La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti verso un nuovo record con due ospiti eccezionali: cosa vedremo stasera Nuovo appuntamento con i concorrenti più forti del game show, in compagnia di due icone della musica italiana: Marcella Bella e Rita Pavone.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Gerry Scotti si riprende la prima serata di Canale 5 con La Ruota dei Campioni. Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, il torneo del celebre game show che sta spopolando tra il pubblico è pronto a tornare con una nuova sfida tra i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de ‘La Ruota della Fortuna’. Dalle 20.40, e per tutta la serata, il conduttore e Samira Lui intratterranno i telespettatori delle rete ammiraglia di Mediaset con una gara all’ultima lettera, e all’ultimo colpo di share, visto che ogni volta che il torneo va in onda gli ascolti si impennano. La serata, tutta dedicata a La Ruota dei Campioni, sarà articolata in tre incontri tematici che termineranno con l’ormai iconica ‘Ruota delle Meraviglie‘, e la possibilità per uno dei concorrenti di vincere fino a 300mila euro.

La Ruota dei Campioni, anticipazioni, concorrenti e ospiti del 23 gennaio

Stasera, alle 20.40, Gerry Scotti e Samira Lui tornano con un nuovo imperdibile appuntamento de La Ruota dei Campioni, il torneo in cui si sfidano i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de La Ruota della Fortuna. Tutta la serata sarà dedicata alla gara, e sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche decisiva. Infine, chi tra loro avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campionedei Campioni e giocherà a La Ruota delle Meraviglie, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300mila euro. Inoltre, a rendere la serata più dinamica ed esilarante due icone della musica italiana come ospiti: Marcella Bella e Rita Pavone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando va in onda e dove vederlo

La Ruota dei Campioni va in onda in prima serata su Canale 5, giovedì 27 novembre 2025, dalle 20.38 circa. La puntata evento dello storico game show sarà disponibile anche in streaming e on demand sul sito e la app di Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche