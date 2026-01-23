La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti verso un nuovo record con due ospiti eccezionali: cosa vedremo stasera
Nuovo appuntamento con i concorrenti più forti del game show, in compagnia di due icone della musica italiana: Marcella Bella e Rita Pavone.
Gerry Scotti si riprende la prima serata di Canale 5 con La Ruota dei Campioni. Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, il torneo del celebre game show che sta spopolando tra il pubblico è pronto a tornare con una nuova sfida tra i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de ‘La Ruota della Fortuna’. Dalle 20.40, e per tutta la serata, il conduttore e Samira Lui intratterranno i telespettatori delle rete ammiraglia di Mediaset con una gara all’ultima lettera, e all’ultimo colpo di share, visto che ogni volta che il torneo va in onda gli ascolti si impennano. La serata, tutta dedicata a La Ruota dei Campioni, sarà articolata in tre incontri tematici che termineranno con l’ormai iconica ‘Ruota delle Meraviglie‘, e la possibilità per uno dei concorrenti di vincere fino a 300mila euro.
La Ruota dei Campioni, anticipazioni, concorrenti e ospiti del 23 gennaio
Stasera, alle 20.40, Gerry Scotti e Samira Lui tornano con un nuovo imperdibile appuntamento de La Ruota dei Campioni, il torneo in cui si sfidano i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de La Ruota della Fortuna. Tutta la serata sarà dedicata alla gara, e sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche decisiva. Infine, chi tra loro avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campionedei Campioni e giocherà a La Ruota delle Meraviglie, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300mila euro. Inoltre, a rendere la serata più dinamica ed esilarante due icone della musica italiana come ospiti: Marcella Bella e Rita Pavone.
Quando va in onda e dove vederlo
