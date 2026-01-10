La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti incorona Samira Lui (che sfiora il disastro), Dario disobbedisce e trionfa La Ruota della Fortuna in versione prime time regala emozioni nella puntata in onda venerdì 9 gennaio 2026: Gerry Scotti esalta Samira Lui, Dario super campione.

I due precedenti appuntamenti con "La Ruota dei Campioni", la puntata in prima serata de "La Ruota della Fortuna" in cui si sfidano alcuni dei campioni che hanno avuto vincite più elevate nel quiz, si sono rivelati un vero successo, per questo Mediaset ha deciso di ripeterlo anche ieri sera, venerdì 8 gennaio 2026. Le emozioni, se possibile, sono ancora più forti, visto che il montepremi è superiore rispetto a quello delle puntate tradizionali in access prime time.

A sfidarsi, come nelle altre occasioni saranno in nove, insieme hanno totalizzato vincite superiori ai due milioni e 200 mila euro. Insomma, davvero dei campionissimi.

Gerry Scotti e Samira Lui e l’orgoglio per una serata speciale

Gerry Scotti accoglie con un applauso i concorrenti, sottolineando di essere anche lui un ammiratore e di avere davanti "uno più bello dell’altro, uno più elegante dell’altro. Fai come in Champions, falli vedere tutti, riconoscete i loro volti, ricordate la loro adrenalina, la loro emozione, la loro grandezza". Subito dopo lui dice "si fa per dire", sottolineando il riferimento con tono ironico a due di loro che non sono alti di statura, mentre uno di loro è addirittura alto due metri. Tutti loro non sanno con chi si scontreranno, ma ci sarà spazio solo per tre di loro, che arriveranno alla fine, solo uno potrà vedere "La Ruota delle Meraviglie", questa volta con all’interno il super premio da 300 mila euro. Non solo, in tutte le ruote ci sarà sempre la Fiat 500 come possibile premio.

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, con la canzone "She’s a girl and she’s on fire", cosa sottolineata anche da Gerry, che la invita a toccarlo, per dire: "e infatti Scotti". Il conduttore commenta poi il suo outfit, un elegantissimo e lungo abito rosso con una scollatura al centro del decollete, che lui conferma la rende davvero "on fire". Lei sottolinea di essere emozionata perché i campioni sono uno più bravo dell’altro. La showgirl camminando rischia quasi di inciampare, visto che l’orlo arriva quasi a terra. Il disastro sfiorato porta Gerry Scotti a dirle bonariamente di prestare attenzione, visto che "quell’abito è pericoloso".

La Ruota dei Campioni, puntata 9 gennaio 2026 – Cosa è successo

Si parte con i primi tre concorrenti in gara:

Sergio di Roma, vincitore dell’ultimo torneo, con un bottino complessivo di di 274.400 euro;

di Roma, vincitore dell’ultimo torneo, con un bottino complessivo di di 274.400 euro; Mauro (il campione più alto), con un bottino di 187.900 euro;

(il campione più alto), con un bottino di 187.900 euro; Veronica, che in una sola serata ha conquistato 214 mila euro.

La prima a indovinare la prima manche è Veronica, che accumula i suoi primi 2 mila euro. Ben presto, però, la situazione cambia, Mauro riesce a distanziare tutti e a balzare a oltre 9 mila euro, è però Sergio a dare la zampata vincente e a dare la soluzione, come ci ha abituato in passato. Scotti sottolinea di avere vinto in carriera 14 Telegatti, a cui se ne aggiunge uno recentemente, ma che per lui è innanzitutto merito del pubblico. Una delle manche è dedicata al comico Andrea Pucci, che è anche ospite in studio, con una storia particolare raccontata da Gerry:

"Noi siamo cresciuti nello stesso quartiere alla periferia di Milano, io andavo al bar di suo papà, c’era un bambino, come dice lui, con la faccia da p***, ma la cosa ti ha portato bene. Sento solo parlare bene di te, gli amici che vengono a vederti sostengono di passare una bella serata"

Il comico contraccambia: "Sono onorato di partecipare a questo programma, a cui hai dato una sbiancata, esiste da 30 anni, ma tu hai dato una sbiancato e hai vinto dappertutto. Hai un team eccezionale".

Ma, qualche minuto più tardi, arriva il complimento più grande rivolto a Samira Lui. Mentre il gioco invita i concorrenti a indovinare i nomi delle donne più note della televisione italiana, Scotti si rivolge direttamente alla sua compagna di avventura. "Presto ci sarà anche il suo nome, anzi lei è già una delle signore della tv". Lei si schernisce, umile e alla mano: "Per adesso signorina". Alla fine è Sergio a imporsi e a conquistare la manche con 19.200 euro, gli avversari non sono riusciti quasi mai a essere incisivi.

È la volta quindi di altri tre concorrenti:

Manuel , con un bottino di 278.200 euro, una crociera, oltre a essere vincitore della prima "La Ruota dei Campioni";

, con un bottino di 278.200 euro, una crociera, oltre a essere vincitore della prima "La Ruota dei Campioni"; Gabriele , con un bottino di 199.500 euro e una Fiat Panda;

, con un bottino di 199.500 euro e una Fiat Panda; Andrea, il primo campione di luglio quando il programma ha esordito, con un montepremi di 104.400 euro.

Il primo a indovinare la manche di apertura è Gabriele, che conferma le sue doti, mettendo da parte i primi 2 mila euro. Si procede con una manche dedicata ai Ricchi e Poveri, indovinata da Manuel, così da permettere al duo di essere presente in studio ed esibirsi. Con il prosieguo della gara è ancora Gabriele a indovinare, facilitato da un’indecisione di Andrea, anche se servirà una cifra importante per arrivare alla fase finale della serata. Il risultato finale è di 2 mila euro a testa, condizionato inevitabilmente dai "Bancarotta" usciti.

Si prosegue con gli ultimi tre concorrenti:

Daniela , insegnante italo-canadese con un bottino di 242.700 euro in sole due puntate;

, insegnante italo-canadese con un bottino di 242.700 euro in sole due puntate; Riccardo , il recordman de "La Ruota della Fortuna", con 410.700 euro conquistati, oltre alla Panda e alla spesa per un anno da LIDL

, il recordman de "La Ruota della Fortuna", con 410.700 euro conquistati, oltre alla Panda e alla spesa per un anno da LIDL Dario, con un bottino di 242.500 euro.

Si parte con una manche dedicata alle colonne sonore, con riferimento a quella della Pantera Rosa. Questa è l’occasione per Gerry per fare una battuta a Samira: "Lei potrebbe essere una novella Pantera Rosa, sembra un personaggio adatto a quei film. Io ho una tutina rosa da ragazzo, me l’aveva regalato Cipollini, ma quando esco in bicicletta mi abbaiano i cani, forse mi scambiano per un maialino".

Nonostante siano tra i campioni più vincenti, la partita si rivela decisamente sfortunata, con diverse giocate che non permettono di accumulare soldi e indovinare le frasi in maniera agevole. Alla fine a imporsi è Dario, con all’attivo 12.700 euro.

Chi è Dario, campione de La Ruota delle meraviglie: quanto ha vinto

Sono così i tre che hanno vinto di più in questa serata a giocare la manche finale, oltre ad avere modo di partecipare al torneo in programma anche la prossima settimana. A giocare all’Atto Finale sono Sergio, Dario e Daniela (con 6 mila euro, pur senza avere vinto la sua manche). A imporsi e ad avere la possibilità di incrementare ulteriormente il montepremi a "La Ruota delle Meraviglie" è Dario, che conquista 21.500 euro. I due parteciperanno comunque anche al prossimo evento, ma con altri sei sfidanti.

Le tre frasi da indovinare hanno come tema "Campione". Tutto va davvero benissimo, il ragazzo infatti indovina le tre frasi, così da garantirsi la 500 elettrica grazie allo spicchio che aveva conquistato in gara. Prima di conoscere l’importo contenuto Samira si commuove, Scotti chiede se sia il suo dopobarba, ma lei dice subito che è "colpa" di Dario. Si parte aprendo la busta numero 3 su consiglio del papà presente in studio, Scotti scherza sottolineando che vorrebbe che suo figlio facesse quello che dice lui convinto di avere sempre ragione, per questo "Quando dico qualcosa pretendo che mi dica ‘Grazie'", visto che ci sono 50 mila euro (arriverebbe a 71.500 euro). Il papà lo consiglia di giocare ancora ma lui, per rispetto della cifra importante la mantiene e si ritiene soddisfatto. Il conduttore mostra quindi il contenuto della numero 1, dove c’erano per fortuna solo 5 mila euro, mentre nella 3 ci sono 10 mila euro. Insomma, è andata decisamente bene.

