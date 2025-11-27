La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti vicino al nuovo record con due ospiti da urlo (in prima serata) Dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, il conduttore e Samira Lui si riprendono il prime time con i campioni di questa stagione.

Gerry Scotti e Samira Lui sono inarrestabili. Dopo la prima puntata della versione serale de La Ruota della Fortuna, questa sera, giovedì 27 novembre 2025, torna su Canale 5 il secondo appuntamento con La Ruota dei Campioni. E se il game show nell’access prime time continua a stravincere la guerra degli ascolti, il torneo in prima serata ha veramente fatto il botto. La scorsa settimana il programma ha incassato il 28% di share contro il debutto di Un Professore 3, partito al 20%. Mediaset, quindi, ha deciso di risfoderare il suo asso vincente contro la celebre fiction di Rai 1, ma questa volta ci sarà qualche novità. Se nella prima puntata La Ruota dei Campioni, è andata in onda dalle 20.40, tirando fino a tutta la prima serata, e solo alla fine è stata trasmessa la partita ‘classica’ de La Ruota della Fortuna, oggi si parte sempre alla stessa ora, ma con la sola sfida dei campioni, e uno show molto più dinamico, ricco di ospiti e vincite succulente.

La Ruota dei Campioni, anticipazioni, concorrenti e ospiti del 27 novembre

Stasera, alle ore 20.40, Gerry Scotti e Samira Lui tornano con un nuovo appuntamento de La Ruota dei Campioni, il torneo in cui si sfidano i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de La Ruota della Fortuna, lo storico game show che sta riscuotendo sempre più successo. La serata, tutta dedicata alla gara, sarà articolata in tre incontri tematici – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche.

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a La Ruota delle Meraviglie, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300mila euro. Inoltre, a rendere la serata più dinamica ed esilarante due ospiti d’eccezione: Al Bano e Max Giusti. Quest’ultimo è pronto a debuttare su Canale 5 alla guida di Caduta Libera, nella fascia preserale, programma nelle mani di Scotti fino allo scorso anno.

Quando va in onda e dove vederlo

La Ruota dei Campioni va in onda in prima serata su Canale 5, giovedì 27 novembre 2025, dalle 20.38 circa. La puntata evento dello storico game show sarà disponibile anche in streaming e on demand sul sito e la app di Mediaset Infinity.

