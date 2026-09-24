La Ruota dei Campioni, le pagelle: Gerry Scotti vince sempre (9), Samira Lui trema (col valletto) e merita la promozione (8). Ma Mediaset esagera (5) Mediaset ha scelto di proporre La Ruota dei Campioni e delle Stelle mercoledì 23 settembre 2026, con alcuni dei campioni storici e i ragazzi de Il Volo, ecco com'è andata

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Non è certamente eccessivo definire "La Ruota della Fortuna" uno dei programmi più amati della nostra Tv, del resto riuscire a radunare praticamente ogni sera una media di 5 milioni di persone non è da tutti. Se questo accade, è la conferma di un prodotto ben curato e che non annoia, forte anche di una coppia come quella composta da Gerry Scotti e Samira Lui, che si è confermata anche nell’appuntamento speciale con "La Ruota dei Campioni e delle Stelle", in onda mercoledì 23 settembre 2026.

A vincere è stato Federico Gnini di Cesena, confermando le sue doti viste in passato, anzi forte della sua esperienza non ha esitato a proporsi in una veste differente, quella di "sostituto di Samira". Lui ha infatti fatto notare una differenza tra il nostro format e quello spagnolo, dove c’è un "valletto", la ragazza non ha però gradito troppo e ha risposto prontamente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ottimo anche il momento che ha avuto per protagonisti i ragazzi de Il Volo, che si sono messi in gioco senza alcun timore di fare figuracce (cosa che non è comunque avvenuta). Vediamo quindi le nostre pagelle relative a questa serata speciale, tra promossi e bocciati.

La Ruota dei Campioni, puntata 23 settembre 2026: le pagelle della serata

Gerry Scotti, padrone di casa impeccabile, voto 9. Gli aggettivi ormai non sono più sufficienti per descrivere quello che può essere definito il Re di Mediaset senza alcun dubbio. Ormai da più di un anno è naturale associare lo "zio" a "La Ruota della Fortuna", che ha reso mese dopo mese campione di ascolti. Davvero perfetta è anche la sua gestione dei tempi, sia quando si tratta di scherzare, sia quando deve parlare di temi più seri, come quando ha accolto Samira a inizio puntata riconoscendo la sua capacità di essere ancora in trepidazione a ogni appuntamento: "Lo posso dire io che ho la fortuna di darti la mano tutte le sere, tu tremi ancora come la prima volta che hai sceso quelle scale". E lui non è da meno, segno evidente di come il successo non lo abbia cambiato. Quando si decide di puntare su di lui non si sbaglia, che sia in access o in prima serata, Mediaset lo sa bene ed è per questo che non se lo vuole lasciare scappare.

Samira Lui, elegante ma senza eccessi, voto 8. Il tempo in cui Samira era una concorrente del "Gf Vip" è ormai un ricordo, oggi lei è a pieno titolo la signora de "La Ruota della Fortuna", amata praticamente da tutti. Tra i suoi punti di forza c’è la semplicità, anche nel look, evidente anche in questa puntata speciale in cui si è presentata con un abito total back che la esaltava al meglio. E questa volta non sono mancati anche interventi comici che hanno fatto sorridere, basti pensare a quando si è presentata a Il Volo in una maniera particolare: "Sono Luisa Mira, in arte Lui Samira", effettuando un gioco di parole con il suo nome, anche se i tre cantanti non hanno del tutto compreso. Il ruolo le calza davvero a pennello, ma non è detto che presto non possa spiccare il volo verso altri lidi per una trasmissione tutta sua, se lo meriterebbe davvero.

Il Volo, giocatori prodigio a sorpresa, voto 7. Sono le stelle ospiti di questa puntata de "La Ruota dei Campioni" a cui hanno partecipato con grande entusiasmo dimostrando anche un lato comico che finora quasi nessuno aveva visto. Piero si era presentato raccontando a tutti della sua passione per il game, eppure sono stati i suoi due compagni di avventura quelli che si sono resi protagonisti, Ignazio vincendo la loro manche, ma anche Gianluca ha fatto divertire un po’ tutti. E’ stato impossibile non scoppiare a ridere quando lui ha fermato il gioco dicendo: "Aspetta, ci sono" quando si è reso conto di avere la soluzione, anche se ha dovuto trattenersi visto che era Boschetto ad avere il pallino in quel momento. La loro prestazione è stata comunque positiva, hanno infatti conquistato 30 mila euro, che andranno in beneficenza all’Orchestra Quattro Ottavi. I tre si sono ovviamente anche esibiti, coinvolgendo Gerry e Samira, dando prova del loro talento, ma su questo nessuno aveva dubbi.

Federico Gnini, campione genuino e coraggioso, voto 7. E’ lui a vincere la serata, dando prova di grande perspicacia, caratteristica che i telespettatori avevano già conosciuto. Non è mancata anche una battuta a Samira, a cui ha fatto presente una differenza nella versione spagnola del quiz, dove c’è "il valletto", lei ha subito replicato: "Andate in Spagna". Al suo fianco c’era anche questa volta il compagno, a cui non ha mancato di fare una dichiarazione piuttosto esplicita: il giovane, infatti, vorrebbe cambiare vita e andare altrove, ma con una precisazione fatta al ragazzo: "A te non ti cambio, amore". Bravo anche nella scelta di giocarsela fino alla fine, arrivando a rifiutare la busta da 75 mila euro, sperando di trovare qualcosa in più. Alla fine si è "accontentato" di 50 mila nella sua busta finale, per un totale di 75 mila euro, una cifra comunque ottima.

Nicolò Scalfi, ma che senso ha?, voto 5. Il suo nome non è nuovo a chi segue i quiz condotti da Gerry Scotti, lui è infatti stato un campione storico di "Caduta Libera", a cui è stata offerta la possibilità di mettersi in gioco anche a "La Ruota della Fortuna" in occasione della puntata speciale organizzata per il 70esimo compleanno del conduttore. E in quel frangente si è ben comportato, vincendo 50 mila euro, la sua presenza qui è stata però forse inopportuna, si poteva dare spazio a qualcuno che aveva vinto qualcosa in più destreggiandosi tra i vari tabelloni. Niente contro di lui, sia chiaro, è davvero bravissimo, ma c’entra poco con il programma.

Mediaset, non esagerare (voto 4). "La Ruota della Fortuna" rappresenta un vero gioiello per Mediaset, con una media di 5 milioni di telespettatori a sera, numeri che sono un miraggio per altri programmi. L’azienda si tiene quindi stretto il game e punta a valorizzarlo al massimo, da qui la scelta di proporre anche questa puntata speciale con i campioni e alcuni personaggi famosi, destinata comunque a non essere l’unica. In casi simili però c’è il rischio di eccedere e di stancare il pubblico, anche quello più fedele, forse sarebbe meglio dosare le forze e non proporre il format in modo così eccessivo così da non perdere consensi. Lo spettacolo proposto è stato comunque gradevole, anche se la puntata extralarge potrebbe non essere gradita da tutti.

Potrebbe interessarti anche