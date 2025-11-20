La Ruota dei Campioni, Gerry e Samira pronti per il Premio Oscar. La sfida è emozionante, soddisfatto il Campionissimo Serata ricca di emozioni quella dedicata a "La Ruota dei Campioni", l'appuntamento speciale con i campioni più vincenti de "La Ruota della Fortuna. Gerry e Samira sono pieni di orgoglio

Canale 5 ha deciso di fare un regalo speciale alle tante persone che ogni giorno, e sono sempre di più, seguono "La Ruota della Fortuna" (in questi giorni sono state raggiunge anche punte del 27%) organizzando "La Ruota dei Campioni", un appuntamento speciale in cui si sfidano i campioni più forti che si sono succeduti negli ultimi mesi. Paradossalmente, non ci sarà Riccardo Piancatelli, che è in assoluto il campione più vincente della storia con oltre 410 mila euro e una Fiat Grande Panda, ma solo perché l’evento era già stato registrato prima che lui conquistasse il titolo.

Gerry Scotti è stato però chiaro con lui, non appena possibile si proverà a programmare un’altra serata simile, così da dare anche a lui l’opportunità di rimpinguare ulteriormente il suo bottino. Insomma, non possiamo che prepararci a una vera overdose del game, una vera punta di diamante per Mediaset, che sta ottenendo ascolti che in questa fascia oraria non arrivavano da decenni.

La Ruota dei Campioni, puntata 20 novembre 2025: i premi e chi sono i concorrenti

Si parte presentando subito i concorrenti che partecipano a "La Ruota dei Campioni", che Gerry definisce "i miei gioielli" perché con loro sono stati distribuiti quasi 2 milioni di euro. Questa serata non sarà da meno ci saranno delle ruote ricchissime e premi quasi raddoppiate. Non solo, a "La Ruota delle Meraviglie", la manche finale che abbiamo imparato a conoscere, il premio speciale raggiungerà i 300 mila euro! E c’è anche una nuova "ciliegina sulla torta", la Nuova Fiat 500 Elettrica, una macchina che "ha fatto la storia dell’Italia dal 1957 e che è stata la mia prima auto", come ha confessato il conduttore, oltre alla Nuova 500 Ibrida.

I campioni in gioco, come detto, sono nove, si sfideranno a tre a tre sulla base di un sorteggio. Questi i prescelti:

– Dario da San Miniato, 31 anni, esperto contabile, ha vinto 224.500 euro. Ai tempi Gerry lo prendeva sempre in giro per la sua somiglianza a Adrian Brody.

– Chiara da Bollate, che ha vinto 130.200 euro.

– Sergio da Roma, che ha conquistato 172.800 euro.

– Daniela, insegnante canadese di Sabaudia, che ha conquistato 242.700 euro.

– Manuel da Erba, finora a quota 196.100 euro (e una crociera).

– Alessandro, bancario di Piacenza, che ha all’attivo 140.500 euro.

– Gabriele da Selegas (Cagliari) con all’attivo 299.500 euro (prima di Riccardo era il più vincente in assoluto).

– Veronica di San Pietro al Natisone, che ha conquistato 214.000 euro (in una sola sera).

– Roberta da Formia con all’attivo 132.000 euro.

Samira e Gerry in versione Lady Gaga e Bradley Cooper

Samira entra in studio accompagnata dalla canzone "Shallow" suonata dalla band e con uno scintillante vestito argento, per questo Gerry non può che notare: "Addirittura la canzone premio Oscar". Lei subito ribatte: "Una canzone all’altezza di questa magicissima serata". Una frase che lo "zio" coglie subito al volo per dire: "Io sono Bradley Cooper, modestamente", a cui lei risponde: "E io la sua Lady Gaga", visto che il brano faceva da colonna sonora in "A star is born", film che ha conquistato l’ambita statuetta in cui i due erano i protagonisti.

Il padrone di casa appare visibilmente emozionato, ovviamente orgoglioso del successo che il pubblico gli sta tributando, per questo ritiene giusto fare una confessione importante: "Io vi devo confessare una cosa, ormai siamo compagni di lavoro da tanti mesi, abbiamo vissuto insieme emozioni indimenticabili, eppure questa ragazza che ha sceso la scala più di 100 volte tremava ancora come la prima sera". Un’osservazione evidentemente corretta: "Lo confermo, si percepisce un’aria particolare questa sera, è un’emozione essere con te qui, che vinca il migliore".

L’andamento della sfida

Si parte con la sfida con protagonisti Dario, Chiara e Sergio, caratterizzata subito da diversi colpi di scena, con Dario e Sergio, entrambi a 8 mila euro e solo Chiara che resta a quota 0. Resta da capire se quanto conquistato da loro basterà per essere tra i tre finalisti.

Successivamente è la volta di Daniela, Manuel e Alejandro, caratterizzata da ancora più equilibrio. Si parte con Manuel e Daniela con 4.000 euro a testa e Alessandro a 5.200 euro. Si chiude con Manuel a 8.100 (finora il più vincente), Daniela a 4.000 e Alessandro a 5.200 euro.

Ultima manche con protagonisti Gabriele, Veronica e Roberta, anche loro con notevole talento, anche se almeno inizialmente faticano ad accumulare denaro a causa di alcune mosse sfortunate. Il gioco si chiude con Roberta, praticamente mai entrata in scena e a quota zero, Gabriele a 4.000 e Veronica a quota 6.000 euro.

A giocarsi la Ruota finale sono i primi tre classificati, ovvero Sergio, Dario e Manuel. Non c’è lo spicchio per la Fiat 500, il montepremi può però salire velocemente, tutte le cifre valgono quanto c’è scritto a cui si aggiungeranno i 2.000 euro. E tutto va per il meglio, quando Gerry gira la ruota pesca i 3.000 euro, per questo ogni lettera varrà 5.000 euro. A imporsi è Gabriele con una frase dedicata a Diego Armando Maradona, cosa che Gerry, da vero appassionato di calcio accoglie con entusiasmo: "Dieguito! Ha fatto il miracolo anche stasera il grande Diego", a quota 32.100 euro, che è così il Campione de "La Ruota dei Campioni".

La Ruota delle Meraviglie: la manche finale

Gabriele ha la possibilità di rimpinguare ancora di più il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", ancora più ricca del solito. Non c’è lo spicchio da 200 mila questa volta, ma si è saliti addirittura a 300 mila, insomma la serata può diventare davvero speciale!

Il "tabellone" finale ha come titolo proprio "La Ruota della Fortuna", una sorta di auto celebrazione del fortunatissimo quiz. Il ragazzo, futuro laureando in Food Engineering, non riesce a indovinare la prima frase, "Una band allegra e affiatata", ma azzecca subito la seconda "La discesa di Samira", garantendosi la possibilità di aprire almeno una busta. Il campione si ripete anche nell’ultima frase, dal titolo: "Gerry campione della Tv".

Questa è così l’occasione per Gerry per fare un’importante precisazione, per lui non banale: "Io e Samira siamo i volti di questo programma, a cui lavorano più di 100 persone, tanti sono dei ragazzi, sono uno più bravo dell’altro, dobbiamo tutto a loro. Grazie!". Nella busta che viene aperta ci sono 5 mila euro, per questo lui decide di cambiarla. Prima di rivelare quanto Gabriele ha vinto, il conduttore decide di mostrare la cifra che non è riuscito ad accaparrarsi a causa dell’errore, si trattava di 20 mila euro, importo comunque da non trascurare. Alla cifra conquistata prima può aggiungere 50 mila euro! Non può che essere soddisfatto.

