La Ruota dei Campioni, le pagelle: Gerry Scotti si spoglia e dà l'Oscar a Samira Lui (9), Michelle Hunziker esagera (5). Ma il regolamento non va (5) Secondo appuntamento per La Ruota dei Campioni e delle Stelle, in onda mercoledì 30 settembre 2026, con protagonisti Michelle Hunziker e Ale e Franz, ecco le nostre pagelle.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Mediaset continua a puntare forte su quello che è ormai uno dei suoi programmi di punta, capace di conquistare ogni sera milioni di telespettatori: "La Ruota della Fortuna". Dopo il successo dell’appuntamento quotidiano, il format è approdato anche in prima serata con "La Ruota dei Campioni e delle Stelle", giunta al suo secondo appuntamento, andato in onda mercoledì 30 settembre 2026. Una scelta ambiziosa, ma non priva di qualche incognita. Se da una parte portare il gioco in prima serata significa sfruttarne ulteriormente la popolarità, dall’altra il rischio è quello di perdere, con il tempo, quella leggerezza che rappresenta uno dei punti di forza del programma. Anche perché, in passato, la versione dedicata ai campioni veniva proposta soltanto in occasioni sporadiche, rendendo ogni appuntamento un piccolo evento.

Ma come hanno retto i protagonisti della serata? Dalla conduzione di Gerry Scotti alla presenza sempre più centrale di Samira Lui, passando per Ale e Franz e Michelle Hunziker, ecco le nostre pagelle della seconda puntata de "La Ruota dei Campioni e delle Stelle"

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La Ruota dei Campioni, chi ha vinto la puntata del 30 settembre

A trionfare questa volta è stata Ilaria Bianchetti di Figline Valdarno, che si era laureata campionessa solo poche settimane, ma che soprattutto era riuscita ad arrivare in finale anche nella scorsa puntata de "La Ruota dei Campioni" (battuta da Federico, anche lui arrivato in finalissima). A giocare in rappresentanza delle "stelle" sono stati invece Michelle Hunziker e Ale e Franz, che si sono divertiti non poco, in attesa di vederli alla guida della nuova edizione di "Zelig" da martedì prossimo. Vediamo quindi com’è andata la serata con le nostre pagelle, tra promossi e bocciati.

La Ruota dei Campioni e dei campioni, le pagelle

Samira Lui, padrona della scena (voto 9). Chi segue "La Ruota della Fortuna" da tempo lo ha ormai capito: definirla semplicemente una "valletta" è decisamente riduttivo. Samira Lui è una presenza molto più centrale, una vera spalla per il conduttore, quasi una co-conduttrice a tutti gli effetti. Sa quando è il momento di intervenire e, soprattutto, riesce a farlo senza mai risultare fuori posto. Le sue battute sono spesso puntuali e contribuiscono a confermare una crescita evidente puntata dopo puntata. A colpire è anche l’eleganza, con un lungo abito total black impreziosito dallo spacco, ma a funzionare sono soprattutto i suoi scambi con i concorrenti. Memorabile, in particolare, il momento "pettegolo" con Federico, il campione della settimana precedente, che ha raccontato di voler destinare parte della vincita all’organizzazione dell’unione civile con il compagno. Samira non ha perso l’occasione e, con la sua consueta ironia, ha subito domandato: "Ma è arrivata una proposta ufficiale?". Una curiosità tutt’altro che casuale: la stessa Samira ha raccontato di aspettare da tempo una proposta dal fidanzato Luigi. Per ora, però, pare che l’anello si faccia ancora attendere. E lei, intanto, continua a conquistare sempre più spazio

Gerry Scotti, galante e con l’ironia che non guasta (voto 7). Gerry Scotti ha ormai preso pienamente le misure a "La Ruota della Fortuna": conosce alla perfezione i meccanismi delle diverse manches e sa gestire con sicurezza anche i tempi della trasmissione. Una padronanza che gli permette di alleggerire i momenti più complicati con la sua consueta ironia, senza mai perdere il controllo del gioco. L’intesa con Samira Lui è ormai una certezza e rappresenta uno degli elementi più riusciti del programma. Anche questa volta il conduttore non ha rinunciato a un complimento galante nei confronti della collega, colpito dal suo look elegante: "Stasera sei da serata degli Oscar". Poi arriva il momento più divertente della puntata, quando Gerry accenna a uno spogliarello sulle note di "Nove settimane e mezzo", salvo interrompersi sul più bello. E subito arriva la battuta: "Goloselli, l’ultima volta che l’ho fatto in Tv ci sono stati casi di gravidanze isteriche: non lo posso più fare". Il tempo passa, ma la capacità di prendersi in giro e strappare una risata resta uno dei suoi marchi di fabbrica.

Ale e Franz, un vero evergreen (voto 7). Ale e Franz si confermano una coppia comica capace di non perdere mai la propria efficacia. Nella puntata si sono messi in gioco insieme a Michelle Hunziker, con la quale saranno al timone di "Zelig", dimostrando anche una buona dose di intuito nel riuscire a risolvere i diversi tabelloni. A brillare è stato soprattutto Franz, che è riuscito a conquistare 45mila euro, destinati alla beneficenza. Ma naturalmente non poteva mancare anche il loro cavallo di battaglia: il celebre sketch della panchina, questa volta con la partecipazione di Michelle Hunziker, che ha regalato alcuni dei momenti più divertenti della puntata. Gli anni passano, ma il feeling tra i due resta intatto. Ale e Franz continuano a dimostrare di essere una delle coppie più collaudate e riconoscibili della comicità italiana.

Ilaria Bianchetti. il valore viene premiato (voto 7). Lei è la campionessa della serata, una che aveva già messo in mostra il suo talento, per questo non stupisce che sia riuscita a confermarsi questa sera. Anzi, a dire la verità aveva sfiorato la vittoria già una settimana fa, segno di come niente accada per caso. Ottimo anche il gruzzoletto conquistato, pari a 40.400 euro, oltre alla spesa gratis per un anno, il tutto condito da sincere lacrime di commozione che hanno colpito tutti. Il segno evidente di come questa esperienza possa essere importante anche per togliersi delle soddisfazioni e, se possibile, affrontare il futuro con maggiore serenità.

Michelle Hunziker, senza limiti (voto 5). Risate e sorrisi sono da sempre il suo marchio di fabbrica, ma quando diventano una costante rischiano di apparire forzati e, alla lunga, di stancare. Nel momento condiviso con Ale e Franz, Michelle Hunziker sembra andare oltre il limite, arrivando in alcuni frangenti persino a sovrastare i due comici mentre sono impegnati a indovinare il tabellone. La voglia di essere sempre al centro della scena non è necessariamente un valore, soprattutto quando finisce per togliere spazio agli altri protagonisti. In questo caso, il detto "il troppo stroppia" sembra calzarle a pennello. Anche i risultati non particolarmente brillanti dei suoi ultimi programmi potrebbero suggerire l’opportunità di cambiare registro e misura. Per ora, però, sembra non essere ancora arrivato il momento di farlo.

Autori e il regolamento che non convince (voto 5). Una puntata extralarge de "La Ruota della Fortuna" può arrivare a sfiorare le tre ore e, alla lunga, il rischio di annoiare il pubblico diventa concreto, anche per chi segue con assiduità il programma ogni sera. Le manches sono davvero tante e, a metà percorso, la tentazione di cambiare canale può diventare forte, salvo poi tornare su Canale 5 per assistere al momento decisivo e scoprire chi si aggiudicherà la vittoria. Ma la durata non è l’unico aspetto che lascia qualche perplessità. In questa occasione, infatti, sono tornati in gara anche i tre finalisti della puntata precedente. Una scelta che si sarebbe potuta evitare, perché rischia di favorire i concorrenti già protagonisti, lasciando meno spazio a chi aveva ben figurato nel game e avrebbe meritato una nuova opportunità. Non è un caso che due dei tre finalisti fossero arrivati fino a quel punto anche sette giorni prima. Se l’obiettivo è trasformare "La Ruota della Fortuna" in un appuntamento in prime time sempre più centrale nel palinsesto di Canale 5, ci sono alcuni meccanismi che meriterebbero di essere rivisti.

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