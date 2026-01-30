La Ruota dei Campioni, stasera salta la puntata: perché Mediaset cancella Gerry Scotti (in prima serata) Oggi venerdì 30 gennaio 2026 il game show di Canale 5 non andrà in onda nel prime time: confermato l’appuntamento in access con La Ruota della Fortuna

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Salta l’appuntamento con La Ruota dei Campioni. Oggi venerdì 30 gennaio 2026, infatti, il game show condotto da Gerry Scotti non va in onda in prima serata per lasciare spazio a Colpa dei Sensi, la nuova fiction di Canale 5 con Gabriel Garko e Anna Safronick. Confermato, invece, l’appuntamento con La Ruota della Fortuna nell’access prime time della rete ammiraglia Mediaset. Scopriamo tutti i dettagli.

La Ruota dei Campioni cancellato: perché Gerry Scotti non va in onda (venerdì 30 gennaio 2026)

A poco più di due mesi dal debutto da record in prima serata, Gerry Scotti potrà rifiatare e La Ruota dei Campioni andrà in ‘pausa’ per lasciare spazio a una nuova serie tv Mediaset. Lo speciale in prima serata de La Ruota della Fortuna, infatti, stasera non andrà in onda. Oggi venerdì 30 gennaio 2026 salterà dunque l’appuntamento con ‘zio Gerry’ e Samira Lui, che si limiteranno alla versione ‘classica’ fino alle 22 circa nell’access prime time di Canale 5. Confermato, infatti, l’appuntamento con La Ruota della Fortuna a partire dalle 20:30 circa sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo il sorpasso di Stefano De Martino negli ascolti tv, dunque, Gerry Scotti e Samira Lui dovranno concentrarsi sulla fascia oraria che apre alla prima serata e ‘rispondere’ all’ottimo momento di Affari Tuoi con l’arrivo di Martina Diliddi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gerry Scotti e le accuse di Fabrizio Corona

Tra l’altro, Scotti negli ultimi giorni è finito al centro delle polemiche a causa delle rivelazioni fatte a Falsissimo da Fabrizio Corona, che lo ha accusato di aver avuto in passato rapporti sessuali con le cosiddette Letterine, ovvero le ragazze che lo affiancavano negli anni di messa in onda del quiz Passaparola. Il conduttore lombardo ha smentito con fermezza le accuse di Corona, definendole "falsità imbarazzanti". Anche l’ex letterina Cristina Cellai ha difeso Gerry Scotti, dichiarando: "Posso dire che Gerry non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe". La mancata messa in onda stasera della puntata in prima time de La Ruota dei campioni non è legata in alcun modo alla bufera mediatica che ha colpito Scotti nelle ultime ore, ma era una sosta già programmata da tempo nei palinsesti di Mediaset.

La Ruota dei campioni rimpiazzata dalla serie TV Colpa dei sensi

Oggi venerdì 30 gennaio 2026, dunque, La Ruota dei Campioni non andrà in onda. In prima serata su Canale 5 è previsto il debutto di Colpa dei sensi, la nuova fiction Mediaset con Gabriel Garko e Anna Safronick (QUI le anticipazioni). Dopo una lunga assenza dal palinsesto, infatti, il Biscione ha riaperto alle serie tv e il successo di A testa alta con Sabrina Ferilli e il buon esordio di Una nuova vita con Anna Valle potrebbero spalancare la strada a Garko, che ha recentemente svelato di essersi sposato in gran segreto. Composta da sei episodi spalmati in tre prime serate, Colpa dei sensi va in onda stasera su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

Potrebbe interessarti anche