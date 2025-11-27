La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti in lacrime con Al Bano: “Sei come me”. Commozione e maxi-vincita Il secondo appuntamento con La Ruota dei Campioni, in onda giovedì 27 novembre 2025, è davvero ricco di emozioni grazie anche agli ospiti Max Giusti e Al Bano. A trionfare è un outsider, che vive una serata speciale

A una settimana di distanza nella serata di giovedì 27 novembre 2025 Canale 5 ha deciso di proporre nuovamente "La Ruota dei Campioni", appuntamento speciale in cui si sfidano i campioni che hanno vinto di più nei primi mesi de "La Ruota della Fortuna". Tra loro questa volta c’è Riccardo Piancatelli, che è in assoluto il più vincente di tutti, con oltre 410 mila euro e una Fiat Grande Panda. Nella passata puntata lui non aveva potuto partecipare solo perché il torneo era stato organizzato prima che lui conquistasse il titolo.

Quando l’ingegnere marchigiano aveva lasciato il programma Gerry Scotti era stato chiaro con lui, promettendogli di dargli a possibilità di rimpinguare il suo bottino, anche se forse in pochi si auguravano che tutto avvenisse così velocemente.

La Ruota dei Campioni, puntata 27 novembre 2025: i premi e chi sono i concorrenti

Gerry Scotti inizia la puntata con grande entusiasmo, rivolgendosi ai campioni in gara: "Ragazzi, vi voglio bene, è grazie alla vostra bravura che il nostro programma è diventato il più seguito della televisione. Grazie di cuore".

A questo punto il presentatore fa una precisazione doverosa: "L’altra volta nel presentarli ho detto: ‘Sto per presentarvi nove persone che hanno vinto quasi due milioni di euro, per colpa di uno, che non sto a dire chi è (il riferimento è evidentemente a Riccardo, ndr), abbiamo superato questa cifra: siamo a 2 milioni 77 mila euro. Ora si può arrotondare, non si gioca solo per la gloria, nella Ruota delle Meraviglie finale c’è anche una busta da 300 mila euro, oltre a due spicchi della Fiat 500 mentre giocheranno, presentata in anteprima nell’ultima puntata. Sono disponibili sia la versione elettrica, sia quella ibrida".

Anche questa volta i campioni in gara sono nove, pronti a sfidarsi tre a tre sulla base di un sorteggio. I prescelti sono (alcuni di questi li abbiamo visti una settimana fa):

Manuel da Erba, definito Harry Potter per la somiglianza con il celebre personaggio, che ha vinto nell’ultimo torneo 82.100 euro, per un totale di 278.200 euro (e una crociera);

per la somiglianza con il celebre personaggio, che ha vinto Veronica , in una sola sera ha vinto 214 mila euro;

, in una sola sera ha vinto 214 mila euro; Riccardo , il più vincente di tutti;

, il più vincente di tutti; Gabriele , che ha vinto 299.500 euro (più la Grande Panda);

, che ha vinto 299.500 euro (più la Grande Panda); Sergio , con all’attivo 172.800 euro;

, con all’attivo 172.800 euro; Daniela , con all’attivo 242.700 (residente a Sabaudia ma di origine canadese);

, con all’attivo 242.700 (residente a Sabaudia ma di origine canadese); Barbara , che ha vinto 94.100 euro, un viaggio alle Maldive, una crociera ai Caraibi e una macchina;

, che ha vinto 94.100 euro, un viaggio alle Maldive, una crociera ai Caraibi e una macchina; Dario , che ha vinto 224.500 euro;

, che ha vinto 224.500 euro; Alessandro, bancario che ha vinto 140.500 euro.

Samira e Gerry in versione 007 e Bond Girl

Samira entra con un abito lungo, ideale per la sera, accompagnata da una colonna sonora speciale, "Skyfall" di Adele, occasione per Gerry per fare subito una battuta: "Mi fai sentire 007". A questo lei ribatte subito: "Lei è bellissimo, con questo look". Non tarda la risposta del conduttore che dice: "Una volta non mi andava", mentre la Lui sottolinea: "Ora le va anche comodo, è bellissimo".

Gerry Scotti commosso con Al Bano

Come annunciato alla vigilia di questa serata, tra gli ospiti c’è Max Giusti. La presenza dell’imitatore e conduttore non è casuale, Gerry si complimenta con lui e lo esorta a proseguire con le imitazioni anche nelle trasmissioni che avrà modo di condurre. Giusti rivela di avere un rapporto stretto con Scotti, a cui telefona spesso dopo le puntate dicendo: "Io le sapevo tutte", cosa che effettivamente lui conferma: "Sono abbastanza bravo, oggi però ho avuto una giornata strana, mi sono svegliato presto e non so se sono in grado".

All’attore viene così data l’opportunità di mettersi alla prova con un tabellone, a cui può rispondere con tanto di telecomando. Lui indovina una frase non casuale: "Per Max si riaprono le botole", viene confermato così il passaggio di consegne tra l’attuale padrone di casa de "La Ruota della Fortuna" e il collega, che sarà al comando di "Caduta Libera". Giusti fa una rivelazione inaspettata: "Sono un po’ di mesi che questo signore mi ha messo una mano sulla spalla e mi sta accompagnando a scoprire non solo un programma televisivo, ma anche questa azienda, voglio ringraziarlo pubblicamente perché non è comune". L’appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre alle 18.45, in sostituzione quindi di "Avanti un altro".

Il pubblico in studio accoglie con calore anche Al Bano, a cui Gerry fa i complimenti: "Ogni volta si capisce quanto il pubblico ti ami e quanto tu dai al pubblico, un vero divo non avrebbe rinunciato a cantare la sua canzone mentre scendeva, tu hai avuto più attenzione per loro che per il brano". A questo il cantante ha ribattuto: "Il pubblico è il mio padrone da sempre". Questo permette di fare un altro rilievo a Scotti: "Abbiamo molte similitudini, tutti e due veniamo da un paesino, tutti e due amiamo le cose buone, tutti e due sappiamo cosa vuol dire soffrire per arrivare in certi posti e tutti e due cantiamo bene". Il conduttore racconta così un aneddoto personale: "Mi hai fatto vivere uno dei più bei compleanni della mia vita, mi avevano attirato a Cellino San Marco, quando veniva inaugurata una mostra sulla tua vita, tu mi hai portato nella tua masseria e hai cantato per me".

Il cantante non può fare a meno di rievocare qualcosa a lui molto caro: "La Ruota della Fortuna mi ricorda qualcosa di molto bello di tanti anni fa, la prima a prendere il posto di Samira è stata mia figlia Ylenia insieme al grande Mike". A questo ricordo Gerry si commuove.

La Ruota dei Campioni, puntata 27 novembre 2025: cosa è successo

I primi a giocare sono Manuel, Veronica e Riccardo, tre nomi che possono davvero farci divertire. Il primo a distinguersi è Manuel, anche se la cosa non stupisce visto il titolo conquistato una settimana fa, ma Riccardo non sta a guardare grazie alla manche che consente di mettere da parte più soldi, anche se un errore gli impedisce di conquistare una manche dedicata al personaggio di Gru in "Cattivissimo me". E questa è l’occasione per presentare Max Giusti, che lo aveva doppiato. Il campione più titolato conferma di avere talento e accumula non poco denaro con il Round Express, ma un errore commesso quando prova a dare la soluzione lo porta a perdere tutto. Questo, inevitabilmente favorisce Manuel, che sale a 4 mila euro, lasciando gli avversari a 0, non è detto quindi che questa cifra gli possa permettere di proseguire il suo cammino.

Nella seconda tornata a giocare sono Gabriele, Sergio e Daniela. Nonostante il talento di tutti e tre la fortuna non sembra sorreggerli, è Daniela a indovinare una manche particolare, dal titolo "Da Cellino la ribalta mondiale", occasione per presentare un altro ospite, Al Bano. I colpi di scena nelle manches successive non mancano, a trionfare è Sergio con 8.400 euro, mentre gli altri due sono fermi a 4 mila.

A giocare nell’ultima tornata sono Barbara, Dario e Alessandro. Quest’ultimo parte subito forte, ma gli avversari non hanno comunque intenzione di rendergli la vita facile, consapevoli di come tutto possa cambiare velocemente. Dario però riesce poi a dare però una stoccata importante grazie al Round Express, che gli permette di balzare a 20.300 euro, il risultato più alto in questa serata.

La Ruota dei Campioni, il colpaccio di Sergio: quanto ha vinto

I finalisti sono quindi Alessandro, Dario e Sergio. È Gerry Scotti a girare la Ruota, vale l’indicatore del campione che finora ha vinto di più, quindi Dario. A imporsi è Sergio con 18.200 euro, visibilmente commosso, arriva a conquistare complessivamente 26.200 euro e a diventare il Campione dei Campioni!

La manche finale, l’ormai nota "La Ruota delle Meraviglie", va davvero benissimo per lui, indovina tutte e tre le frasi, inevitabilmente dovrà fare una scelta tra le buste. La figlia gli consiglia di scegliere la numero 3, considerata il loro numero fortunato, dove si trovano 10 mila euro, essendo la prima volta che indovina tutte e tre le frasi vuole giocarsela, opta questa volta per la 2, dove ci sono invece 20 mila euro. A questo punto tenta il tutto e per tutto e vuole vedere anche l’altra, e va davvero benissimo; ci sono infatti 75 mila euro. La sua vincita totale per la serata è di 101.600 euro!

