La Ruota dei Campioni, pagelle: Gerry Scotti canta e salva la maratona (9), Samira Lui è il suo capolavoro (8). Ma dove sono le stelle? (4) La terza puntata de La Ruota dei campioni e delle stelle del 7 ottobre incorona Manuel Bonanomi, ma la lunga maratona senza ospiti vip non convince: cosa è successo.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La Ruota dei campioni torna a prendersi la prima serata, ma stavolta fa le ore piccole. La terza puntata speciale in prime time con Gerry Scotti e Samira Lui, in onda mercoledì 7 ottobre 2026, è andata avanti per oltre tre ore e mezza, fino a sfiorare l’una, tra campioni, seconde chance e una sfida tirata fino all’ultimo tabellone. Una maratona televisiva che ha avuto un protagonista assoluto, Manuel Bonanomi, incoronato campione dei campioni, e un Gerry Scotti ancora una volta capace di tenere acceso lo studio anche quando il format cominciava inevitabilmente a mostrare qualche segnale di stanchezza. Ma quanto hanno convinto davvero protagonisti, concorrenti e formula? Ecco cosa è successo e le pagelle dello spin-off serale de La Ruota della Fortuna.

La Ruota dei campioni, cosa è successo nella puntata del 7 ottobre 2026

La serata de La Ruota dei campioni parte a sorpresa con la Seconda chance, la versione dedicata ai concorrenti più bravi ma sfortunati. A sfidarsi sono Linda da Bassano del Grappa, Michelle da Brescia e Massimo da Palermo. Vince quest’ultimo, che porta a casa 30.700 euro e si prende la sua rivincita dopo la prima, sfortunata esperienza nel programma. Poi spazio al Torneo dei campioni, con dodici tra i concorrenti più forti delle ultime edizioni, capaci complessivamente di vincere quasi tre milioni di euro. A spuntarla è Manuel Bonanomi, che nella sfida finale supera Andrea Siciliano e Nicolò Scalfi e si porta a casa 44.700 euro. Il 26enne, già protagonista lo scorso anno di una vincita da record da 278.200 euro più una crociera, aggiunge altri 5.000 euro nella Ruota delle Meraviglie, dove centra una sola busta su tre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Ruota dei campioni, le pagelle della terza puntata

Gerry Scotti, il fuoriclasse che salva la maratona (voto 9). Il solito Gerry, che non delude mai. La sua arma migliore resta l’autoironia, quella capacità di non prendersi mai troppo sul serio che gli permette di attraversare anche una serata potenzialmente interminabile senza farla pesare. Quando arriva la manche dedicata alle ricette, per esempio, scherza con Samira: "Ma lo sa che il web prende tutte le nostre ricette e ci per*ulano niente male". Oppure improvvisa un finto cambio di regolamento per provare a mettere le mani sulla busta con la cifra non vinta dal campione. Sono piccoli momenti, ma sono esattamente quelli che impediscono al programma di trasformarsi in una semplice sequenza di tabelloni, caselle e consonanti. Poi c’è il momento musicale. Gerry si mette a cantare "Motocicletta 10 HP" di Lucio Battisti e si prende una standing ovation dallo studio. "Era bellissima Gerry, l’hai fatta perfettamente", gli dice Samira. E lui, naturalmente, chiede se le siano venuti i brividi. È proprio qui che si vede la differenza tra un conduttore che presenta un programma e uno che sa tenere la scena in uno studio televisivo. Gerry non si limita a guidare il gioco: lo commenta e lo alleggerisce, trasformandolo in spettacolo. E in una serata che sulla carta aveva tutti gli ingredienti per diventare pesante – doppia partita, dodici campioni, tempi dilatati, inevitabile ripetitività – è proprio lui a tenere il filo. Il 9 in pagella è soprattutto per questo: Scotti riesce a mascherare con mestiere le debolezze di una formula che, affidata a un altro conduttore, probabilmente avrebbe rischiato di sfociare nella noia molto prima dell’una di notte.

Samira Lui, il prime time le fa bene (voto 8). Sempre più difficile chiamarla semplicemente "la valletta". Samira Lui è ormai una presenza centrale de La Ruota della Fortuna e dei suoi programmi derivati: segue il gioco, ascolta i concorrenti, interviene quando serve e soprattutto è sempre più a suo agio accanto a Gerry Scotti. In prime time, paradossalmente, sembra addirittura crescere di livello. Più spazio, più tempo a disposizione, più possibilità di giocare con il conduttore: il risultato è una Samira spigliata, divertente e perfettamente dentro il meccanismo della trasmissione. Funziona alla grande anche il feeling con Gerry, ormai collaudatissimo. I due si capiscono al volo e i loro siparietti non hanno l’aria di essere costruiti a tavolino. Lei, inoltre, riesce a stare dentro la partita dei concorrenti con empatia e partecipazione, senza limitarsi al ruolo di presenza scenica. Divertente anche quando racconta un retroscena della sua esperienza al Grande Fratello Vip, spiegando l’imbarazzo che si creava durante le nomination. E Gerry, a un certo punto, le consegna una sorta di investitura ufficiale: "La vera campionessa della Ruota della fortuna sei tu". Lei risponde: "Grazie Gerry, ma senza di te questo non sarebbe stato possibile". Uno scambio che fotografa bene il rapporto tra i due, ma anche il magic moment professionale di Samira. Due anni dopo l’intuizione di Pier Silvio Berlusconi di affiancarla a Scotti, il risultato è sotto gli occhi di tutti. E qui c’è anche il merito di Gerry, che l’ha presa per mano quando era ancora una giovane promessa appena uscita dal Gf Vip, le ha dato spazio e tempo per crescere e l’ha accompagnata fino a trasformarla in una co-conduttrice a tutti gli effetti. La coppia con Gerry deve andare avanti, ovviamente, perché funziona alla perfezione. Ma a 28 anni e con diverse stagioni televisive alle spalle, per Samira sembra arrivato anche il momento di provare a prendersi qualcosa di più. Un programma tutto suo, per esempio.

Manuel Bonanomi torna in cattedra (voto 8). Gerry Scotti lo incorona master de La Ruota della Fortuna. A 26 anni, fresco di laurea in ingegneria chimica, Manuel conferma di essere uno dei concorrenti più forti della storia dello show. La prima esperienza era stata da record: 278.200 euro più una crociera. Questa volta il bottino è decisamente meno ricco, ma si prende il titolo di campione dei campioni e conferma di avere mente sopraffina e nervi d’acciaio. Un vero fuoriclasse.

Massimo, la seconda chance è una rivincita (voto 7). La Seconda chance se la prende davvero. Massimo arriva da Palermo con il peso di una prima esperienza sfortunata e questa volta riesce a trasformare il ritorno in una piccola rivincita. Trionfa nel mini-torneo d’inizio puntata, mette in tasca 30.700 euro e dimostra di meritare la nuova opportunità concessagli dal programma. Resta il rimpianto per la Ruota delle Meraviglie: risolve solo due tabelloni su tre e per questo sfuma la wild card che l’avrebbe riportato nuovamente in gara. Ma il vero obiettivo della serata era riscattare la prima apparizione, e ci è riuscito. Il sigillo lo mette Gerry Scotti prima di congedarlo: "Questo è proprio forte, meritava la seconda chance". Un apprezzamento che vale quasi quanto il premio.

La Ruota in versione ‘maxi’ non convince (voto 5). "Sarà una grande serata che diventerà una grande nottata. Perché questa sera vi facciamo fare le ore piccole". Gerry Scotti lo aveva detto in apertura di puntata. E, bisogna riconoscerlo, è stato di parola. Forse fin troppo. Oltre tre ore e mezza di Ruota dei campioni sono tante, addirittura troppe. Soprattutto per un format nato per funzionare alla perfezione nei tempi più agili dell’access prime time, intorno all’ora di durata. La combinazione tra Seconda chance e Torneo dei campioni allunga inevitabilmente il brodo e il torneo con dodici concorrenti, per quanto ricco di campioni e sfide d’alto livello, alla lunga diventa ripetitivo. Il punto è proprio questo: La Ruota della Fortuna funziona perché ha un meccanismo semplice e coinvolgente, ma quando lo si dilata per oltre tre ore, il rischio è che il gioco perda ritmo e che anche il pubblico da casa, chiamato a ragionare e indovinare insieme ai concorrenti, finisca per accusare la fatica. A salvare la serata ci pensa Gerry, che con mestiere, ironia e ritmo riesce a nascondere parecchie delle lungaggini. Ma non può fare tutto lui. La Ruota resta un asset fondamentale per Mediaset, ma proprio per questo va preservata dall’effetto usura. Se vuole diventare davvero un appuntamento da prima serata, deve cambiare pelle in maniera più evidente: più show, più sorprese, più intrattenimento; meno tabelloni uno dietro l’altro. Altrimenti il rischio è che le "ore piccole" promesse da Gerry diventino, più che un piacere, una prova di resistenza per chi guarda la Tv.

Mancano i vip e si sente (voto 4). Nelle prime due serate c’erano stati Il Volo, poi Ale e Franz con Michelle Hunziker: ospiti capaci di portare una ventata di leggerezza, cambiare ritmo e trasformare per qualche minuto la Ruota in uno show vero e proprio. Stavolta, invece, niente vip. Tutto concentrato sui campioni e sul gioco, una scelta comprensibile vista la già notevole durata della puntata e lo spazio occupato dalla Seconda chance. Ma proprio perché la serata ha superato le tre ore e mezza, qualche incursione esterna avrebbe fatto comodo. Non serviva certo una parata di stelle, bastava qualche momento capace di spezzare la lunga sequenza di tabelloni e sfide. I campioni hanno fatto il loro, ma in una prima serata così lunga stavolta sono mancate le stelle. E per una prima serata, alla lunga, si è visto.

Potrebbe interessarti anche