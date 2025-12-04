La Ruota dei Campioni si ferma dopo i record, perché non va in onda il 4 dicembre Dopo due puntate di grande successo in prima serata, Gerry Scotti si ferma per lasciare spazio a un evento musicale attesissimo: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La messa in onda de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti in access prime time continua ad andare gonfie vele e a macinare ogni sera ascolti da record, ma è doveroso sottolineare che anche la versione in prime time intitolata La Ruota dei Campioni è riuscita a conquistare il pubblico televisivo. Dopo due puntate da record, questa sera Gerry Scotti non sarà in prima serata per lasciare spazio a un evento musicale attesissimo, che vedrà protagonista il cantante Umberto Tozzi: scopriamo di più.

La Ruota dei Campioni, due puntate da record

Le prime due puntate in prima serata de La Ruota dei Campioni hanno letteralmente conquistato i telespettatori, registrando ottimi ascolti anche a fronte di proposte molto forti da parte dei competitor. In particolare, la prima puntata di giovedì 20 novembre ha raggiunto 4.013.000 spettatori totali con il 25.7% di share. La seconda puntata di giovedì 27 novembre ha invece radunato 4.692.000 spettatori e il 24,8% di share, battendo anche la fiction Un Professore 3 su Rai 1. Ottimi risultati per una prima serata di Canale 5 che ultimamente tende a raggiungere a fatica una fetta di pubblico così ampia. Chi si aspettava una nuova puntata de La Ruota dei Campioni anche stasera, dovrà invece rivedere i propri piani perché Scotti questa sera non ci sarà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gerry Scotti si ferma, perché non va in onda il 4 dicembre

Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, andrà in onda come sempre una nuova puntata de La Ruota della Fortuna in access prime time, mentre non ci sarà la puntata de La Ruota dei Campioni in prima serata. Dopo due puntate da record, Gerry Scotti dovrà infatti fermarsi per lasciare spazio a un evento musicale molto atteso: L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, concerto d’addio alle scene live del grande Umberto Tozzi.

Il concerto andrà in onda in prima serata su Canale 5 alle ore 21.20 circa, quando dal palco dell’Arena di Verona il cantante saluterà il pubblico dopo più di cinquant’anni di grandi successi. La serata sarà condotta da Federica Panicucci, e per l’occasione non mancheranno grandi ospiti della musica italiana. Marco Masini, Raf, The Kolors e Hauser saliranno sul palco per esibirsi in un duetto o in un particolare momento musicale pensato proprio per celebrare la carriera di Umberto Tozzi. Una serata che, oltre a salutare un pilastro della musica, avrà anche scopo benefico in occasione dei 60 anni della Fondazione AIRC per la ricerca contro il cancro. Insomma, una prima serata da non perdere con tanta buona musica.

Potrebbe interessarti anche