere grandi programmi come Il Senso della vita di Paolo Bonolis, che da tempo sogna di riportare il format in tv. Per sapere nel dettaglio se e cosa accadrà non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti.

Potrebbe interessarti anche