La Ruota dei Campioni e delle Stelle, il nuovo spin-off de La Ruota della Fortuna: concorrenti e data d'inizio La Ruota dei Campioni e delle Stelle, il nuovo spin-off de La Ruota della Fortuna sbarca in prima serata (con grandi ritorni)

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"La Ruota dei Campioni e delle Stelle" arriva in prima serata su Canale 5: il nuovo spin-off di La Ruota della Fortuna sfida Rai e Nove

La Ruota della Fortuna si prepara a raddoppiare la propria presenza nel palinsesto di Canale 5.

Il game show condotto da Gerry Scotti, forte del successo conquistato nella fascia preserale, potrebbe approdare nuovamente in prima serata con una nuova versione pensata per valorizzarne la formula e, allo stesso tempo, rafforzare l’offerta della rete ammiraglia Mediaset nel corso della settimana. Il titolo dello spin-off sarebbe La Ruota dei Campioni e delle Stelle.

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La Ruota dei Campioni e delle Stelle, Mediaset vuole osare

Secondo le indiscrezioni riportate da Bubino Blog, il nuovo appuntamento dovrebbe essere collocato nella serata di mercoledì, con una prima puntata indicata per il 23 settembre. L’idea nasce sulla scia delle sperimentazioni già effettuate con La Ruota della Fortuna, che nei mesi scorsi ha proposto alcune puntate speciali in prima serata che hanno dimostrato come il format possa essere adattato a una durata più ampia rispetto alla tradizionale collocazione preserale.

La nuova versione dovrebbe partire alle 20.45, mantenendo quindi il tradizionale appuntamento con il game show nella fascia immediatamente successiva al telegiornale, per poi proseguire fino a poco prima della mezzanotte. Un allungamento della durata che consentirebbe di costruire una serata televisiva completa attorno a uno dei programmi più riconoscibili dell’attuale offerta di Canale 5.

Campioni de La Ruota della Fortuna e personaggi famosi insieme

La caratteristica principale de La Ruota dei Campioni e delle Stelle sarà l’incontro tra due categorie di concorrenti. Da una parte ci saranno alcuni dei campioni che hanno già partecipato alle puntate del game show; dall’altra, invece, entreranno in scena personaggi conosciuti dal grande pubblico.

La formula, dunque, mescola nip e vip ma aggiunge una componente spettacolare destinata a rendere più articolata la prima serata. Un’impostazione che permette inoltre a Mediaset di sfruttare la popolarità acquisita dal programma nella sua collocazione quotidiana senza limitarne il potenziale alla fascia preserale.

Non è escluso, inoltre, che nel corso della stagione possa tornare anche La Ruota dei Campioni, già sperimentata con la sfida tra concorrenti che avevano ottenuto risultati particolarmente importanti nelle precedenti edizioni.

Il mercoledì diventa il nuovo terreno di sfida della tv generalista

La scelta del mercoledì appare particolarmente significativa anche alla luce delle strategie adottate dalle altre principali reti televisive. La metà della settimana è infatti diventata uno degli spazi più contesi della nuova stagione televisiva, con Rai, Mediaset e Nove impegnate a proporre programmi di punta e nuove formule.

La Rai ha scelto proprio il mercoledì per collocare Tale e Quale Show, storico programma condotto da Carlo Conti, tradizionalmente associato alla serata del venerdì.

Anche il Nove ha deciso di utilizzare il mercoledì per una nuova proposta legata a Che Tempo Che Fa. Il programma di Fabio Fazio, uno dei principali punti di forza della rete, ha infatti separato il tradizionale segmento de Il Tavolo, trasformandolo in un appuntamento autonomo.

A completare il quadro della concorrenza ci sarà inoltre Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca, altro volto ormai consolidato dell’offerta televisiva del mercoledì.

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