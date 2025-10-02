La ricetta della felicità, anticipazioni: Rosa scompare nel nulla, Marta e Susanna sono nel panico La serie con Cristiana Capotondi è arrivata alla seconda puntata, ricca di suspence e colpi di scena: ecco cosa vedremo.

Dopo un debutto al 19% di share e con 3.008.000 spettatori ammaliati, La ricetta della felicità è pronta a tornare su Rai 1 con la nuova puntata. Stasera, giovedì 2 ottobre 2025, la serie che racconta la storia di Marta (Cristiana Capotondi) e del suo coraggio nell’affrontare verità difficili, riprende le fila con due nuovi episodi, dove emergono nuove tracce dal passato di Enrico e altri colpi di scena pronti a scuotere la vita della protagonista. Dopo il primo appuntamento, dove Marta ha dovuto fare i conti con la scomparsa improvvisa del marito, accusato di riciclaggio, e l’inizio del suo viaggio per trovare la verità, ora deve iniziare un viaggio anche attraverso se stessa. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di stasera.

La ricetta della felicità, anticipazioni della seconda puntata (2 ottobre)

Nei due episodi in onda stasera, il terzo e il quarto, de La ricetta della felicità, Marta e Giacomo (Eugenio Franceschini) inseguono nuove tracce sul passato di Enrico (Flavio Parenti), mentre Susanna (Lucia Mascino) sospetta che il fratello provi qualcosa per Marta. Greta, salvata da Asia dopo una disavventura in spiaggia, stringe con lei un legame speciale. Intanto Giovà deve fare i conti ancora una volta col vizio del gioco.

Rosa (Valeria Fabrizi) nel frattempo è scomparsa e la sua sparizione getta tutti nel panico: le telecamere rivelano che ha preso un passaggio verso Milano per incontrare Enrico. Marta e Susanna, allarmate, partono alla sua ricerca, mentre Greta rivede il fidanzato Tommaso. Sulla via del ritorno, un dettaglio in un vecchio album fotografico sconvolge Susanna.

Quante puntate andranno in onda

La ricetta della felicità è composta da quattro puntate, per un totale di otto episodi di circa 50 minuti l’uno, tutti trasmessi in prima serata su Rai 1 (e successivamente su Raiplay) due per volta e a partire da giovedì 25 settembre 2025. Ecco il calendario completo della serie:

Prima puntata – 25 settembre 2025

Seconda puntata – 2 ottobre 2025

Terza puntata – 9 ottobre 2025

Quarta puntata – 16 ottobre 2025.

