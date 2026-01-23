La Ruota dei Campioni, Samira Lui e il suggerimento a Gerry Scotti sull'outfit: "Stiamo benissimo". Ma lui borbotta Tanti colpi di scena ed emozioni nel nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni in onda venerdì 23 gennaio 2026, l'intesa che unisce Gerry e Samira non sorprende più

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Si rinnova in questo venerdì 23 gennaio 2026 l’appuntamento con "La Ruota dei campion", la serata speciale de "La Ruota della Fortuna", in cui si svelano alcuni tra i campioni più vincenti della storia del quiz, pronti a confrontarsi con i più bravi e a incrementare il loro già ricco montepremi. Come nelle altre puntate, il massimo premio che sarà possibile conquistare sarà di 300 mila euro.

"Sembrate la Nazionale – dice Gerry Scotti all’ingresso dei nove campioni in gara -. Il pubblico vi ha accolto come la Nazionale, sì la Nazionale dei Campioni, tre hanno già giocato la scorsa settimana, a cui se ne aggiungono alcuni che avevano conquistato il titolo a luglio e agosto, ma che da allora non avevamo più visto. Grazie, siete la quint’essenza del nostro programma".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il grande stile di Gerry e Samira

Gerry Scotti apre la serata sottolineando quanto questo appuntamento potrà essere speciale: "Sarà una lunga serata, ma vedrete in azione alcuni tra i nostri più bravi concorrenti, vedrete manches appassionanti, vedrete un finale che potrà regalare 300 mila euro, tutto questo avverrà qui a ‘La Ruota dei Campioni'". È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, che indossa un elegantissimo lungo abito blu con scollatura sul decollete a oblò che le lascia le spalle scoperte e una pettinatura diversa rispetto a come la vediamo di solito. Una settimana fa la giovane si era concesso un liscio per lei inusuale, ma questa volta ha voluto variare ulteriormente, come ha sottolineato il conduttore: "Questa sera non ricciola, non liscia, onda scivolata, come li portavo io. Lei oggi per non farmi vedere come si era pettinata non si è fatta vedere tutto il pomeriggio, ma ha lasciato un ordine: ‘Dite a Gerry di mettere la giacca di velluto nera'", lei riferisce il motivo: "Secondo me stiamo benissimo perché nel mio vestito c’è un richiamo nero". Lui però con la sua consueta ironia non è del tutto d’accordo: "Io ho ascoltato, ma solo adesso mi accorgo che mettendoci insieme siamo nerazzurri, non va bene", lei dice: "Fa niente", ma lui ribatte: "Fa niente un bel niente. Complimenti comunque per la sua eleganza, sarà una grande serata".

La Ruota della Fortuna, puntata 23 gennaio 2026: cosa è successo

Anche in questo appuntamento con "La Ruota dei Campioni" ci sono tre tripleti di campioni che giocano tra di loro.

Si parte con:

– Andrea, che ha giocato per 6 puntate a luglio (è stato il primo campione), vincendo 104 mila euro;

– Enos, secondo classificato all’ultimo torneo, con un bottino di 103.700 euro; Nella scorsa puntata Gerry sottolinea come abbia davvero buttato via per poco la vittoria, al punto tale da cacciare due punti per la rabbia, per questo gli dice: "Abbiamo chiamato l’assicurazione, pagherai con questi soldi";

– Fortuna, insegnante di Lettere, che ha conquistato 76,700 euro.

La puntata è dedicata ai campioni, in questo caso si celebrano i campioni della televisione. Il primo a indovinare è Enos, che conquista i suoi primi 2 mila euro. Si prosegue con la manche "Mistero", che viene invece indovinata da Andrea nonostante un tabellone con poche lettere, ma questo basta per farlo balzare in testa a 10 mila euro. Non manca anche ne "La Ruota dei Campioni" il round "Jackpot", che può permettere di accumulare tanti soldi, questa volta si parte con 10 mila euro già all’interno del maialino. Ed è proprio con questa manche che cambia tutto, è Fortuna a dare la risposta esatta e a balzare a 7.200 euro (il maialino va a riposo e tornerà con 12.800 euro) Il Triplete è invece dedicato a Rita Pavone, che al termine delle tre frasi è presente per deliziare il pubblico con le sue canzoni e l’entusiasmo di una ragazzina.

Terminata l’esibizione, Gerry sottolinea come lei sia stata un’artista completa visto che ha fatto anche tanta Tv, ma lei quasi si schernisce: "Io credo che la fortuna arrivi, ma tu devi incontrare le persone giuste – dice -. Loro devono avere fiducia in te e credere in te più di quanto tu ci credi. Io avevo appena fatto 17 anni. Una è a casa, ed è Teddy Reno (il marito, ndr), che ha 99 anni". Scotti ricorda anche quando lei ha curato un Gianburrasca per Mediaset, dove lui era stato scelto come papà di GIanburrasca. La manche si chiude con Andrea a 14.900, Fortuna a 7.200 euro ed Enos a 5 mila euro.

Si procede con altri tre campioni in gara:

– Simone, che ha giocato solo due puntate, ma sufficienti per vincere 129.500 euro.

– Barbara, vincitrice dell’ultimo torneo, con 119 mila euro conquistati. Non solo, ha vinto crociera, viaggio alle Maldive, la Fiat Panda e la spesa per un anno da LIDL.

– Mauro, che in tre puntate ha vinto 187.900 euro (il campione più alto di tutti), pallavolista con il sogno di aprire un ristorante.

Il primo a indovinare è Mauro, che conquista i suoi primi 2 mila euro. Si prosegue con un’altra manche indovinata dallo sportivo, che sale a 4 mila euro, lasciando gli avversari a zero. L’occasione per riscattarsi arriva però con il "Jackpot", che ha in eredità la cifra lasciata dalla prima manche, 12.800 euro. È ancora lui a dare la risposta esatta e a salire a 7,300 euro, il maialino arriva così a quota 16.200 euro. Non manca una manche dedicata a Marcella Bella, anche lei ospite in studio, anche questa indovinata da Mauro, che approfitta del "Round Express" per accumulare ancora il suo bottino. Terminata la sa esibizione, la cantante ne approfitta per dare un messaggio a cui tiene: "Devi sapere che la tua trasmissione è tanto seguita da Gianni, mi ha detto di dirtelo perché sa che ti ricordi di lui". Scotti vuole ricambiare con un aneddoto che la riguarda: "Eravamo al mare, penso sulla Riviera Adriatica, il ristorante dove eravamo per caso ha messo una tua canzone, voi non ci crederete tutti sono venuti attorno al tavolo e l’hanno obbligata a cantare". Al termine del "Triplete" la situazione è chiara, a imporsi è Mauro con 17.800 euro, seguito da Simone a 3 mila euro, mentre Fortuna è rimasta a bocca asciutta.

Si chiude con gli ultimi tre campioni in gara:

– Sara, che ha vinto ad agosto complessivamente 105 mila euro;

– Alessandro, terzo classificato nell’ultimo torneo, con un bottino di 140.500 euro;

– Manuel di Erba, che ha vinto la prima puntata de "La Ruota dei Campioni" e ha all’attivo 278.200 euro.

A indovinare la prima manche è Sara, che conquista i suoi primi 2 mila euro. Nemmeno questa volta il Jackpot va a buon segno, si arriva così a 19.700 euro, con una classifica di manche che si sta delineando: Alessandro guida a 8.600 euro, segue Manuel a 2.800 euro, mentre Sara è a 2 mila euro. Non manca una manche dedicata a Valentino, relativa alla sua partecipazione ne "Il diavolo veste Prada", che tanti ricordano. Questa permette a Manuel di salire a 11.500, dando ulteriore conferma del suo talento. Concluso il "Triplete", è proprio Manuel a imporsi con 15.500 euro, seguito da Alessandro a 8,600, mentre Sara resta a 4 mila euro.

Si arriva così a stabilire chi sono i tre campioni che giocheranno nella manche finale: Andrea con 14.900 euro, Manuel con 15.5000 euro e Mauro con 17.800 euro. A imporsi in questa fase è stato proprio chi aveva meno soldi di altri, ovvero Andrea, che diventa il campione della serata con 22.400 euro.

Si chiude così la serata de "La Ruota dei Campioni" come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", dove il ragazzo deve indovinare tre frasi a tema "Pesci", Tutto va davvero benissimo, Andrea indovina tutte e tre le frasi garantendosi tre buste verdi. Si parte aprendo la busta numero 3, dove ci sono 10 mila euro, lui decide di cambiare e passa alla 1 dove ci sono 20 mila euro, a questo punto lui vuole giocarsela e passa all’ultima rimasta, dove c’è la spesa per un anno da LIDL. Samira chiude dicendo: "Chi non risica non rosica".

Potrebbe interessarti anche