La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce La serie con Cristiana Capotondi andrà in onda stasera, 25 settembre 2025, con i primi due episodi. Protagonista una donna che deve ricominciare da zero. Ecco i dettagli.

Una nuova fiction di Rai 1, La ricetta della felicità, si prepara a conquistare i telespettatori con una storia di rinascita, segreti e solidarietà tutta italiana. In onda questa sera, dalle 21.30 su Rai 1, la serie con Cristiana Capotondi ruota attorno alla figura di Marta Rampini, una donna indipendente che vede crollare la sua vita (apparentemente perfetta) quando il marito Enrico è coinvolto in un scandalo di riciclaggio. Ecco qui sotto le anticipazioni e tutti i dettagli su cast, trama ed episodi della serie che inizia oggi 25 settembre 2025 in prime time.

La ricetta della felicità, trama e anticipazioni della prima puntata (25 settembre)

La prima puntata della serie Tv La ricetta della felicità prende il via da una situazione di quiete apparente. Marta Rampini ha tutto ciò che potrebbe desiderare nella sua elegante vita milanese: una famiglia apparentemente solida, una bella casa e il sostegno del marito Enrico. Ma questa serenità viene bruscamente interrotta da una notizia sconvolgente. Enrico, infatti, è improvvisamente travolto da un’accusa di riciclaggio, e poi scompare all’improvviso lasciando Marta e la figlia Greta in un vortice di domande e dolore.

Decisa a non arrendersi e a fare luce sul mistero, Marta intraprende quindi un viaggio con la figlia adolescente e la combattiva suocera Rosa verso la Riviera Romagnola. Armata solo di pochi indizi (e di tanto coraggio), la donna trova a questo punto un aiuto del tutto inatteso: un guasto alla sua auto la costringe a una sosta forzata a "La Rotonda", una struttura a metà tra officina, piadineria e pensione.

Qui, Marta fa la conoscenza di Susanna Niccolai, gestore della Rotonda, e della sua famiglia peculiare e allargata. E così l’approdo alla Rotonda si rivela un nuovo inizio, un’occasione unica per affrontare le ferite del passato e riscoprire cosa significhi davvero essere felici, anche quando la vita sembra remare contro.

Il cast della fiction: Cristina Capotondi è Marta Rampini

Ecco il cast di attori de La ricetta delle felicità e i personaggi interpretati:

Marta Rampini – interpretata da Cristiana Capotondi

Susanna Niccolai – interpretata da Lucia Mascino

Enrico Rampini (marito di Marta) – interpretato da Flavio Parenti

Greta Rampini (figlia di Marta) – interpretata da Nicky Passarella

Rosa Rampini (suocera di Marta) – interpretata da Valeria Fabrizi

Giacomo Niccolai – interpretato da Eugenio Franceschini

Giovà – interpretato da Andrea Roncato

Asia Niccolai – interpretata da Emma Benini

Ornella – interpretata da Valentina Ruggeri

Ahmed – interpretato da Omar Diagne

Sé stessa – Orietta Berti (partecipazione straordinaria)

Questo cast corale, mix di volti amatissimi dal pubblico Rai e nuovi talenti, accompagna il racconto tra Milano e la Riviera Romagnola, tra drammi familiari, allegria e speranza nei nuovi inizi.

Quante puntate andranno in onda

La ricetta della felicità è composta da quattro puntate, per un totale di otto episodi di circa 50 minuti l’uno, tutti trasmessi in prima serata su Rai1 (e successivamente su Raiplay) a partire da giovedì 25 settembre 2025. Ecco il calendario completo della serie:

Prima puntata – 25 settembre 2025

– 25 settembre 2025 Seconda puntata – 2 ottobre 2025

Terza puntata – 9 ottobre 2025

Quarta puntata – 16 ottobre 2025.

