La Ruota della Fortuna, il campione (ripescato) e le scuse di Gerry Scotti, poi Samira Lui sbotta: "Chiacchiere banali" A essere protagonista a La Ruota della Fortuna lunedì 28 settembre 2026 è ancora il campione rientrato a sorpresa in gara, mentre Samira Lui manifesta insofferenza

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 28 settembre 2026, una nuova settimana, ovviamente con "La Ruota della Fortuna" ai nastri di partenza nella sua tradizionale collocazione dopo il Tg5. Il batterista Diego Fornaciari dà come sempre il via alla puntata, questa volta rivolgendosi al pubblico indicando gli ingredienti del game: "Lasciatevi andare, inizia il nostro viaggio nel programma delle meraviglie, La Ruota".

A quel punto Gerry Scotti entra in studio accolto dal ritmo della band "Vengo su, vengo da sottosopra canta la canzone, perché questi ragazzi venivano dal’Australia. E invece no, i nostri ragazzi sono i nostranissimi Fortuna Six. Eccoci qua, dopo la visita ai parenti mi reco sul posto di lavoro, vado alla Ruota dove trovo i protagonisti di questa serata, e nelle vostre case trovo voi, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore si rivolge poi al cantante Alex Mandelli: "Ho letto un bell’articolo, ti avevo definito ‘faccia da boscaiolo, nel senso più Machiste del termine, ma tu hai detto: ‘A dire la verità facevo il meccanico’. Se tutti i meccanici fossero come te tutte le signore qui avrebbero dei problemi con le auto".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Andrea di Missilmeri, riammesso dopo un’irregolarità rilevata dagli autori che gli ha permesso di tornare in gara, questo gli ha permesso di vincere 17 mila euro. A sfidarlo sono Jana di Ventimiglia (per la precisione viene da un paesino nelle vicinanze, Calvo, di cui Gerry rivela di "avere la cittadinanza onoraria, vedo di estenderla anche al nostro bassista", ovviamente detto con ironia) e Niso di Settefrati (Frosinone).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, la scelta è ricaduta su "La testa gira", questa volta con indosso una gonna nera e una camicia bianca, accompagnata da una cravatta. Una volta arrivata, Gerry prende spunto dalla canzone per stuzzicarla: "Tu fai girare la testa. Anch’io avevo dei pantaloni con due cerniere", ma lei precisa che "sono due stringhe".

La Ruota della Fortuna, puntata 28 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", manche dedicata al "Tonkatsu", che non è altro che "la golosa cotoletta giapponese", come indovinato da Miso, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. La concorrente aveva in realtà detto "cotoletta milanese", ma Gerry non ci sta: "Se chiedi il Tonkatsu a Milano chiamano i vigili".

Si prosegue con "Figli delle stelle", , la manche dedicata all’astrologia, che prevede lo spicchio con Giove, che consente di raddoppiare quanto accumulato, mentre quello con Saturno dimezza. Il tabellone ha come titolo "Venere in Scorpione", è Andrea a dare la soluzione approfittando di un lieve errore della sfidante, così da guadagnare 1.000 euro, mentre nel frattempo Niso è tornato a zero. Spazio a "Juke Box", questa volta incentrata su "Everytime", è Jana ora a dare la risposta esatta e a guadagnare 5.200 euro.

Il menu a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Chiacchiere da bar", a tema "Banalità", Gerry rivela che nelle occasioni in cui lui si reca in un bar c’è un argomento privilegiato: "Mi parlano di lei – dice a Samira – Spero che quando lei va al bar le parlino di me", lei conferma: "Oh, quante domande". La frase era "Non ci sono proprio più le mezze stagioni", indovinata dal campione, che sale a 2.500 euro. Il conduttore sottolinea: "In città passiamo dalla camicia alla giacca a vento, e non ce ne accorgiamo neanche", mentre evidenzia come Samira abbia sempre caldo, lei concorda: "Io qui dentro ho molto caldo, sarà lei? Non so, con queste chiacchere banali".

Arriva "Il Regno degli Animali", a tema "La pettegola", è il campione a indovinare la frase, mossa che gli consente di salire a 6 mila euro, mentre entrambi i suoi avversari sono a zero. Non manca il solito quiz di Samira sull’animale, con tanto di risposta esatta di Scotti, che non può fare a meno di esultare, ma a modo suo: "Questo è il balletto che mi ha insegnato Trump l’anno scorso, lui fa questi balletti. Lui ha davanti tutti i giornalisti del mondo, arriva e fa così. Poi si compra l’Alaska, compra di qui, compra di là", Samira concorda: "Si fa passare degli sfizi".

Non può mancare il "Triplete", a tema "Simboli", al termine ci si trova con Andrea in testa a 6 mila euro, segue Niso a 2 mila, chiude Jana a 1.000. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Snack", con ogni lettera che ha un valore di ben 5 mila euro grazie al giro del conduttore, che non può che esaltarsi: "Mostro! Io dovevo fare questo di lavoro, girare le ruote". A dare l’ultima soluzione è Andrea, che sale a quota 36 mila euro, cifra che gli permette di restare campione.

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricca la sua serata con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Candido".

E’ Gerry a indovinare la numero 2, non il campione, questo lo esalta: "Ho cambiato la pastiglia, la prendevo sbagliata", Samira concorda: "Era ora". Andrea indovina comunque la prima e la terza, così da avere due buste verdi, Scotti parte aprendo l’unica busta rossa, dove ci sono 20 mila euro. La moglie invita ad aprire la numero 1, che ha un valore di 10 mila euro, lui decide di tenerla, il conduttore apprezza: "Il buon padre di famiglia, sa che con 46 mila euro ha una bella vincita", si arriva così a un totale di 63 mila euro in due sere. Prima di procedere con l’apertura della numero 3 Gerry fa "un altro gesto alla Trump, ogni tanto punta uno, signori un po’ di rimorso ci vuole, sennò, che gioco è?", qui c’erano 1.000 euro, la scelta è stata quindi corretta.

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